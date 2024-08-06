Paris 2024: Yüzmede Unutulmaz Hafta

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki yüzme finalleri havuz etkinlikleri için sona erdi. Açık su yüzme yarışmaları ise 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Bizim için en önemli sonuç, tarihimizde ilk defa Kuzey Tunçelli’nin 1500 metre serbestte final yüzmesi ve Olimpiyat 5. olmasıydı. Derecesi 14.41.89 ile kendisine ait Dünya Gençler ve Türkiye Rekorunu kırdı. Aynı yarışta ABD’li Robert Finke, baştan sona müthiş bir tempo ile 12 yıllık dünya rekorunu kırdı. Ve ABD erkek takımı ilk bireysel olimpiyat altın madalyasını aldı. Kuzey , böyle devam ederse 4 yıl sonra 2028’de tarihimizin yüzmede İLK olimpiyat madalyasını getirir bize. Kendisine ve hocası Aykut Çelik’e yaşattıkları gurur için teşekkürler…

Dikkate değer sonuçlar

Yüzme tutkunları için müthiş bir hafta oldu. Böyle şampiyonalarda, şampiyonaya katılım kota derecesini geçseniz bile elemelerden geçip son 8’e kalıyorsunuz. Bu, önce gelen sporcular içinde ilk 16 ya kalmak ve sonrasında en iyi 8 dereceyi yüzmek demek , ki bu bile 1 yarış için 3 yarış yüzmek anlamına geliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki yüzme branşında dikkate değer bazı sonuçlar şunlardı:

-Katie Ledecky (ABD) – Kadınlar 800m ve 1500m serbestte altın madalya kazandı. Uzun mesafenin kraliçesi, 4 olimpiyatta 1500 metrede altın madalya kazanan ilk kadın oldu.

-Leon Marchand (Fransa) – Altın çocuk havuzu alt üst etti. 200m bireysel karışık ve 400m bireysel karışıkta altın madalya kazandı. Ama en önemlisi 200m kelebek ve 200m kurbağalama yarışlarında aynı gecede altın madalya kazanmasıydı. Seyrederken benim bacaklarım ağrıdı. Antrenörü efsane Micheal Phelps’in antrenörü Coach Bowman. Bence yakında onun filmi yapılır. Elinin değdiği tarih yazıyor.

-Summer McIntosh – 3 altın 1 gümüş madalya ile oyunları tamamladı. 17 yaşındaki yüzücü 200 karışık, 400 karışık ve 200 kelebek te altına uzandı. Başarılı performansı sonucu bu yaz için ‘Summer’s Summer’ deniyor artık.

-Sarah Sjostrom (İsveç) – Bir başka Kraliçe – 100 metre serbeste son anda katılmaya karar verip hem 100 hem de 50 metre serbestte Olimpiyat altını aldı. Böylece dünyanın en hızlı yüzen kadını unvanını pekiştirdi.

-Pan Zhanle (Çin) – 100m serbestte dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bu performans, oyunların en etkileyici anlarından biri olarak kaydedildi.

Yavaş havuz

Ancak oyunlarda çok da dünya rekoru çıkmadı. Bunu havuzun yavaş olmasına bağlayan çok oldu. Size komik gelebilir ama biz yüzücülerde havuz yavaş, su ağır gibi ifadeler vardır. “Havuzun yavaş olması” ifadesi, yüzücülerin performanslarının genel olarak beklenenden daha düşük olması anlamına gelir. Bu durum birkaç faktörden kaynaklanabilir:

