Sade Yaşadı, Derin İzler Bıraktı: José “Pepe” Mujica’ya Veda

Hayat, bazı insanları sessizce gönderir. Ama onların ardından gelen sessizlik, bir ülkenin değil, insanlığın yüreğinde yankılanır. 13 Mayıs 2025 sabahı, Uruguay’dan yükselen bir haber, dünya vicdanının derinliklerine ulaştı.

José “Pepe” Mujica…



Bir başkandan çok daha fazlası.

Bir halk adamı.

Bir düşünce, bir duruş, bir örnek.

Dünyanın ona verdiği unvanlar çoktu: “En yoksul devlet başkanı” dediler… O ise gülümsedi ve şöyle dedi:

“Ben fakir değilim. Fakir olan, doymak bilmeyendir.”

Bu cevap sadece bir cümle değil, bir çağrıdır. Tüketim çılgınlığına, gösterişe, sınırsız arzuya karşı atılmış dingin bir çığlık. Azla yetinmenin değil, fazlalıklardan özgürleşmenin ifadesi.

Pepe Mujica, toprağa yakın yaşadı. Gerçek anlamda… Çiftçilik yaptı. Domates ekti. Güller yetiştirdi. Makam arabasını değil, eski model arabasını kullandı. Resmi konut yerine küçük evinde kaldı. Halkına seslenirken mikrofon değil, samimiyetle konuştu.

Ama tüm bunlardan da önemlisi, halktan kopmadı. Çünkü o, halkı hiçbir zaman “yönetilecek bir kitle” olarak görmedi. Onlara dokunulacak eller, dinlenecek dertler, büyütülecek umutlar olarak baktı.

Başkanlığı döneminde Uruguay’da sadece yasaları değil, zihniyeti değiştirdi. Marihuana kullanımını yasallaştırdı. Evlilik eşitliği getirdi. Kürtaj hakkını savundu. Dini ve ideolojik dogmalara karşı insan haklarını önceledi. Ve bunu, küçük bir ülkenin lideri olarak tüm dünyaya gösterdi.

Bu yüzden onun ölümü, yalnızca Uruguay’da değil, tüm Latin Amerika’da ve dünyanın birçok vicdanlı insanında bir suskunluk yarattı. Öyle bir suskunluk ki, içimden şu soru geçiyor:

“Bu kadar sade bir hayat, nasıl bu kadar büyük bir etki bırakır?”

Pepe’nin son sözlerinden biri şuydu:

“Hayat güzeldir ama yorar. Yere düşersin. Önemli olan her düştüğünde kalkmaktır. Ve eğer öfken varsa, onu umuda dönüştür.” -Pepe Mujica

Onu kaybettik ama işte bu sözler kaldı elimizde.

Bir pusula gibi.

Bir tohum gibi.

Bir sorumluluk gibi…

Biz Martı Dergisi’nde, gökyüzünü uçmakla değil, özgürce yaşamakla tarif edenlere inanırız. Ve José Mujica, işte tam da böyle bir martıydı. Yüksekten değil, içeriden konuşan… Gürültüyle değil, sadelikle iz bırakan…

Şimdi onun için bir cümle kalsın burada:

“Sade yaşadı, derin izler bıraktı.”

Uğurlar olsun güzel adam.

Sen yoksan da, inandıkların bizde yaşamaya devam edecek.

Bir Kitap: “Saraysız Başkan Jose Mujica – İktidarda Bir Kara Koyun”

Pepe Mujica’nın sade yaşamı, sadece davranışlarıyla değil, kelimeleriyle de dünyaya yayıldı.

“Saraysız Başkan – İktidarda Bir Kara Koyun” adlı kitap, onun kişiliğine en çok yakışan tanımı taşıyor.

Çünkü o, siyasetin kalıplarına sığmayan bir “kara koyun”du:

Gösterişsiz, dürüst, cesur ve sessizce devrimci…

Bu kitapta, başkanlık sarayının değil; bir çiçek bahçesinin, bir direniş hücresinin ve bir köy evinin penceresinden bakarız hayata.

Her sayfa, daha azla nasıl daha çok olunabileceğini, sadeliğin içindeki asaleti, iktidarın gölgesinde bile insan kalabilmenin mümkünlüğünü anlatır.

Okudukça fark ederiz ki Mujica’nın hikâyesi yalnızca bir başkanın değil, her bireyin kendi içindeki gücü ve erdemi hatırlama çağrısıdır.

Kimdir José “Pepe” Mujica?

José Alberto Mujica Cordano, 20 Mayıs 1935’te Uruguay’da doğdu. Gençliğinde Marksist Tupamaros gerilla hareketine katıldı, askeri diktatörlük döneminde 12 yılını hapiste, çoğunu tek kişilik hücrede geçirdi.

1985’te demokrasi yeniden tesis edilince serbest bırakıldı.

2005–2008 arasında Tarım Bakanı, 2010–2015 yılları arasında ise Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

Görev süresinde Uruguay’da toplumsal reformlar gerçekleştirdi:

• Esrarın eğlence amaçlı kullanımını yasallaştırdı

• Evlilik eşitliği ve kürtaj hakkını savundu

• Tüketim toplumuna karşı sade yaşamı teşvik etti

Başkanlık maaşının büyük kısmını bağışladı, resmi konutta değil, eşiyle birlikte yaşadığı küçük çiftlik evinde kaldı.

Eski bir Volkswagen Beetle’la dolaştı. Güller ve domatesler yetiştirdi.

Pepe Mujica, hayata karşı gösterişsiz ama içten bir duruşla yürüdü.

Örnek değil, ilham olmaya aday bir yaşam sürdü.

Sevgiyle,

Yasemin Sungur

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