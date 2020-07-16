Ceren Sungur bir tarihçi, araştırmacı, akademisyen. Youtube’da Tarih Obası kanalında uzman olduğu konularda tarihten konuları anlatıyor, kitapları değerlendiriyor. Bir de bizim ilgimizi çeken güzel bir serisi var.

#ÖzHakikiKişiselGelişim serisinde ne yapıyorsun sorusunu şöyle cevaplıyor.

Berbat kitaplar ve berbat insanlar yüzünden adı batırılan kişisel gelişime sahip çıkıyoruz. Kişisel gelişim öyle değil böyle olur diyor ve özenle seçtiğimiz kitapları beraberce okuyup yorumluyoruz. Tüm içeriklere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Özgüvenin, insanın kendisine dair algısından ibaret olduğunu, bu algının yaşam deneyimleri ve maruz kalınan davranışlarla ilgili olduğunu öğrendim bu kitaptan.

Özgüven nedir, düşük özgüven nedir, nasıl üstesinden gelinir?

Çok kısa ama püf noktalarına değinerek anlattım. Kitapta epeyce egzersiz ve bolca açıklama, çözümleme mevcut. Özgüvensizlik, sizin için önemli bir sorunsa alın, okuyun, üzerinde çalışın derim.

“Özgüveni Keşfedin” Oxford Warneford Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden Dr. Melanie Fennell tarafından bir kendine yardım kitabı olarak geliştirilmiştir. Bu kitap, okuyucuya durumlarını anlama ve yeni bilgiler edinerek, olumsuz kendilik imajının kısırdöngüsünü kırma ve kendini kabul etme sanatını öğrenerek yaşamlarını daha iyiye doğru değiştirmede yardımcı oluyor.

Yayıncı: Psikonet Yayınları

Sayfa: 304