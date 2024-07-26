Paris Olimpiyat Oyunları

Paris, tam 100 yıl sonra yeniden Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Bir spor tutkunu olarak eve kapanıp özellikle yüzme ve sutopunu izleyeceğim kesin. Ama önce hiç kaçırılmayacak bir açılış töreni var. Ateşin Yunanistan’dan çıkışını daha önce paylaşmıştım. Müthişti. Olimpiyat ateşinin, Paris’e gelirken bana göre en özel anlarından biri de, teknolojini, insan sağlığına katkısını gösteren, 11 yıl önce felç olan Kevin Piette’nin yapay iskeleti, exoskeleton ile meşaleyi taşımasıydı.

İlk defa bir Olimpiyat oyunlarının açılışı, stadyumda olmayacak. Seine nehrinin kıyısında, herkesin izlemesine olanak sağlayacak.

Cinsiyet Eşitlikçi Bir Olimpiyat

İlk defa kadın-erkek sporcular %50-%50 yarışacaklar. Türkiye de 54 kadın, 48 erkek sporcu ile katılacak.

Paris 2024, tarihin en sürdürülebilir Olimpiyat Oyunları olma iddiasında. Oyunların karbon ayak izini minimuma indirmek için birçok çevre dostu uygulama hayata geçirilecek. Takip edip görelim.

Tarihi Mekanlarda Spor Etkinlikleri Olacak

Eyfel Kulesi, Champs-Élysées ve Versay Sarayı gibi yerler, çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak. En büyük tartışma Seine nehrindeki yüzme maratonu. Nehrin hala temiz olmadığı birçok yerde yazsa da sporcular o nehre girecek.

Paris 2024, Olimpiyat programına yeni sporlar ekleyerek; genç neslin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Bu yeni sporlar arasında break dans, sörf, kaykay ve sportif tırmanış bulunuyor.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, izleyicilerin etkinliklere daha yakından katılmalarını sağlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Yaklaşık 10,500 Sporcunun Yarışması Bekleniyor

Bu sporcular, 32 farklı spor dalında 329 etkinlikte mücadele edecekler. Paris, oyunlar sırasında dünyanın dört bir yanından gelen bu sporcuları ağırlayarak unutulmaz bir etkinlik sunmayı hedefliyor.

Olimpiyat köyünde sporcular için hazırlanan yatakların kartondan olması çok gündem oldu. Gerçi 2020 de de öyleydi ama bu sefer çok viral video döndü. Nedeni ne diye baktığımda:

Çevresel Sürdürülebilirlik

Hafiflik ve Taşınabilirlik

Dayanıklılık

Maliyet Etkinliği

Modüler Tasarım

Bir de sporcuların yakınlaşmasını engellemek diye bir magazinsel yorum da var.

Açılış Seremonisi Kıyafetleri

Paris’e yakışır tasarımlarla sporcular arzı endam edecekler. Moğolistan ve Haiti favorilerim, Brezilya’nın kot ceket katkısı müthiş olmuş. Çekya’da değişik tarz sergilemiş. Ev sahibi Fransa, havayolları kabin görevlisi tasarımı gibi. Türkiye, 2020 den çok da değişik olmamış. İspanya’nınkine çok benziyor ve bana göre Olimpiyatlar için çok özel gelmedi.

Bir de Olimpiyat köyünde ilk evlilik teklifi de yapıldı. Arjantin kafilesinden, hockey oyuncusu Pilar Campoy, hentbol oyuncusu Pablo Simonet’e EVET dedi.

Açılış öncesi LVH nun özel pre-partisinde kimler kimler yoktu. Paris bu fırsatı müthiş değerlendirdi. Oyunlar sonrası, 15 Ağustos’ta #emilyinparis başlayacak. Bu yazın kazananı Paris. Bakalım oyunların kazananı kim olacak? Açılıştan önce elemeler başladı. Tüm sporcularımıza başarılar. Bizlere de keyifli seyirler.

Ece Süeren Ok

#olympics2024