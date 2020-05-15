Pandemi Sonrası Dünyada Geleceğin Meslekleri

Zaman ve yaşadıklarımız meslek seçimlerini geliştiriyor ve değiştiriyor. 2011 sonrasında sosyal medyanın gelişimi, beraberinde farklı meslek oluşumlarını getirdi. Pro-pandemi dönemi de bizlere ve gençlere yeni meslek yapılanmalarını öğretirken aynı zamanda gelişen çağ da hangi mesleklerin etkin rol oynadığının farkına varmamızı sağlıyor.

Yapay zekâ 21 ve 22. yüzyıllarda çok daha fazla alanda kullanılmaya başlayacak. Eski öğretileri değiştirme zamanı artık. Bazı meslekler ön plana çıkarken bazı meslekler etkinliğini yitirecek. Çünkü yapay zeka oluşumları insan zekasını geçecek. İşte bu yaşadığımız dönem tam da kırılma noktasını ifade ediyor.

2020-2025 yılları arasında insan beynine çip takılması sürecini hepimiz göreceğiz. Tüm bu değişimlerden dolayı da öğrenciler ve gençler hangi mesleği yapacaklarını bilmiyorlar. Fakat bu yeni dönemin gençlerini oldukça şanslı buluyorum. 9. ve 10. sınıf öğrencileri ve üniversiteye başlamamış genç arkadaşlarım meslek seçimlerini yaparken bu pandemi deneyimlerini de düşünüp tercihlerini yapmalılar. 11. sınıf öğrencileri de bölümlerini seçerken bu bakış açısıyla hangi bölümde okumak istediklerini belirlemeliler.

Belirsizliğin ve bu bilinmezin olduğu döneme girerken tüm bu süreç hepimizi etkilediği gibi sizleri de etkileyecek. İşte bu yüzden krizi fırsata çevirmek için seçimlerimizi birlikte değerlendireceğiz.

Pandemi Sonrası Dünyada Meslek Seçimini Nasıl Yapmalı?

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Yetenek yönetimini değiştirmek ve gençlerin sezgilerine göre seçim yapmalarını desteklemek gerekiyor. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızı tasarlamanız gerekiyor. Kariyer tasarımınızı yaparken doğru adımları izlemeniz gerekiyor. Bir öğrenci ve kariyer koçu olarak burada bir akışı paylaşmak istiyorum. Kariyer Planlama adımları şöyledir:

Anlama

Keşfetme

Netleştirme

Anlama: seçmek istediğin mesleği,

Araştır

Empati Kur

Tanımla

Keşfetme: kendinde anlamlandığın meslekleri keşfet.

Kendinle örneklendirerek odaklan

Yaşamında test edebileceğin alanları keşfet

Netleştirme: Karar verme süreci

Seçimlerini bir iki seçime düşür

Ölçülebilir olmalarına dikkat et

Yapılanmaları için adımlar at.

Gelişen yüzyılda hangi meslek alanları olacak ?

Tıp

Psikoloji ve Eğitim

Biyoteknoloji

Mühendislik

Sosyal Bilimler

Mimarlık

Sanat

Görsel Sanatlar

Bu alanların içinden hangi bölümler gelişecek?

Tarım

Gıda

Lojistik ve Taşıma

Uluslararası İlişkiler

Doktor ve Veterinerlik , Fizyoterapist

İletişim ve Radyo TV

Elektronik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Psikolog ve Psikiyatri

Sanal Medya ve yayıncılık

Yazılım , Bilgisayar Müh, Matematik Müh.

Endüstri Tasarımı, Grafik Tasarımı, 3D Üretim ve Tasarım Mühendisi

Network Telekominikasyon ağ yapısı işleri

Enerji, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Veri Madenciliği

Aktüerlik

Orman ve İklim Mühendisi

İnsansız hava aracı operatörü

Uzay Turizmi için Rehberlik

UX Designer

Genetik Bilimcisi ve Operatörü

Dijital terzi

Hacker

Online Eğitmen

Satış Uzmanları ( Sanal & Gerçek )

Kişisel Eğitim Rehberleri

Zihin Transferi Uzmanı

Liste bu şekilde uzayıp gider. Sizler de yapmak istediğiniz mesleğe odaklanmak için kendiniz bir yol haritası çizin ya da bir kariyer koçundan destek alın.

Saygı ve sevgilerimle

Öğrenci & Kariyer Koçu

Zeliha Dağhan