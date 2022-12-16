SABO’nun Yeni Sergisi “Golden Hours” Versus Art Project’te

SABO’nun “Golden Hours” başlıklı kişisel sergisi, 15 Aralık’tan itibaren Versus Art Project’te sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Elâ Atakan’ın üstlendiği “Golden Hours” sergisinde, SABO insanı mutlu eden anların sevgi dolu şefkatli ışığını tuvaline aktarıyor. Işığın her defasında farklı bir anlatım bulduğu eserlerde, sanatçının Versus Art Project’te gerçekleşen önceki sergileri Paracetamol ve Time Machine’den de izler vardır. Paracetamol sergisindeki, renklerin baş döndürücü etkisi, Time Machine sergisindeki kurgusal zaman içerisinde yer değiştiren anlatısı, yerini daha öznel bir anlatıya güneşin başka açılarıyla aydınlattığı huzur dolu anlara, anılarına bırakır.

Sanatçı, bir mutluluğun peşinde, hafiflik hayalinde, namevcut mekanlarda, tanıdık ama gerçekleşmemiş hayattan kesitleri betimler. Güneşin içimizi ısıttığı altından saatler, sergide üzerinden vaktin akmakta olduğu ideal bir zamana gönderme yaparken, aynı zamanda hayalî bir mekânı da çağrıştırır. Bu hayalî mekânın zemini ışık ve ışığın farklı halleridir. Sergi huzur dolu anları hatırlatırken, umudu da içinde barındırıyor.

SABO yansıtmak istediği içsel dünyasında yaşanmış hatıraların mutluluğu ve iyimserliğini gün yüzüne çıkarıyor. Eserlerinin üzerine yeni bir katman ekler, ışık sızıntıları adını verdiği su damlacıklarına benzeyen, tuvaller üzerinde dağılan soyut alanlar resmeder. Sanatçıya göre bu zerreler, onun kurguladığı, kendisinin içerisinde yer almadığı altın anlara sızdığı kapılardır. SABO’nun bu sergide kullandığı soyut alanlar, anlam derinliğinin yanı sıra aynı zamanda çalışma tekniğine dair de ipucu taşımaktadır.

SABO’nun “Golden Hours” başlıklı kişisel sergisini 15 Aralık 2022- 28 Ocak 2023 tarihleri arasında Versus Art Project’te ziyaret edebilirsiniz.