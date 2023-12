Sanatçı Söyleşisi ve Kitap Lansmanı – Artist Talk and Book Launch

Hayal İncedoğan, Anna Laudel Düsseldorf’ta sergilediği “The Century of Loneliness Vol. I” adlı kişisel sergisinden yola çıkarak 9 Aralık 2023‘te Minoa Pera‘da son yayınlanan kitabı hakkında Melike Bayık ile söyleşi gerçekleştirecek. Motif, leitmotif ve nostalji kavramlarıyla ilgili ifadelerin yer aldığı söyleşi, sanatçının çalışmalarına dair bir içgörü ve güncel meselelere ilişkin entelektüel anlayışlar sağlayacak.



*Etkinlik Türkçe olarak gerçekleşecektir



—9 Aralık / December

Cumartesi / Saturday, 19:00

Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. No: 99

Beyoğlu, İstanbul