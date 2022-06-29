PİLEVNELİ Yalıkavak Bodrum’da Sanat Severler ile Buluşuyor

PİLEVNELİ, 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü açılışı gerçekleşecek yeni mekanını duyurmaktan mutluluk duyar. PİLEVNELİ Yalıkavak, 15 Eylül 2022 tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

PİLEVNELİ Yalıkavak, 1500 metre kare kapalı alan, 5000 metrekare açık alandan oluşan 6,5 dönümlük bir arazi içerisinde yer alıyor. Beş ayrı kota oturan taş evlerin iki kotunda galeri mekanları bulunuyor. Sergilerin gerçekleşeceği alanların yanı sıra Zaaf ziyaretçilere gastronomi deneyimi sunuyor. Alan içerisinde ayrıca PİLEVNELİ bünyesindeki sanatçılarla Türkiye’den markaları bir araya getiren çeşitli özgün ürünlerin ve PİLEVNELİ basımı kitapların satışa sunulacağı bir mağaza bulunuyor.

PİLEVNELİ ve temsil ettiği sanatçılarından Esra Gülmen, Ali Elmacı, Tarık Töre ve Mehmet & Kazım’ın Anim, Les Benjamins, Mergim, Misela ve Monsieur Chaussette vemarkalarıyla iş birliğinden doğan ürünler yaz boyunca PİLEVNELİ Yalıkavak içerisindeki mağazada satışta olacak. PİLEVNELİ Yalıkavak, eşsiz manzarasıyla bu yaz Bodrum’da ziyaretçilere çok yönlü deneyim sunan bir çağdaş sanat alanı yaratıyor.

PİLEVNELİ Yalıkavak açılışı itibarıyla iki farklı sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

PİLEVNELİ, König Galerie ve Galleria Continua heykel sergisi insan figürüne odaklanıyor.

PİLEVNELİ, Yalıkavak’ta Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Alman König Galerie ve İtalyan Galleria Continua’yı ağırlıyor. İnsan figürü ve insanın fiziksel tasvirine odaklanan heykel sergisinde üç galeri temsil ettiği üçer sanatçıdan eserler sunuyor. König Galerie Daniel Arsham, Stephan Balkenhol ve Elmgreen & Dragset; Galleria Continua Hans Op de Beeck, Michelangelo Pistoletto ve Pascale Marthine Tayou; PİLEVNELİ ise Johan Creten, Serkan Sarıer ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun eserlerine sunumlarında yer veriyor.

PİLEVNELİ sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisi de yaz sezonu süresince Yalıkavak’ta

PİLEVNELİ Yalıkavak’ta ziyarete açılacak bir başka sergi ise galeri alanında yer alan tüm binalar ve bahçe içerisinde çeşitli noktalara yayılıyor.

Sergide Bora Akıncıtürk, Nevin Aladağ, Refik Anadol, Nobuyoshi Araki, Johan Creten, Ali Elmacı, Jan Fabre, Esra Gülmen, Hechizoo, Tim Kent, Daniel Knorr, Arik Levy, Bjarne Melgaard, Mehmet & Kazım, Frank Nitsche, Hans Op de Beeck, Zoe Ouvrier, Michael Sailstorfer, Serkan Sarıer, Meltem Sarıkaya, Defne Tesal, Tarık Töre, Richard Wilson ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun eserleri Bodrum’u ziyaret eden sanat severlerle buluşuyor.

PİLEVNELİ Yalıkavak destekçileri

PİLEVNELİ Yalıkavak, ABC Deterjan, Artukbey, Atelier Rebul, Deniz Eroğlu, Guruss Barbekü, Jotun, Kalebodur, Lara Concept, Linens, Mozaik, MT1012, NUDE, Seih, Vespa Türkiye,Vestel, Waternet, Yastık by Rıfat Özbek ve Yataş Bedding destekleriyle gerçekleştirilmiştir.

PİLEVNELİ Yalıkavak 2 Temmuz’da Açılıyor