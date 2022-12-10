Şehir Tiyatroları Aralık’ta İBB Kütüphanelerinde Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle İBB kütüphanelerinde düzenlenen çocuklara ve gençlere özel etkinlikler Aralık ayında da devam ediyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları ve eğitmenlerinin yer alacağı etkinliklerde farklı yaş gruplarına göre masal anlatımı, atölye ve söyleşiler yer alacak.

Aralık ayında; her hafta farklı bir kütüphanede planlanan etkinliklerde; Deniz Yeşil Mavi’nin Mozart Masal Atölyesi, Nevin Yatman ve Yonca İnal’ın Kendi Kitabının Kahramanı Ol etkinliği, Gülbahar Pay’ın Yaban Hayat ve İnsan, Yaratıcı Drama Atölyesi, Sevil Akı’nın Kütüphane Buluşmaları, Hüseyin Emre Şen’in Meddahlık Geleneği söyleşisi gerçekleştirilecek.

Aralık Ayının İlk Etkinliği Mozart Masal Atölyesi

Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi; bir masal anlatıcısı olarak, kendi bireysel farklılıkları, yaratıcı, interaktif, katılımcı, müzikle birlikte bilindik masalları, bazen çocuğa sorarak devamını getirmesini isteyerek tekrar bir anlatı oluşturacak.

PROGRAM

13 Aralık

Attila İlhan Kütüphanesi / Küçükçekmece

Mozart Masal Atölyesi

Deniz Yeşil Mavi

4+ Yaş

16.00

20 Aralık

Feza Gürsey Kütüphanesi / Beykoz

Kendi Kitabının Kahramanı Ol

Nevin Yatman

Yonca İnal

7- 12 Yaş

16.00

22 Aralık

Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi / Pendik

Yaban Hayat ve İnsan, Yaratıcı Drama Atölyesi,

Gülbahar Pay

7- 11 Yaş

16.00

24 Aralık

Peyami Safa Kütüphanesi / Kasımpaşa

Kütüphane Buluşmaları

Sevil Akı

14.00

27 Aralık

Cemil Meriç Kütüphanesi / Arnavutköy

Meddahlık Geleneği

Hüseyin Emre Şen

8-12 Yaş

16.00