Phaselis Antik Kenti Doğal Kalsın

Bahar geldi. Çiçeklerin açma, bülbüllerin ötme zamanı diyor doğa takvimi. Phaselis’in antik çiçekleri; Phaselis Orkidesi, Kemer Orkidesi; antik kent ve çevresinde yetişen endemik Çıralı Sığırkuyruğu; kıyı şeridinin vazgeçilmez endemik bitkilerinden Likya Çayı, Kemer Anızotu ve daha niceleri de çiçek açtı ya da açmak üzere.

Antalyalı STK’lar yaklaşık iki aydır Phaselis’e gidip geliyor. Açan çiçekleri görmeye değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle antik kentte gerçekleştirilen projenin verdiği/vereceği zararları anbean kayıt altına alıp paylaşmak ve projenin durulması için. Onlardan biri de -daha projenin başında oluşan bir nevi öncü STK diyebileceğimiz- Phaselis’e Dokunma Hareketi.

Phaselis’e Dokunma Hareketi, yaklaşık iki ay önce Phaselis Antik Kenti’ne bitişik Bostanlık Koyu ile kuzeydoğusundaki Cennet Koyu’nda yapımına başlanan halk plajı ve günübirlik tesislerin inşaatına, doğa aktivistleri ve bölge halkıyla birlikte daha ilk günden itiraz etmişti. Sosyal medya aracılığıyla inşaat alanından gün gün paylaştıkları görüntüler, alanda gerçekleştirdikleri basın açıklamaları, çöp toplama etkinliği, change.org’da “Phaselis’e Dokunma” imza kampanyası konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirirken merkez medyaya kadar da seslerini duyuran bir hareket oldular.

Bakanın Tek Sözüyle Proje Değiştirildi.

Tüm itirazlara rağmen sürdürülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri Phaselis’e Dokunma Hareketi sözcülerinden Deniz Soyarslan’dan dinledim.

Soyarslan, sohbetimize Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Habertürk’te Kübra Par’ın ‘Açık ve Net” programına katılımı sonrasındaki süreci değerlendirerek başladı. Programda Bakan Ersoy’un açıkladığı projenin, uygulanan projeyle ilgisi olmadığının altını çizen Soyarslan, ayrıca 1. derece sit alanında uygulanmakta olan projede, Bakanın tek sözüyle değişiklik yapıldığına da dikkat çekti.

“Bakan Ersoy dedi diye yeni bir proje olmadan sahile yakın kısımdaki betonlar kırıldı. Üstelik de projede görevli arkeologların iş bitiminde, gece gerçekleştirildi. Oysaki sit alanında gerçekleştirilen kırma ve söküm için de Koruma Kurulu’ndan izin alınmalıydı. Hal böyleyken arka tarafa yapılmakta olan inşaatlar da sürüyor. Son olarak 30 Mart’ta 2 metre derinliğinde foseptik çukuru açıldı.”

Phaselis’e Dokunma Hareketi olarak, gelinen noktada projenin derhal iptal edilmesini, Alacasu Cennet Koyu’nda ve Bostanlık Koyu’nda inşaa edilen tüm yapıların antik alana daha da fazla zarar verilmeden uzmanlar tarafından yapılacak yıkım planları eşliğinde kaldırılmasını ve uzmanlarca belirlenecek koruma-kullanma planları doğrultusunda, alandaki tüm doğa bileşenlerinin faydasına olacak şekilde kullanıma açılmasını istediklerini belirten Soyarslan, proje iptal edilmezse revize projenin yapılacağının garantisinin de olmadığının altını çizdi.

Phaselis’i Koruma Çalıştayı Yapılacak

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun desteği ile Kemer’de 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında “Doğal ve Kültürel Miras Yönetimi” başlıklı bir çalıştay yapılacak.

Soyarslan, çalıştayla Phaselis Antik kenti ve çevresinin korunmasına ilişkin problemlerin giderilmesi, koruma-kullanma esaslarına ilişkin sorunların çözülmesi konusunda deneyimli bilim insanları ile bir araya gelerek ‘Nasıl Bir Koruma Planı Yapılmalı?’ sorusuna cevap arayacaklarını söyledi. Çalıştay sonrasında bir rapor hazırlayacaklarını ve kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklayan Soyarslan; “Niyetimiz Phaselis Antik kenti çevresinde Bostanlık ve Alacasu Cennet Koyu’nda; doğanın tüm bileşenlerinin yaşam hakkını koruyan bir koruma-kullanma çerçevesi oluşturmak” dedi.

Birlikte Sahip Çıkalım

Dün koyları ziyaret eden Soyarslan çalışmaların devam ettiğini, alanda WC, büfe, duş ve kabinlerin, su deposunun yerlerinin belirlendiğini gözlemlediğini paylaşarak: “Büfe bir işletmedir. Koruma için olmak zorunda değildir. Bugün büfe yarın kafeterya, masalar, sonra bir buzdolabı daha sonra biraz genişletme, sonra da şezlonglar. Bu böyle uzar gider. Şimdi kazanılmış koyu yarın daha beter ederler. Bu cennet koyların ticarethaneye çevrilerek, aynılaştırılmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“Bakir kalmış son koylarımıza birlikte sahip çıkabiliriz. Phaselis hepimizin. Bırakalım doğal kalsın.”

Seher Özen Karadeniz

05 Nisan 2023