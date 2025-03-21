Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. kuruluş yılında, günümüz sanatının özgün isimlerinden Marcel Dzama’yı, Türkiye’deki ilk kişisel sergisiyle ağırlıyor. Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans – Arkadaşı Raymond Pettibon’dan küçük bir yardımla başlıklı sergi çizim, film ve heykel gibi farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getirerek sanatseverleri sanatçının çok yönlü dünyasıyla buluşturuyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği ve Dzama’nın savaş, kötü yönetimler ve çevresel yıkım gibi konulara bakışını sunan sergi 17 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

İstanbul Şarkıları Edebiyatla Buluşuyor: “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”

Neyzen Burcu Karadağ ve oyuncu Altan Erkekli; müziğin edebiyatla buluştuğu “Hikayelerle İstanbul Şarkıları” ile Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Burcu Karadağ & Altan Erkekli “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”; 29 Mart 2025 tarihinde saat 21.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir’de Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 110. yıl etkinlikleri kapsamında 7 bölge ve onlarca şehri kapsayan Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir’de başladı.

Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir ve Ankara’nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van illerini takiben Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde devam edecek.

Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği “Savaş ve Barış” 23 Mart 2025 Pazar günü 20.30’da Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

CSO Ada Ankara’da Senfonik Metallica Konseri

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en büyük metal grubu Metallica’nın efsanevi müziği, şimdi bambaşka bir deneyimle dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Şef Walter Proost’un yönetiminde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Metallica Tribute Band’in sahnede yer aldığı konserin solistliğini Geoffrey Vanderhaegen üstleniyor.

Senfonik Metallica Konseri; 27 Mart 20.30’da Ziraat Bankası Ana Salon’da.

Chicago Müzikali Zorlu PSM’de

John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Fred Ebb ile Bob Fosse’un yazdığı metniyle Broadway’in şu anda en uzun süre sahnelenen müzikali, Globe Group ve Yıldızlar Tanıtım Organizasyon ile, 15-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’a , Zorlu PSM’e geliyor!

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov