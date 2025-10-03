Şehir Tiyatroları 2025-2026 Tiyatro Sezonunu Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, Zahide Gökberk’in çevirdiği, Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği “Bir Ziyaret” oyununu seyirciyle buluşturdu.

Zengin bir kadının geçmişte yaşadığı bir ihanetin intikamını almak için Güllen kasabasına geri dönüşünün çarpıcı hikayesini anlatan oyun, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.

Oyunun ilk gösterimine, çok sayıda basın mensubu, siyasetçi ve sanatçı katıldı.

“12 Yıldır Bu Oyunun Peşindeyim”

Oyunun sonunda söz alan “Bir Ziyaret”in yönetmeni Yıldırım Fikret Urağ:

“Çok büyük bir ekip. Ama hala görünmeyen kahramanlar var. Ben izninizle dekor atölyelerimizdeki, marangozhanelerimizdeki, terzihanelerimizdeki, ayakkabı atölyelerimizdeki gerçek tiyatro emekçilerine, hepsine yürekten teşekkür ediyorum.

12 yıldır bu oyunun peşindeyim. Bu çatı altında karşınıza çıkabilmemiz 12 yıl sürdü. Bu maceranın başından beri an an tanık olan, bir parçası olan Genel Sanat Yönetmenimiz Ayşegül İşsever’e bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Oytun Bey’e bütün kalbimle teşekkür ediyorum.”

“Gazze’nin ve Filistin’in Onurlu Direnişi İnsanlığın Umududur”

Yıldırım Fikret Urağ konuşmasında Filistin meselesine de değindi:

Asla karamsar değilim. Gazze’nin ve Filistin’in onurlu direnişi insanlığın umududur, biliyorum. Her zaman olduğu gibi, ışık yine Doğu’dan yükselecek. Bu kara bulutun içinden çıkacağız, kuşkum yok ama Gazze’de öldürülen bebeklerin, çocukların gölgesi her zaman vicdanlarımızın üzerinde olacak. Bu oyunu, yaşam haklarını koruyamadığımız, o masum kokularını bir daha asla içimize çekemeyeceğimiz Gazze bebeklerinin ve çocuklarının ruhuna ithaf ediyorum.” dedi.

“Koca Bir Yazı Bu Oyunun Meşakkatli Çalışmasıyla Geçirdik.”

Prömiyer gecesi Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in konuşmasıyla devam etti:

“Bir sezon açılışında sizlerle, değerli konuklarımızla, dostlarımızla bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün burada olmayı tercih ettiğiniz için, böyle bir gecede bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum.

Koca bir yazı bu oyunun meşakkatli çalışmasıyla geçirdik. Sizlerle kucaklaşmak için sabırsızlandık.

Bugün çok keyifli geçti hepimiz için. Çok teşekkür ediyorum hepinize bizi yalnız bırakmadığınız için.

Yıldırım Fikret Urağ’a, yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir oyunu İstanbul seyircisiyle kucaklaştırdığı İçin Müdürümüz Oytun Bey’e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir oyunun sahnelenebilmesi çok değişik prosedürler gerektirir. Bütün bu aşılmaz engelleri aştığı için teşekkür ediyorum Oytun Bey’e.

Bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nice güzel, keyifli sezon açılışlarımız olsun. Bu sezon sahnenin pirleri yanımızda olsun. Bol alkışlı, umudumuzu hiç kaybetmeyeceğimiz bir sezon diliyorum. Bütün paydaşlarıma, arkadaşlarıma alkışımız bol olsun diyorum. Hoşçakalın”

Mumlar, Kaybettiğimiz Sanatçılar İçin Yandı

Şehir Tiyatroları’nda her yeni sezon, ustamız Muhsin Ertuğrul’un kaleme aldığı ‘Mumlar Kimin İçin Yanıyor’ yazısının kuliste mumlar yakılarak okunmasıyla başlar. Bu gelenek, bizlere tiyatronun emekle, hatıralarla ve ustaların ışığıyla var olduğunu hatırlatır.

Tüm sahnelerimizde sanatçı ve teknik personelimiz bu geleneği tekrar yaşattılar. Bu sezon da o mumların aydınlığında perdelerimizi seyircilerimiz için aralıyoruz.

Dramaturgisini Dilek Tekintaş’ın, müziğini Burçin Elmas Çubukçu, Şiringül Kaya’nın, dekor-kostüm tasarımını Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, koreografisini İbrahim Ulutaş’ın, efekt tasarımını Serkan Yavşan’ın, video tasarımını Caner Özdemir, Serkan Yavşan’ın yaptığı, fotoğraflarını Tuğçe Keçeci’nin çektiği oyunda Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Cengiz Tangör, Cüneyt Arda Pamuk, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Ergun Üğlü, Fatih Aksüt, Gökhan Eğilmezbaş, Gülsüm Alkan, Hakan Gümüş, Mehmet Avdan, Musa Arslanali, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Neşe Ceren Aktay, Ömer Naci Boz, Özgür Efe Özyeşilpınar, Selim Can Yalçın, Şebnem Köstem, Yalçın Avşar, Yasemin Güvenç, Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 2-4 Ekim, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 29 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

Oyunun Konusu:

Gençliğinde sevgilisi Alfred tarafından terk edilip kasabadan kovulan Claire, yıllar sonra dünyanın en zengin kadını Bayan Zachanassian olarak geri döner. Yoksulluğa sürüklenen kasaba halkına servet vaat eder; fakat bunun tek bir bedeli vardır: İntikam. ‘Bir Ziyaret’, paranın gücü karşısında çöken ahlakı ve toplumsal ikiyüzlülüğü trajikomik bir dille gözler önüne seriyor.

İyi seyirler…