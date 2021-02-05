Pandemi Sonrasında Çalışanları ve Ofisleri Neler Bekliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşam şekillerinden, iş yapış şekillerine kadar günlük hayatı etkileyen pandemi dönemi sonrasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, bazı sektörler yeni döneme şimdiden hazırlanmaya başladılar. Bu sektörlerin başında iş yaşamı için ortam sağlayan ofislerin geleceği ilk sıralarda yer alıyor. Pandemi ilanıyla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan ofis çalışanlarını yakın gelecekte “yine alışmak” zorunda kalacakları ve toplu çalışmanın dinamiklerini değiştirecek yeni bir düzen bekliyor.

DİEM Mühendislik Mimarlık tarafından geliştirilen ve “puzzle” adı verilen model gelecekteki yeni çalışma ve yaşam alanlarını ön plana alıyor. Pandemiyle birlikte “Aktivite tabanlı çalışma sistematiğinden, deneyime dayalı çalışma sistemine dönüş” için geliştirilen model, uzaktan ve ofis tabanlı çalışmayı dengeleyecek nitelikleri bünyesinde barındıracak şekilde tasarlanırken, çalışanların belirli bir amaç için ofisi kullanmalarının da önünü açıyor.

Küresel salgının başlamasından bu yana yapılan araştırmalar, evden çalışanların daha rahat ve üretken olduğunu ortaya koydu. Bu veriler ışığında yeni ofis modelleri için kaçınılmaz olarak farklı stratejiler geliştirildi. Çalışan ve yöneticilerin istek ve beklentileri paralelinde geliştirilen bu ofisler pandemi sonrasında iş yaşamını da farklı bir boyuta taşıyacak. Orta ve uzun vadede planlanan, ancak salgın nedeniyle öne çekilen bu yeni anlayışın iş dünyasında radikal değişimlere yol açacağını belirten DİEM’in Kurucu Ortağı C.Melih Şamlı, “ofis ne için var?” sorusunun sıklıkla sorulmaya başlandığına dikkat çekti. Şamlı, “Deneyime Dayalı Çalışma Sisteminin” parametlerini ise şu şekilde açıkladı:

“Bu çalışma sisteminde iş tecrübeye dayalıdır. Çalışanlar için en üretken ve verimli oldukları yer neresiyse orası bir ofis olarak kabul edilmelidir. Bunun yanında; çalışanların ofise gelme ihtiyacı, takımı ile fikir üretme, karar verme, ekip oluşturma, şirket kültürünü sürdürme deneyimleri güçlü bir odak noktası olacaktır. Tüm bu yeni bileşenlerden dolayı, ofisler ve diğer çalışma alanlarıyla ilgili yeni bir tasarım ve uygulama danışmanlığı ihtiyacı hiç bu kadar fazla olmamıştı.”

Avrupa çapında yeni bir oluşum olan Studio Alliance birliğine Türkiye’den seçilen tek mühendislik ve mimarlık şirketi olan DİEM’in Kurucu Ortağı C.Melih Şamlı ayrıca pandemiyle birlikte meselenin, çalışanların nerede oturduğu veya ne yaptıklarıyla değil, sahip olmaları ve paylaşmaları gereken deneyimlerle ilgili olduğunun görüldüğünü de kaydetti.

Şamlı, işyerlerimizi çalışanların ihtiyaçlarına göre daha işlevsel, daha esnek ve daha etkili olarak radikal bir şekilde yeniden tasarlamak artık kaçınılmaz. Bu çerçevede yeni çalışma yöntemleri ile tasarlanan “Puzzle” modeli, şirketlerin gelişimi de hızlandırır.” diye konuştu.

STUDIO ALLIANCE

Avrupa’nın başlıca ofis yaşam alan uzman firmaları Studio Alliance çatısı altında birleşiyor. Birliğe üye firmaların hepsi müşterilerine proje süreçleri boyunca mümkün olan en iyi hizmeti sağlamaya kendilerini adamış kurumlardır.

Studio Alliance birliğinin başlıca hizmetleri arasında çalışma alanları danışmanlığı, mimari tasarım, iç mimari, uygulama faaliyetleri ile kurumsal ofislerin yapımı yer almaktadır. Hızlanan küreselleşmeye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan Studio Alliance, kurumsal kullanıcılara ve ev sahiplerine 24 ülkede 5.000’den fazla bina ve tesiste çalışma tecrübesi ile birlikte yerel pazar bilgisi sunar.

Studio Alliance farklı ülkelerden özenle seçilen, ülkelerindeki en iyi oyuncular olan 11 kurucu üyeden oluşmaktadır: İngiltere’de Area Europe, Belçika’da Alternativ, Çek Cumhuriyeti’nde CAPEXUS, Fransa’da CDB, Türkiye’de DIEM, Hollanda’da Ditt, Macaristan’da DVM grubu, İrlanda’da IIS Space, İtalya’da Il Prisma, Romanya’da Morphoza ve Polonya’da Reesco.

DIEM GROUP

DİEM Group Profesyonel ekibi ile ofis ve tesislerde değişim yönetimi, tasarım, uygulama ve detaylandırma alanlarında çalışmaktadır. Endüstriyel tesisler, genel müdürlük binaları, alışveriş merkezleri, sinemalar, çağrı merkezleri ve spor komplekslerinin tasarım ve uygulama hizmetlerinde çok sayıda yerel ve çok uluslu kurumsal müşterilerinin çözüm ortağıdır. 1998 yılındaki kuruluşundan bu yana kurumsallığa verdiği önem ve bu anlamda atılan cesur adımlar ile DİEM, iç dinamiklerini güçlendirerek rekabet üstünlüğünü korumuş, bu sayede geniş pazarlara da açılmıştır. DİEM, mühendislik ve mimarlık alanlarında önümüzdeki yıllarda da temposunu düşürmeden büyüme ivmesini arttırmaya devam edecektir.