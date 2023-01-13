“Semele“ Süreyya Operası’nda

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu yıl Eylül ayında kuruluşunu ilan eden İstanbul Opera Derneği’nin hazırladığı Semele operasına ev sahipliği yapıyor. George Frideric Handel tarafından kaleme alınan Semele İngilizce ilk prömiyerini 10 Şubat 1744’te Londra Covent Garden Tiyatrosu’nda yaptı. Türkiye’de ise ilk kez 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 20.00’da Süreyya Operası’nda sahnelenmiştir. Ayrıca Semele operası Devlet Operaları haricinde sahnelenen ilk profesyonel opera temsili olma özelliğini taşıyor. Rejisörlüğünü Aytaç Manizade’nin yaptığı temsilin orkestra şefliğini Paolo Villa, koro şefliğini Güliz Tekelioğlu, dekor ve kostüm tasarımını ise Efter Tunç yapıyor. Eserde Semele rolünü Tülay Uyar Hatip, Jüpiter rolünü Onur Turan, Antik Thebai Kralı Cadmus ve Somnus rollerini Işık Belen ve Ozan Kutlar, Juno rolünü Aylin Ateş Ino rolünü Esen Demirci ve Athamas rolünüyse Kaan Buldular oynuyor.

Prens Athamas’la nişanlanan ancak aslında Tanrı Jüpiter’e aşık olan Semele’nin hikayesinin anlatıldığı eser; 17, 19 Ocak ve 22, 23 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Semele Operası Programı

17 Ocak Salı saat 20.00

19 Ocak Perşembe saat 20.00

22 Şubat Çarşamba saat 20.00

23 Şubat Perşembe saat 20.00