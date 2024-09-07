Sanat Ajandası

İstanbul Modern’de Dünyalar Arasında

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü kapsamında, Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern için özel olarak ürettiği geniş ölçekli yerleştirmesini içeren sergi; Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle gerçekleşiyor. “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisi, 6 Eylül 2024–20 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Modern’de ziyaret edilebilir. Chiharu Shiota, ayakkabı, anahtar, yatak, sandalye ve elbise gibi sıradan nesneleri toplayarak ve bunları iplikten oluşturduğu devasa yapılarla sararak hafıza ve bilinç kavramlarını yeniden tanımlıyor.

“Bir Psikiyatrla Sohbetler” Galataport İstanbul’da

Galataport İstanbul, 14-15 Eylül tarihlerinde Paket Postanesi’nde Prof. Dr. Berna Diclenur Uluğ’u konuk ederek ekran bağımlılığının etkileri ve kaygı bozukluğunu “Bir Psikiyatrla Sohbetler” söyleşilerinde masaya yatıracak. 100’er kişilik kontenjanla sınırlı, ücretsiz etkinliğe kayıtlar Galataport İstanbul mobil uygulamasından yapılıyor.

Akbank Caz Festivali’nin 34. Yılında 34 konser

Akbank’ın uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak. 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 – Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği konseri ile başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserde müzisyene sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek. 34. Akbank Caz Festivali konserlerinin biletlerini Biletix’ten alabilir, festival hakkında detaylı bilgi için akbanksanat.com

Zor Zamanlar

2010 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Mario Vargas Llosa, Zor Zamanlar’da küçük Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın tarihindeki en acılı döneminin öyküsünü anlatıyor. Tarihsel gerçekleri kurgu kahramanlarla ustaca harmanlayan Llosa, bir ülkenin siyasetini ve ekonomisini Güney Amerika tarihiyle birleştirerek büyük bir anlatıya kapı aralıyor. Nobel Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın kaleme aldığı Zor Zamanlar, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

İçimdeki Şehir kapılarını Borusan Contemporary’de açıyor

Borusan Contemporary, kültür sanat sezonunun açılışında Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Aitken’i ağırlıyor. Kariyerinde pek çok ödül, uluslararası sergi ve yayın bulunan Aitken’in, kültür dünyasının çok yönlü sanat yönetmeni Jérôme Sans küratörlüğünde gerçekleştireceği monografisi “İçimdeki Şehir”, 2007-2024 yıllarını kapsayan yapıtları ile ziyaretçileri mekâna özgü bir yolculuğa çıkarırken, modern yaşamın olağanüstü bir izdüşümünü sunuyor. Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği son heykelini de içeren sergi, 14 Eylül 2024 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek. https://www.borusancontemporary.com/tr/

Ünlülerin sabah halleri- Before 10 AM

Institut français, 212 Photography Istanbul kapsamında, Fransız fotoğrafçı Véronique Vial’in “Before 10 a.m.” adlı sergisini sunuyor. Fotoğrafçının üç kitabından alınan karelerden oluşan sergide, Vial ünlüleri sabah 10’dan önce özel hayatlarında fotoğraflıyor. Giriş serbest. Sergi 28 Eylül-30 Kasım tarihleri arsında Institut Français sergi salonunda izlenebilir. https://www.ifturquie.org/istanbul/