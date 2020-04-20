Sakıp Sabancı Müzesi 23 Nisan’ı “Sesli Çocuk” Kitaplarıyla Kutluyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) 23 Nisan’da çocukları unutmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için SSM’in “Sesli Çocuk Kitapları” Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla Yekta Kopan tarafından yeniden seslendirildi.

SSM’in geçmiş dönem sergileri kapsamında yayımlanan “Ben Picasso”, “Ben Dali”, “Ben Rodin”, “Ben Cengiz Han”, “Ben Venedik Taciri”, “Ben Halı” kitaplarıyla birlikte müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan “Ben Kitap” ve çocuklara küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini anlatan “Ben Eserleri Koruyorum”kitapları çocuklara dijital ortamda dinleme ve okunma imkanı sağlıyor.

Sanatçıların hayat hikâyeleri ve sanatsal üretimlerini, koleksiyonların oluşturulduğu tarihsel bağlamı ve bir müzenin işleyişine dair konuları anlaşılır bir dille çocuklara açıklamayı hedefleyen kitaplar http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari adresinden indirebiliyor.

Küçük yaştaki henüz okuma-yazma bilmeyen çocuklar için de eğitici ve eğlenceli bir fırsat sunan uygulama kapsamında sitedeki hikayelere ücretsiz ulaşılabiliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi Dijital Koleksiyonları ve Arşivleri için tıklayın.