Psikolojik İmgeler: Gerçek Sevgili

08 Eylül tarihinden itibaren sizlerle belirli konularda ortak özellikleri olan 11 film tavsiyesi paylaşıyorum. Bu tematik film listesinde ilk sıraya koyduğum filmi tanıtıyor ve aynı temada 10 film tavsiyesi daha veriyorum. Bu haftaki yazıya konu olan film, Psikolojik İmgeler konu başlığı altında Craig Gillespie’den Gerçek Sevgili (Lars and the Real Girl) olacak.

Lars, insanlarla kolay iletişim kuramayan otuzlu yaşlarına yol almakta olan bir genç. Amerika kıtasının kuzeyindeki küçük bir kasabada yaşıyor ve oradaki küçük bir şirkette çalışıyor. Ailesinden kalma bir yerde yaşıyor. Ağabeyi Gus ve eşi Karin evde kalırlarken, Lars kendi isteğiyle, kendine ev ortamı oluşturduğu garaj bölümünde yaşıyor.

İşyerinde ondan hoşlanan bir genç kız var, Margo. Ama Lars onunla pek ilgilenmiyor; iletişim kuramadığından ilgi oluşamıyor bir türlü. İnsanların kendisine dokunmasından bile hoşlanmayan birisi.

Filmin yönetmeni Craig Gillespie. Kendisi Avustralyalı, 1967 doğumlu. New York’da grafik tasarım, reklamcılık ve illüstrasyon okuyor. Bir dönem farklı Sevgili.

Ve Bianca girer hayatlarına. Paul onu Brezilya’dan sipariş etmiştir. Bianca bir şişme kadındır. Ama Paul için ise onun bir arada olacağı, evlenmeyi düşündüğü kadındır. Onun sevgilisidir. Ağabeyi ve yengesi ile tanıştırır. İlk geldiği gün ilk akşam yemeğini birlikte yerler. Paul, Bianca’nın bir süre onlarda kalmasını ister. Ona bir oda verirler.

Gus ve Karin, o gecenin sabahında psikologları Dagmar ile konuşurlar. Dagmar onlara, Bianca gerçekten varmış gibi davranmalarını tavsiye eder. Kasabadaki akrabalarının ve tanıdıkların da Bianca’ya varmış gibi davranmalarını söyler.

Artık Bianca, Lars’ın sevgilisidir kasaba için.

Oyuncular: Lars rolünde, o yıllarda yeni yeni parlamaya başlayan Ryan Gosling var. Ağabeyi Gus rolünde Paul Schneider, yengesi Karin rolünde ise Emily Mortimer vardır. Lars’a âşık olan Margo’yu Kelli Garner, psikolog Dagmar’ı ise Patricia Clarkson canlandırmaktadır. Bianca’yı ise şişme bir kadın.

Ağabeyi ve yengesinden sonra tüm kasaba kabullenir Bianca’yı.

Pazar günleri Lars ile birlikte kiliseye giderler pazar ayinine katılmak için.

Tanıdıkların, akrabaların ev davetlerine de katılmaya başlar Bianca.

Kuaför yeni bir saç modeli bile yapıyor.

Okulda çocuklara eşlik ediyor.

Bianca artık kasabada herkesin kabullendiği ve içlerine aldığı bir karakterdir. Alışmıştır herkes ona. Evde de yıkanır, giydirilir Lars’ın yengesi tarafından. Lars daha önce hiç yemeğe gitmez iken, ağabeyiyle yengesinin evinde yemeğini yer, kahvaltısını yapar Bianca ile birlikte.

Bianca, bireylerin gerçek sevgilisi, nişanlısı, karısı/kocası gibidir artık kasaba için.

Görüntü yönetmeni olarak Adam Kimmel görev yaparken, Senaryo yazarı ise aynı zamanda eserin yazarı olan Nancy Oliver’dir.

Lars bir gün yengesine Bianca’ya değer vermediklerini söyleyince yengesi ona:

“Değer vermediğimiz doğru değil. Bu kasabadaki herkes Bianca kendini evinde hissedebilsin diye uğraşıyor. Neden bu kadar çok gidecek yeri, yapacak bu kadar çok şeyi var sanıyorsun? Senin yüzünden, senin için. Çünkü bütün bu insanlar seni seviyorlar. Tekerlekli sandalyesini itiyoruz, gideceği yere alıp götürüyoruz, eve getiriyoruz, yıkıyoruz, giydiriyoruz, yatağa yatırıyoruz. Bunların hiçbiri bizim için kolay değil ama yapıyoruz. Senin için. Bunca şeyden sonra nasıl olur da kalkıp değer vermediğimizi söyleyemeye cesaret edersin.”

Ama işyerinde Margo’nun ilgisi hoşuna gidince Lars’ın…

Bir anda Bianca hastalanır, Bianca’nın hastalandığını söyler Lars herkese.

Hasta olan Bianca ile kasabanın nehir kıyısına götürür Bianca’yı hasta iken.

Lars, Bianca’nın hastalığının daha da ilerlediğini söyler, artık yataktadır Bianca.

Herkes kabullenir hastalığı.

Ve Lars, Bianca’nın öldüğünü söyler, kasabadaki tüm dostları, kilisedeki anmadan sonra gömülme törenine katılırlar.

Bireylerin gerçek sevgilisi, nişanlısı ya da karısı/kocasından ayrılmasından sonra yakınlarının ya da akrabalarının öyle bir kişinin varlığını yok saymaları gibi.

Lars için de artık Margo vardır.

ABD, Kanada ya da bambaşka bir ülke fark etmiyor. Herkesin bir Bianca’sı olabiliyor. Herkesin o Bianca’sı çevrelerinin de Bianca’sı oluyor. Sonra bir gün o Bianca bitiyor. Herkes için bitiyor. Hayatlara yeni Bianca’lar giriyor.

Psikolojik İmgeler

Aynı temada, psikolojik imgelerin irdelendiği başka önemli filmler izlemek isterseniz size sunduğum liste şöyle:

Tanju Akleman

22 Eylül 2020