Havuzun derinliği, duvarların ve kulvar ayırıcılarının tasarımı gibi fiziksel özellikler; suyun hareketini ve dalgaların oluşumunu etkileyebilir. Daha derin havuzlar genellikle daha hızlı kabul edilir çünkü yüzey dalgaları daha az hissedilir ve yüzücüler daha az dirençle karşılaşır. Suyun kalitesi ve sıcaklığı: Optimal su sıcaklığı genellikle 25-27°C aralığındadır. Daha soğuk veya daha sıcak su, yüzücülerin hızını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, suyun kimyasal dengesi ve temizliği de önemlidir Havuzun bulunduğu yerin iklim koşulları, nem oranı ve hava sıcaklığı da yüzücülerin performansını etkileyebilir. Açık havuzlarda rüzgar ve güneş ışığı gibi faktörler de önemlidir. Yeni inşa edilmiş havuzlar genellikle daha hızlı olabilir çünkü en son teknolojilerle donatılmıştır. Eski havuzlarda su sirkülasyonu ve filtrasyon sistemleri optimal olmayabilir, bu da performansı etkileyebilir.

Paris Olimpiyat Oyunları yüzme havuzu aslında bir havuz olarak inşa edilmemiş. La Defense Arena aslında bir rugby stadyumu. Olimpiyat Oyunları için, içine bir havuz monte ediliyor. Senkronize yüzme yarışları başka bir havuzda yapılacağı için de derinliği olimpiyat oyunlarının minimum standardı olan 2 metrenin biraz üzerinde: 2.15. Ancak 3 metrelik havuzlara göre dalga direnci çok daha fazla hissedilir.

Şaşırtan sonuçlar

Başarılar kadar şaşırtan sonuçlar da oldu:

-İngiliz 100 metre kurbağalama şampiyonu Adam Peaty’nin ikinciliği palaştı. Bu arada ilk 8, 59 saniyede yüzdü.

-100 mt kurbağalamada birinci ile sonuncu arasında 55 salise vardı.

-Efsane Caleb Dressel’in 50 metre serbestte kürsü göremedi.

-33 yaşındaki FlorentManadou bronz madalyayı aldı.

-Ryan Murphy’nin favori olduğu 100 mt sırtüstünde üçüncü oldu. Hemen ardından tribünden yükselen bir pankart ile kız babası olacağını öğrendi ( en farklı cinsiyet öğrenme sürprizi olabilir)

-İrlanda, yüzme tarihinde İLK altın madalyasını Daniel Wiffen ile 800 metre serbestte aldı. Geçenolimpiyat şampiyonu Robert Finke ve Dünya Şampiyonu Gregorio Paltrinieri’nin önünde tamamlaması müthişti.

-Uzun mesafede aynı bizim Kuzey’imiz gibi Tunusluların da bir Ahmet’i var. Ahmed Jaouadi 2005 doğumlu gelecek vadeden bir sporcu 800 metrede 4. oldu. 1500 metrede Kuzey onu geçerek 5. oldu. Önümüzdeki olimpiyatlarda iki gencin kapışması heyecanlı olacak gibi duruyor.

– Bir de diskalifiye var: 200 karışık kadınlarda 3. olan Alex Gretchen sırttan, kurbağalamaya dönerken, hatalı dönüş yaptığından diskalifiye oldu. Kariyerinin en üzücü anı olabilir. Elemeleri geç, yarı finalleri geç, finalde 3. en iyi dereceyi yap ama diskalifiye ol; gerçekten üzücü.

Ecem’e ve Berkay’a mutluluklar

Garanti madalya alır, şampiyon olur dediklerimiz tutsa da, birçok yüzücü de güzel sürprizler yaşadı ve yaşattı. Dolu dolu bir müsabaka idi. Bu arada yarışlar bittikten sonra, La Defense Arena da ışık gösterileri ve DJ ile partiler yapıldı. Türk Milli Takımı’mız için akıllara kazınan güzel bir anı da iki olimpik yüzücümüzün Paris konsolosluğumuzda evlenmesi oldu. Ecem Dönmez ve Berkay Öğretir’ e hayat boyu mutluluklar diliyorum.

27 Temmuz – 4 Ağustos arası beni ekrana bağlayan yüzme yarışları bitse de Olimpiyat heyecanımız devam ediyor. Finallere kalan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, takipte kalıyoruz.