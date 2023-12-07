Hayal İncedoğan, Anna Laudel Düsseldorf’ta sergilediği “The Century of Loneliness Vol. I” adlı kişisel sergisinden yola çıkarak 9 Aralık 2023‘te Minoa Pera‘da son yayınlanan kitabı hakkında Melike Bayık ile söyleşi gerçekleştirecek. Motif, leitmotif ve nostalji kavramlarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı söyleşi, sanatçının çalışmalarına dair bir içgörü ve güncel meselelere ilişkin entelektüel anlayışlar sağlayacak.
*Etkinlik Türkçe olarak gerçekleşecektir
—9 Aralık / December
Cumartesi / Saturday, 19:00
Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. No: 99
Beyoğlu, İstanbul
Sanatçı Söyleşisi ve Kitap Lansmanı – Artist Talk and Book Launch
Hayal İncedoğan, Anna Laudel Düsseldorf’ta sergilediği “The Century of Loneliness Vol. I” adlı kişisel sergisinden yola çıkarak 9 Aralık 2023‘te Minoa Pera‘da son yayınlanan kitabı hakkında Melike Bayık ile söyleşi gerçekleştirecek. Motif, leitmotif ve nostalji kavramlarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı söyleşi, sanatçının çalışmalarına dair bir içgörü ve güncel meselelere ilişkin entelektüel anlayışlar sağlayacak.