Pudepa ve Kız Kardeşleri, Cumhuriyet’in 100. Yılında Yine Kız Çocuklarının Yanında

TOÇEV’in destekçileriyle hayata geçirdiği Puduhepa’nın Yeni Kız Kardeşi projesiCumhuriyet’in 100. yılına özel olarak 5. ilham veren kadın bebeği, bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan “Halide Edip Adıvar” olarak belirlendi.

TOÇEV destekçisi Renan Tan Tavukçuoğlu’nun hayata geçirdiği ve 5 yıldır her yaştan kadına dokunan kapsamlı bir proje olan “Puduhepa ve Kızkardeşleri”; bez bebekler ve hikâye kitapları aracılığıyla 6-10 yaş arasındaki kız çocuklarının hayatını değiştirmeye devam ediyor. Proje kız çocuklarının kendilerine güvenerek, tanıyarak, kaynaklarını öğrenerek güçlü bir şekilde büyümelerini ve ileride hem kendilerine hem topluma faydalı bireyler olmalarını hedefliyor. Proje kapsamında, TOÇEV bünyesinde 155 kız çocuğunun temel eğitimlerinin desteklenmesinin yanında elliden fazla kadına evinden çalışma imkânı sağlanıyor.

Cumhuriyet’in 100. Yılının Bebeği Halide Edip Adıvar

Cumhuriyetin 100. Yılında 5. ilham veren kadın bebeği, Puduhepa’nın yeni kız kardeşi; bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan “Halide Edip Adıvar” olarak belirlendi. Bu özel kahraman bebeğin kıyafet tasarımını Fırat Neziroğlu, kıyafetlerin dikimi ve el işçiliğini Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi emekçileri, kitabın yazar ve çizerliğini ise Demet Kılıç üstlendi. Bebeklerin üretimini ise deprem bölgesindeki kadınlara istihdam sağlama hedefiyle Antakya’da yaptırılıyor.

TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, daha çok kız çocuğunun hak ettikleri eğitimi almalarını desteklemek hedefiyle yola çıkan “Puduhepa ve Kızkardeşleri” projesi hakkında şunları söyledi;

“Kolektif bir çabayla toplumumuza değer katmaya çalışırken birbirimize destek olmanın her zamankinden çok daha kıymetli olacağına inanıyoruz. Daha çok kız çocuğumuzun hak ettikleri şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkesi projemize katkı sağlayarak bu eğitim seferberliğinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.Değerlerimize sahip çıkarak kutlayacağımız nice 100 yıllar dilerken, projenin mimarı Sevgili Renan Tan Tavukçuoğlu’na ve emeği geçen tüm ekibine TOÇEV Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Projenin nesiller boyu ilham vermeye devam etmesini, çocuklara yatırım yaparak daha iyi bir gelecek için çaba göstermek konusunda gönülden sorumlu olduklarını kaydedenTOÇEV destekçisi Renan Tan Tavukçuoğlu ise; “Bu topraklarda anlatılan hikayelerin güçlenmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Bu projenin 5. yılında TOÇEV ile 155 kız çocuğunun eğitimi desteklenirken, 80 ilde 50’den fazla kadına da istihdam sağlandı ve toplamda 3,5 milyon kişiye ulaşıldı. Onlarca köy okuluna giderek, binlerce çocuğumuzun hayallerine dokunduk. Bugünün çocuklarına yatırım yaparak geleceği onların sağlam bir şekilde inşa etmesini için çalışmaya devam ediyoruz. Projemizin hayat bulması için can suyu olarak hazırladığımız paketlerimize verecekleri destek için herkese şimdiden teşekkür ederiz”dedi.

Nasıl destek olabilirsiniz?

Projenin hayata geçmesi ve kızların eğitimde fırsat eşitliği yakalamasına katkı sağlamak isteyenler, bireysel veya kurumsal olarak satışa sunulan destek paketlerine Fongogo platformu üzerinden ulaşabiliyor. Web sitesi üzerinden destek paketlerinden alınarak projeye destek olmak mümkün olunabiliyor.

Halide Edip Adıvar – Puduhepa’nın Yeni Kız Kardeşi , Fongogo

Puduhepa kimdir?

Tarihteki ilk barış anlaşması, Mısırlılar ve Hititililer arasında yapılan Kadeş Antlaşması’dır. Bu antlaşmada Mısır firavunu ve Hitit kralının mühürlerinin yanında Hitit kraliçesi Puduhepa’nın da mührü vardır. Puduhepa, hayatı boyunca yaşadığı topraklara barışın gelmesini hayal etmiş ve sonunda bunun gerçekleşmesinde büyük rol oynamış güçlü bir kadındır.

Puduhepa’nın hikayesiyle başlayan “Puduhepa ve Kızkardeşleri” projesinde; NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Ege Eryurt, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi ve Botanik uzmanı Asuman Baytop kız çocuklarına ilham veren isimler arasında yer almıştı.