Yönetmenliğini İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yaptığı ve bağımsız bir sanat filmi örneği olan “Ruhun Lekesi” filminin galası Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.

Filmin Yapımcılığını Dr. Öğr. Üyesi Cansu Özdenak’ın, senaristliğini Nafiseh Laleh’in üstlendiği Ruhun Lekesi filminin Yönetmen Yardımcılığını İÜ İletişim Fakültesi RTS Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mesut Aytekin ve Doç. Dr. Ümit Sarı yaparken, Görüntü Yönetmenliğini ise İÜ İletişim Fakültesi RTS Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Akyol üstlendi. Ruhun Lekesi filminde İÜ İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri de görev aldı.

Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in ikinci filmi olan Ruhun Lekesi filmi, 70’li yaşlarında “kaçıngan bağlanma” sorunları yaşayan Taylan adında bir müzisyenin yaşamındaki ikilemi ele alıyor. Bireyin yalnızlığının sorgulanışı filmde dikkat çeken önemli unsurlardan bir tanesi. Güçlü bir işitme duyusuna sahip olan gitarist ve besteci Taylan’ın bir konserde tüm hayatı değişir. Taylan, modern dünyaya ayak uydurmaya çalışırken her şeyi kaybetme korkusuyla yalnızlığı tercih eder. Kendini yalnızlıkta bulmak ister. Bu süreçte aşkı da yara alır. Güven duvarlarını ördüğü kendi küçük dünyasından çıkmaya çalışan Taylan, eski yeteneklerini de geri kazanmak ister. Aşkın, müziğin, dansın, içsel konuşmaların, yalnızlığın yer aldığı filmin başrollerinde Galip Niya, Melek Yel ve Murat Pınar Özdemir ayrıca Dr. Fikret Kutlu, Mehmet Şimşek, Şafak Altun ve çocuk oyuncu olarak Karla Kandemir yer alıyor.

Atlas Sineması’nı hıncahınç dolduran insan kalabalığı, final sahnesinin hoşluğu, bağımsız sanat filmine verilebilecek güzel bir örnek olması sebebiyle daha birçok festivalde “Ruhun Lekesi” filmi ismini duyuracaktır.