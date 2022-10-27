SALT’ın Perşembe Sineması Gösterimleri 3 Kasım’da Başlıyor

Salt Beyoğlu’nda ve çevrimiçi düzenlenecek olan Perşembe Sineması’nın “Normal dediğin nedir ki?” güz dönemi programı 3 Kasım’da başlıyor. Gösterim programı, pandemi sonrası dünyada normallik kavramını irdeliyor. Beş filmden oluşan program, 1 Aralık’a kadar devam edecek.

Programın ilk filmi Archipel (Takımada), yönetmen Félix Dufour-Laperrière’in doğup büyüdüğü Québec eyaletinde geçen, belgesel ve animasyon arasındaki sınırların muğlaklaştığı yarı-kurgusal bir macerayı konu alıyor. Gösterim, 3 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Düşler, hisler, hikâyeler ve gerçekler

“Normal dediğin nedir ki?” seçkisi, bir yandan günümüzün ortak kaygılarını yansıtırken, bir yandan da dünyayla ilişkilenme biçimlerimize dair farklı olasılıklara işaret ediyor. Programda yer alan filmler; düşlerin, hislerin, hikâyelerin veya zihnin yaratabileceği alternatif gerçekliklere odaklanıyor. Uzaya gönderilen ilk canlı olan ve ölümünün ardından bir hayalet olarak Moskova sokaklarına dönen Laika isimli köpeği, Kanada’nın Québec eyaletindeki Laurentian Ormanı’nın kralı olan esrarengiz bir geyiği, Montreal’de şehrin tüm radyo dalgalarını ele geçirmekle görevli gizli bir örgütün başındaki gizemli adamı takip ederek, gerçek ile kurmacanın iç içe geçtiği anlatılar sunuyor.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gösterimler 3 Kasım /1 Aralık arası her Perşembe saat 19.00’da Salt Beyoğlu’nda devam edecek. Ayrıca her hafta bir film cumadan pazara saltonline.org üzerinden izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Rabia ÇOLAK