Özgüveni Geliştirmek Mümkün mü?

Özgüven kısaca, “Ben yapabilirim” inancıdır.

Ebeveynler, özgüven konusunda destekleyici olsa da kişinin kendisi, bu duyguyu inşa etmelidir.

Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler şöyle der:

“Erişkinlerin oluşturduğu bir çevrede, dünyaya aciz bir şekilde gözlerini açan insan yavrusu, kendisini küçük, güçsüz, eksiklerle dolu ve yetersiz bulur. Bu güçsüz durumdan çıkıp, hedeflerine varma başarısı veya başarısızlığı, özgüven oluşumunu olumlu veya olumsuz etkiler.”

Kişi “Kendime güveniyorum” demeye devam ederken, kolları sıvayıp sorunu çözmekle ilgili harekete geçmiyorsa, gerçekte özgüvenin gelişmediğini düşünürüz.

Başkalarının düşüncelerine saygı duysa da hayatının amacı, kendi doğrularını gerçekleştirmek ve kendi içine hesap vermek olan kişilerin özgüveni yüksektir.

Her insanın, parmak izi gibi farklı bir yaratılışı vardır. Bu farklılık, kimseyi kimseden üstün kılmaz. Profesör, mesleğinde adım adım ilerler, kendini geliştirir ve otorite olur ancak başka konuda, belki bir öğrenci kendisinden daha yetenekli ve üstün olabilir.

Sevgili gençler bu yüzden, hangi konuda iyi olduğunuzu keşfedin.

Yazı ve şiir yazmayı,

Spor yapmayı,

Şarkı söylemeyi,

Müzik aleti çalmayı,

Resim yapmayı,

El sanatlarını,

Tiyatroyu,

Farklı konularda bilgi veren kitaplar okumayı deneyin.

İlginizi çeken konularda, yeteneğinizin de olduğunu fark edeceksiniz.

İlgi duyduğunuz mesleklerde çalışmanız, sizi başarılı ve özgüvenli kılacaktır.

Kendinize ait sorumluluklarınızı üstlendiğinizde, (iş, okul, aile içi sorumluluklar gibi) başkalarının da size karşı görevlerini yerine getirdiğini göreceksiniz çünkü başkaları size, sizin gibi davranacaktır. Bu olumlu değişim, size güven verecektir.

Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara, başarısızlıkların diğer adının deneyim olduğunu, deneyimin isteğimize ulaşırken, bize basamak olduğunu anlatmak gerekir.

Yine çocuklara özgüven kazandırmak için, bir işi başaramadığı anda da değerli olduğunu, sevildiğini ve aile için önemli olduğunu hissettirmek gereklidir.

Değerli Yasemin Sungur hocamızın Harekete Geç adlı online gelişim programı her yaştan bireyin kendini tanıması, iyi ve eksik yönlerinin keşfi, isteklerin gerçekleşmesi için sorumluluk almanın önemi konularında farkındalık kazandırarak, özgüvenin yükselmesini sağlar.

Evcil hayvan sahibi olmak, başkalarına imkan dahilinde yardımcı olmak, kimsesizler yurduna ve yaşlı evlerine ziyarete gidip onlarla sevgiyi paylaşmak da özgüveni geliştirecektir.

“Şimdi güçlüysen, mutlaka bir dönem zayıftın,

Cesursan, eminim bir ara korkuların vardı.

Ve artık yeterince zekiysen, daha önce aptal yerine konuldun.”

La Edri

Semra Çetin

Kaynakça

Doğan Cüceloğlu Resmi Web Sitesi/ Özgüven Üstüne 2

iienstitü.com/blog/ozguven