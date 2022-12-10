Şehir Tiyatroları Aralık’ta İBB Kütüphanelerinde Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları ile İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün işbirliğiyle İBB kütüphanelerinde düzenlenen çocuklara ve gençlere özel etkinlikler Aralık ayında da devam ediyor.
İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları ve eğitmenlerinin yer alacağı etkinliklerde farklı yaş gruplarına göre masal anlatımı, atölye ve söyleşiler yer alacak.
Aralık ayında; her hafta farklı bir kütüphanede planlanan etkinliklerde; Deniz Yeşil Mavi’nin Mozart Masal Atölyesi, Nevin Yatman ve Yonca İnal’ın Kendi Kitabının Kahramanı Ol etkinliği, Gülbahar Pay’ın Yaban Hayat ve İnsan, Yaratıcı Drama Atölyesi, Sevil Akı’nın Kütüphane Buluşmaları, Hüseyin Emre Şen’in Meddahlık Geleneği söyleşisi gerçekleştirilecek.
Aralık Ayının İlk Etkinliği Mozart Masal Atölyesi
Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi; bir masal anlatıcısı olarak, kendi bireysel farklılıkları, yaratıcı, interaktif, katılımcı, müzikle birlikte bilindik masalları, bazen çocuğa sorarak devamını getirmesini isteyerek tekrar bir anlatı oluşturacak.
PROGRAM
13 Aralık
Attila İlhan Kütüphanesi / Küçükçekmece
Mozart Masal Atölyesi
Deniz Yeşil Mavi
4+ Yaş
16.00
20 Aralık
Feza Gürsey Kütüphanesi / Beykoz
Kendi Kitabının Kahramanı Ol
Nevin Yatman
Yonca İnal
7- 12 Yaş
16.00
22 Aralık
Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi / Pendik
Yaban Hayat ve İnsan, Yaratıcı Drama Atölyesi,
Gülbahar Pay
7- 11 Yaş
16.00
24 Aralık
Peyami Safa Kütüphanesi / Kasımpaşa
Kütüphane Buluşmaları
Sevil Akı
14.00
27 Aralık
Cemil Meriç Kütüphanesi / Arnavutköy
Meddahlık Geleneği
Hüseyin Emre Şen
8-12 Yaş
16.00