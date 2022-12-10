Roman Kahramanlarının Büyük Buluşması

7. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali

21-23 Aralık 2022

Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Marmara Eğitim Köyü’nde gerçekleştirilecek Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin açılışı Prof. Nabi Avcı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Hilmi Yavuz ve yazar Ahmet Ümit tarafından yapılacak.

Yedincisi gerçekleştirilecek festival bu yıl da akademisyenleri, yazarları, öğretmen ve öğrencileri edebiyat dünyasında buluşturacak. Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Marmara Eğitim Köyü’nde gerçekleştirilecek Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin ana teması, Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı dolayısıyla “Millî Mücadele Dönemi Romanları” olarak belirlendi. Millî Mücadele konulu edebiyat eserleri ve eser sahipleri odağındaki festivalde; yazar ve akademisyenlerle paneller, öğrenci ve öğretmenlerin –festival konusu ile sınırlı olmaksızın– kendi seçecekleri roman kahramanlarıyla ilgili performansları ve müzik dinletileri yer alacak.

Hedef kitlesinde gençlerin yer aldığı, edebiyatı ve romanı onların hayatının bir parçası hâline getirmeyi amaçlayan Roman Kahramanları Festivali, Türkiye çapında yaklaşık 100 lisede öğrenci ve öğretmenlerin aktif katılımıyla da kutlanacak.

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali etkinlikleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

ETKİNLİK PROGRAMI:

Festival, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü, Maltepe Üniversitesi Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı tarafından verilecek mini bir konserle açılacak. Millî Mücadele’yi konu edinen türkülerin seslendirileceği konserden sonra açılış konuşmasını yazar Ahmet Ümit yapacak. Ardından gerçekleştirilecek açılış oturumunda ise Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve şair Hilmi Yavuz yer alacak.

Festival oturumlarında Halide Edib Adıvar, Kemal Tahir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Rıfat Ilgaz, Ercüment Ekrem Talu, Nazım Hikmet, Şükûfe Nihal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi yazar ve şairlerin eserleri üzerine; “Millî Mücadele Yıllarında Yayımlanan Romanlar”, “Atatürk Dönemi Romanlarında Millî Mücadele”, “Kemal Tahir Romanlarında Millî Mücadele”, “Kurtuluş Savaşı Romanlarında Kadın Kahramanlar”, “Millî Mücadele Şiirlerinde Kahraman Tipi”, “Kuvayı Milliye Destanı”, “Sinema ve Tiyatroda Kurtuluş Savaşı’nın Yansımaları” gibi pek çok sunum yapılacak.

Üç gün sürecek festival boyunca, oturum aralarında ise İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den katılan liselerin öğrencileri, kendi roman kahramanlarını anlatan performanslar sergileyecek. (Marmara Koleji, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Kocaeli Anadolu Lisesi, Pangaltı Ermeni Lisesi, Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi)

2012’de yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ın, Dünya Roman Kahramanları Günü olarak kutlanmasıyla başlayan Roman Kahramanları Festivali’nin yolculuğu her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. İnsanlığın hayal gücünü yansıtan roman kahramanları, geçmişin mirasını gençlerin sonsuz enerjisiyle geleceğe taşıyor.

Festival web sitesi: www.edebiyatfestivali.ist festival@romankahramanlari.com

Festivalin geçmiş yıllarıyla ilgili kayıtlar ve “Benim Roman Kahramanım” video sunumları Novel Heroes YouTube kanalından izlenebilir. (https://www.youtube.com/c/NovelHeroes)

Festival etkinliklerine okul katılımları için iletişim:

Maltepe Üniversitesi- Basın, Halkla İlişkiler ve tanıtım Daire Başkanlığı

Tel: 0216 626 10 50/ 2026, 2086