“Özgür Kadın Kültür Demektir” Sıra dışı, Ezber Bozan Billur Kalkavan

Yazar
Yasemin Sungur
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Billur Kalkavan; özgür ruhlu, cesur kadın, önemli bir konuyu çok etkileyici anlatmış. Her neredeyse sıra dışı, ezber bozan olmaya devam etsin 🙏💙

Hastalığının tedavisi sürecinde bir röportajında “Çare olamayacağın şeylere üzülmeyeceksin” demiş. Deneyimlerle yürekten söylenmiş…

Tartışmaya açalım bu sözü. Lütfen videoyu izleyin, yazın bakalım duyguları, düşünceleri…

Bu günlerde Bekir Coşkun’un yazdığı bu yazı hep aklımda, Billur’un başka bir evrene uçmasıyla buluşturdum. Her gün okumakta, çevremizdeki kadınlarla paylaşmakta yarar var. Üzerinde konuşmakta yarar var.

Özgür kadın… *

GERİCİ, özgür kadını istemez. Çünkü özgür kadın onun sonudur. Özgür kadın kültür demektir.

Özgür kadın; sanat, resim, edebiyat, kitap, dergi, gazete, heykel, sinema, tiyatro, müzik demektir.

*

Özgür kadın; akıl demektir…

Öyle şeyh-meyh uçmaz…

Özgür kadın dürüsttür.

Şeyh uçmadığı zaman zaten ‘Hani uçmadı… Niye uçtu diyecek mişim?…’ der özgür kadın.

*

Özgür kadın; modern yaşamdır.

Çatal-bıçak demektir.

Çağdaş kadın için; insanın karnında zikir edecek diye her gün bulgur yenilmez.

Ne de sadece erkeğin canının istediği bir cuma gecesi sevişmenin kerameti vardır.

*

Özgür kadın temizdir.

Öyle kirli çorapları, kokan ayakları, tıraşsız yüzü, gülyağından parfümü olan erkeği sokmaz yatağına.

*

Özgür kadın demokrasidir.

Köle olmaz.

Mirasını ister, birey olarak tanınmak ister, söz hakkı ister, eşitlik ister.

Dayak yiyip, aşağılanıp, itilip-kakılmak istemez.

*

Özgür kadın çağdaşlıktır.

Çünkü özgür kadının doğurup büyüttüğü çocuklar gericiye asla ümmet olmazlar.

Ne dergahlara müşteri çıkar özgür kadının yetiştirdiği çocuklardan, ne tarikatlara mürit, ne de gericiye oy verecek saflar…

*

Bu yüzden; gerici özgür kadını sevmez.

Kadın özgür olsun istemez.

Ve onu örtmek, kapatmak, susturmak, bastırmak için çarşafa-türbana sarmak ister.

‘Türban’ diye tutturmaları bu yüzdendir.

Gericinin sonudur özgür kadın…

 

Sevgili Bekir abi, tüm yazılarını tekrar okuyacağım. Bu yazını paylaşacağım.

Pako nasıl? Neler yapıyorsunuz oralarda? Bir özgür kadın uçtu geldi, umarım karşılaşır sohbet edersiniz…

  • Saygıyla, sevgiyle anıyorum gerçek gazeteci Bekir Coşkun’u. Gençlere ilham olmasını diliyorum.

 

Yasemin Sungur

  • Bekir Coşkun’un bu yazısı https://www.hurriyet.com.tr/ozgur-kadin-240655 de yayınlanmış. 
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Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...

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