Özlenen Cumhuriyet Baloları 100. yılda geri dönüyor

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları için hazırlıklar hızla devam ediyor. İstanbul’daki ünlü Pera Palace Hotel’de düzenlenecek etkinlik, özlenen Cumhuriyet Balolarını yaşatacak. Etkinlikte Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait ikonik lezzetler sunulurken Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ olarak tanımladığı Cumhuriyet’in 100. yılı için yapılacak kutlamalarda geri sayım başladı. Ünlü markaların, strateji ve deneyimlerinin paylaşıldığı Hybrid Community platformu da “Özlenen Cumhuriyet Baloları” konseptiyle 29 Ekim’de İstanbul’daki tarihi Pera Palace Hotel’de sıra dışı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi bir geceye ev sahipliği yapacağız diyen Hybrid Community Kurucusu ve Kreatif Direktörü Gözde Yolaç, etkinliğe dair şu detayları paylaştı: “Geçtiğimiz yıl Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’te “100’e bir kala Cumhuriyet Balosu” konseptiyle bir etkinlik gerçekleştirmiştik. O gün, misafirlerimizle 100. yıl balomuzda görüşme sözünü vererek vedalaşmıştık. Bu doğrultuda, geçmişi özlemle hatırlayacağımız bir etkinlik daha düzenliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cepheden döndüğünde Pera Palace Hotel’in 101 numaralı odasında konaklarmış. Biz de günün anlamına uygun olması için buradaki baloya katılacak misafirlerimizle birlikte müzeye dönüştürülen bu odayı ve İsmet İnönü’nün önemli kararlarını aldığı İsmet İnönü Suite’ini rehber eşliğinde gezerek tarihe tanıklık edeceğiz. Cumhuriyetin değerlerini merkeze alan bir ekip olarak, kültürel mirasımızın bir parçası olan Cumhuriyet Baloları’nı yeniden günümüze uyarlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.”

Pera Palace Hotel’in Balo ve Kubbeli salonlarında gerçekleştirilecek kutlamada, Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait ikonik lezzetler sunulacak. Atatürk’ün sevdiği şarkıların çalacağı gecede vals gösterileri de yapılacak. Sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği baloya katılmak isteyenler giriş biletlerini çevrimiçi platformdan satın alacak.