Ressam Salih Keleş “Hayatın Belleği” İle Bodrum’da

Ressam Salih Keleş 15. kişisel sergisini Bodrum’da Mousolos Sanat Galerisi’nde açtı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın yaptığı sergide sanatçının 34 adet çalışması yer alıyor. 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan “Hayatın Belleği”nde sanatçının kağıt üzerine çini mürekkebi, karton üzerine akrilik, tuva üzerine yağlı boya eserleri yer alıyor. Keleş “Hepsi hayatın içinden seçtiğim kompozisyonlar. akordeoan çalan bir müzisyen de, sokakta sadede gezen bir kadın ya da erkek, farklı işler yapan insanlar her zaman benim radarımda ve tablolarımda. Ben çalışırken zamanı durduruyorum. Geçmişten edindiğim tecrübeler yaşamın içerisindeki şeyleri o anda aktarıyorum. Bunlar içerisinde hüzünler var, mutluluklar var her insan gibi ben de bunları yaşıyorum ve resmimde bunları yapmaya çalışıyorum” diyor.

Kıymet Giray: “Salih Keleş Hayatımıza Dokunuyor”

Sanatçının “Hayatın Belleği” sergisini küratörü Prof. Dr. Kıymet Giray Salih Keleş ve onun resmi ile ilgili şunları söylüyor: “Salih Keleş, Yeni gerçekçiliğin izinde yapmış olduğu resimler, yaşadığı dönemin insanına dokunarak geleceğe kendi hayatının izlerini sunmaktadır. İnsanın hayatına dokunarak tuvaline yansıttığı Keleş imzası taşıyan resimler, sanatçının kendi sorgulayıcı yorumlarından arınmış yaşanan o anı tespit eden kompozisyonlardır. Hiçbir şekilde sorgulamadan, görsel algısının yaşadığı çevreden seçtiği konuları, figüratif kompozisyonlar olarak resimlerken sanatçı duyarlığını algılarıyla kurgulayan Salih Keleş, günlük yaşamın çevresinde hayatının akıp gittiği çevrede gecen anlara ve anılara tanıklık etmektedir. Titiz tekniği ve renk seçkisi, armonileriyle konusu yaşayan insan manzaraları olan kompozisyonlarıyla Salih Keleş hayatımıza dokunmaktadır. “

Bu kıymetli ressamın sergisi 31 Ekim’e kadar ziyaret edeilebilir. Bodrum’da olanalar kaçırmasın.

Salih Keleş kimdir?

Fotoğraf, sinema, kitap, tiyatro ve müziğin resminin temelini oluşturduğunu belirten Keleş 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Çok küçük yaşta geldiği İstanbul’da ailesiyle Dragos’a yerleşti ve kırk yıla yakın da bu semtte yaşıyor. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Ana Sanat Dalı Muammer Öner atölyesinden mezun oldu. 1987-1988 yılları arasında İngiltere’de The National Gallery, Tate Gallery, The British Museum ve Hayward Gallery’de araştırma ve çalışmalarda bulundu. Keleş’in, 1989-2007 yılları arasındaki çalışmalarını kapsayan ve Prof. Dr. Ayla Ersoy’un metinleriyle yayınlanan bir de kitabı bulunuyor. Sanatçı 1987-2010 yılları arasında birçok grup, karma ve yarışmalı sergilere katıldı. Yapıtları 20 değişik kitap kapağında ve tiyatro afişlerinde kullanıldı. Sanatçı ayrıca 2006 yılında ASPAT Bodrum Sanat Sempozyumu’na katıldı. Eserleri yurtiçi ve dışı koleksiyonlarda yer alan Salih Keleş, çalışmalarına Dragos’daki atölyesinde devam ediyor. www.salihkeles.com