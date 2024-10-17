Pera ve Sakıp Sabancı Müzelerinde İki Önemli Sergi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), çağdaş sanatın en büyük isimlerinden Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in eserlerine ev sahipliği yaptığı ve sanatçının 65 yıllık kariyerine ışık tutan sergi Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 2 Şubat 2025’e kadar ziyaret edilebilecek. Pera Müzesi’nde yer alan Hesaplar ve Tesadüfler ise , algoritma sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’nda yer alan eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 26 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

Georg Baselitz: Son On Yıl

1980’lerden bu yana uluslararası sanat dünyasında derin izler bırakmış bir sanatçı olan Georg Baselitz, 20. yüzyılın ikinci yarısında Alman sanatına yeni bir kimlik kazandırmış. Eserleri kişisel deneyimlerinin yanı sıra Almanya’nın kolektif travması ve Nazi döneminin toplumsal bellekte bıraktığı derin yaralar tarafından şekillenmiş. Sanatçının 1969’dan bu yana kullandığı “baş aşağı” kompozisyon tekniği ile yaptığı tablolar, serginin neredeyse tamamını oluşturuyor.

Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, sanatçının çalışmalarında yıllar içinde belirginleşen, kararlı motiflerden oluşuyor ve özellikle insan figürü üzerindeki çalışmalarını öne çıkarıyor. Baselitz’in kendisinin ve eşi Elke’nin bedenlerini tasvir ettiği eserlerinde, yaşlanma ve zamanın geçiciliği işleniyor.

Hesaplar ve Tesadüfler

Sergi algoritma sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’nda yer alan eserlerini bir araya getiriyor. Hesaplar ve Tesadüfler , Molnár’ın bilgisayar sanatı üzerindeki önemli etkisine odaklanırken, Maurer ve Rákóczy’nin sanatsal pratiklerinin algoritma ve matematiğin entegrasyonu ile soyutlamanın sınırlarını genişletmesinin de izini sürüyor.