Pandemi Sonrası Dünyada Geleceğin Meslekleri

Zaman ve yaşadıklarımız meslek seçimlerini geliştiriyor ve değiştiriyor. 2011 sonrasında sosyal medyanın gelişimi, beraberinde farklı meslek oluşumlarını getirdi. Pro-pandemi dönemi de bizlere ve gençlere yeni meslek yapılanmalarını öğretirken aynı zamanda gelişen çağ da hangi mesleklerin etkin rol oynadığının farkına varmamızı sağlıyor.
Yapay zekâ 21 ve 22. yüzyıllarda çok daha fazla alanda kullanılmaya başlayacak. Eski öğretileri değiştirme zamanı artık. Bazı meslekler ön plana çıkarken bazı meslekler etkinliğini yitirecek. Çünkü yapay zeka oluşumları insan zekasını geçecek. İşte bu yaşadığımız dönem tam da kırılma noktasını ifade ediyor.
2020-2025 yılları arasında insan beynine çip takılması sürecini hepimiz göreceğiz. Tüm bu değişimlerden dolayı da öğrenciler ve gençler hangi mesleği yapacaklarını bilmiyorlar. Fakat bu yeni dönemin gençlerini oldukça şanslı buluyorum. 9. ve 10. sınıf öğrencileri ve üniversiteye başlamamış genç arkadaşlarım meslek seçimlerini yaparken bu pandemi deneyimlerini de düşünüp tercihlerini yapmalılar. 11. sınıf öğrencileri de bölümlerini seçerken bu bakış açısıyla hangi bölümde okumak istediklerini belirlemeliler.
Belirsizliğin ve bu bilinmezin olduğu döneme girerken tüm bu süreç hepimizi etkilediği gibi sizleri de etkileyecek. İşte bu yüzden krizi fırsata çevirmek için seçimlerimizi birlikte değerlendireceğiz.
Pandemi Sonrası Dünyada Meslek Seçimini Nasıl Yapmalı?
Peki ne yapmamız gerekiyor?
Yetenek yönetimini değiştirmek ve gençlerin sezgilerine göre seçim yapmalarını desteklemek gerekiyor. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve davranışlarınızı tasarlamanız gerekiyor. Kariyer tasarımınızı yaparken doğru adımları izlemeniz gerekiyor. Bir öğrenci ve kariyer koçu olarak burada bir akışı paylaşmak istiyorum. Kariyer Planlama adımları şöyledir:
- Anlama
- Keşfetme
- Netleştirme
Anlama: seçmek istediğin mesleği,
- Araştır
- Empati Kur
- Tanımla
Keşfetme: kendinde anlamlandığın meslekleri keşfet.
- Kendinle örneklendirerek odaklan
- Yaşamında test edebileceğin alanları keşfet
Netleştirme: Karar verme süreci
- Seçimlerini bir iki seçime düşür
- Ölçülebilir olmalarına dikkat et
- Yapılanmaları için adımlar at.
Gelişen yüzyılda hangi meslek alanları olacak ?
- Tıp
- Psikoloji ve Eğitim
- Biyoteknoloji
- Mühendislik
- Sosyal Bilimler
- Mimarlık
- Sanat
- Görsel Sanatlar
Bu alanların içinden hangi bölümler gelişecek?
- Tarım
- Gıda
- Lojistik ve Taşıma
- Uluslararası İlişkiler
- Doktor ve Veterinerlik , Fizyoterapist
- İletişim ve Radyo TV
- Elektronik Mühendisliği
- Fizik Mühendisliği
- Psikolog ve Psikiyatri
- Sanal Medya ve yayıncılık
- Yazılım , Bilgisayar Müh, Matematik Müh.
- Endüstri Tasarımı, Grafik Tasarımı, 3D Üretim ve Tasarım Mühendisi
- Network Telekominikasyon ağ yapısı işleri
- Enerji, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
- Veri Madenciliği
- Aktüerlik
- Orman ve İklim Mühendisi
- İnsansız hava aracı operatörü
- Uzay Turizmi için Rehberlik
- UX Designer
- Genetik Bilimcisi ve Operatörü
- Dijital terzi
- Hacker
- Online Eğitmen
- Satış Uzmanları ( Sanal & Gerçek )
- Kişisel Eğitim Rehberleri
- Zihin Transferi Uzmanı
Liste bu şekilde uzayıp gider. Sizler de yapmak istediğiniz mesleğe odaklanmak için kendiniz bir yol haritası çizin ya da bir kariyer koçundan destek alın.
Saygı ve sevgilerimle