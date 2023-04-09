Macarların, Avusturya asıllı Habsburg hanedanlığına karşı başlattıkları bağımsızlık savaşının önde gelenlerinden olan Erdel Prensi 2. French Rakoczi direnişinde başarılı olamayınca çeşitli ülkelere sığınmıştır.

Rakoczi mahiyetiyle beraber Polonya, İngiltere ve Fransa’ya sığınmış olsa da buralarda kalıcı olamamışlardır. En sonunda Osmanlı’nın Lale Devrinde Osmanlı ve Avusturya savaşından yararlanıp yeniden Macar ayaklanmasını başlatabilme düşüncesiyle Sultan 3. Ahmed’in davetini kabul ettiler.

Rakoczi daveti kabul etmesinin ardından 1717 yılında Fransa’dan sessiz sedasız ayrılıp Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Osmanlı’da ilk başta İstanbul sınırları içerisine yerleştirildiler. Ardından ise 3. Ahmed’in Rakoczi için Tekirdağ’da satın aldığı bölgede ikamet etmeye başladılar. Rakoczi Bab- ı Ali’ye daha yakın olmak istediyse de Tekirdağ’ın İstanbul’a sanıldığı kadar uzak olmadığını belirttiler.

Günümüzde Rakoczi müzesi diye anılan ev, Erdel Prensi’nin ve mahiyetinin yaşadığı evlerden sadece bir tanesidr. Öyle ki Rakoczi burada konaklamaz, sadece yemek köşkü olarak kullanırdı.

Hadi gelin bakalım bu köşkün yapısına ve içinde bulunanlara: Müze yapı olarak tipik bir Osmanlı işi beton ve tahta karışımı olan üç katlı bir ev. İlk katında geniş bir hol, holün sol tarafında mızraklarla kapalı duran büyük bir kapı sağ tarafında ise mutfak bölümü var. Mutfakta o dönemde kullanılan mutfak malzemeleri yer alıyor. Ayrıca buradan minik bahçeye de çıkılıyor.

Müzede Rakoczi ve ailesinin yağlı boya tablolarının sergilendiği bir oda da bulunmaktadır. Tabloların altında Rakoczi ailesini anlatan kısa yazılar vardır.

İkinci katta 2. Rakoczi hakkında çekilmiş filmlerin tanıtımlarını izlemeye imkan sunan bir oda bulunmakla beraber diğer bir odanın girişinde Rakoczi hakkında Macarca bir belgesel de gösterilmektedir.

Bu odada ayrıca Rakoczi’nin heykeli yapılmış ve şahsi kıyafeti yada kıyafetin reprodüksiyonu giydirilmiştir. Üçüncü kata çıktığımızda yine geniş bir hol ve biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki ayrı oda ile karşılaşıyoruz. Büyük olan oda da bir zamanlar Rakoczi önemli kimseleri yemekte ağırlıyordu. Ayrıca yine bu oda da Erdel Prensi’nin kendi el yapımı olan gösterişli sandalyesi bulunuyor. Küçük oda ise Rakoczi’nin hizmetkarı olan Klemen Mikes’ın odasıdır. Bu oda da Klemen Mikes’ın hayali teyzesine yazdığı mektuplardan alıntılar yer alır. Bizler günümüzde Mikes’ın bu mektupları sayesinde Rakoczi ve mahiyetinin Tekirdağ’daki yaşamına dair bilgiler almaktayız.

Müzede bunların dışında Rakoczi’nin mührü ve ailesinin asalet sembolü olan bardak, Macar ayaklanmasına dair bilgiler içeren görsel ve yazılı materyaller, Macar sikkeleri sergilenmektedir.

Rakoczi 1720 yılından ölümüne kadar 15 yıl Tekirdağ’da yaşamıştır. Müzedeki bir çok materyal reprodüksiyondur. Materyallerin asılları Macar hükümetindedir. Orijinal olan unsurlar arasında alaturka Türk tuvaleti, su kuyusu ve mutfakta yer alan güğüm vardır.

Büşra Durmuş