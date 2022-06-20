İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi, kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak adına, kadınlarla birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek, diğer kadınlarla paylaşılabilecek “güçlenme hikâyeleri yazmak” ve sahneden paylaşmak için bir dizi etkinlik düzenliyor.

Kadınlar arası iletişimi ve paylaşımı sanatsal yollarla güçlendirmek ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürmek için 2022 Şubat ayından bu yana, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın mekân desteğinde İBBŞT Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nden dramaturg Elif Solak koordinatörlüğünde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde Kadın Atölyeleri düzenleniyor.

Kadınlar Kendi Hikâyelerinin Farkına Varıyor

İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nin, Şehir Tiyatroları sanatçıları ile “Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Haftası” kapsamında yapmış olduğu okuma tiyatrosu etkinliğinde, ÇGSM Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde bir stant açtı. Bu stantta atölyenin duyurusu yapıldı ve kültür merkezini ziyarete gelen kadınlar, atölye hakkında bilgilendirildi ve katılımcı olmaları sağlandı.

Katılımcı kadınlarımızla Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çalışmalara başlanıldı, kadınlara kendileri, yaşamları ile ilgili farkındalık oluşturmak ve diğer kadınlarla paylaşmak istedikleri deneyimlerini sahneden aktarabilmek için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve ÇGSM Sorumlusu Emre Koyuncuoğlu ve Mor Çatı gönüllülerinden oyuncu Zuhal Güreli moderatörlüğünde ilerledi, anlatı çerçevesinde gösteri metinleri oluşturuldu.

Şubat ve Mart aylarında haftada bir gün buluşma şeklinde ilerleyen atölye, Nisan ayı ortalarından itibaren ressam ve kukla yapımı sanatçısı Hilal Polat’ın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Atölyeleri’nde vermiş olduğu 7 haftalık kukla atölyesi de bu çalışma ekibinin eğitimine eklenerek katılımcıların sahne üzerinde kullanacakları anlatı aksesuar ve malzemelerini kendilerinin üretimi sağlandı. Katılımcı kadınlarımızın her biri, burada kendi tasarladıkları kuklalarını yaptılar.

Bunun dışında katılımcı kadınlarımıza, Arter iş birliğinde periyodik olarak gerçekleştirilen sanatçı Güneş Terkol’un “Mendilimde Hikâyeler” etkinliğine katılmaları sağlandı. Burada da bir sanat eserinden yola çıkarak ve onu yorumlayarak kendi mendillerini tasarladılar.

Atölye çalışmaları sonrasında, katılımcılarımız sahneden diğer kadınlarla paylaşmak istedikleri kendi hayat hikâyelerini anlattıkları bir oyun/gösteri metni yazdılar ve bu metinlerin sahnelenmesi için dekor ve aksesuar oluşturuldu.

Şehrin Kadınları Kendi Hikâyelerini Sahneliyor

Tüm bu çalışmalarla kadınların kendi deneyimlerini aktarmaları, bunun bir değer oluşturduğunun farkına varılacak bir sürecin desteklenmesi, herkesin deneyiminin biricik, özel ve değerli olduğunun altının çizildiği dolayısıyla “birbiriyle dayanışan güçlendirme hikâyelerinin” sahneden çoğalarak aktarılması için bir model çalışma yapılması amaçlanmıştır.

Katılımcılarımızın kendi deneyimlerinin yine kendi emekleriyle sahneye taşındığı bu gösterinin, katılımcılarımızın performansları ile mahalle evleri ve kültür merkezlerinde okuma etkinliği olarak, yine kadın seyircilere sunulması amaçlanıyor.

Okuma Tiyatrosu Etkinlik Programı

21 Haziran saat 15.00’te Örnektepe Mahalle Evi’nde,

22 Haziran saat 15.00’te Fatih Sulukule Mahalle Evi’nde

23 Haziran saat 15.00’te Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.