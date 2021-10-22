Oyun Sektörü 238 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Türkiye’de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yapılan yatırım miktarı 109 milyon doları buldu. Oyun sektörü, yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla en çok yatırım alan sektör oldu. Oyunlara yapılan toplam yatırım miktarı ise 238 milyon dolar.

StartupCentrum tarafından hazırlanan 2021 Üçüncü Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, bu dönemde girişimlere 109 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu yılın üçüncü üç aylık döneminde gerçekleşen 80 yatırım ile yılın ilk dokuz ayında toplam yatırım alan girişim sayısı 220’ye yükseldi. 2021’in üçüncü çeyreğinde yatırım sayısı artış oranı ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 12,7 olarak açıklandı.

Oyun birinci, finans ikinci

Büyümesine hız kesmeden devam eden oyun sektörü, açıklanan son çeyrekte 10 yatırım daha alarak yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla buluştu. Rapora göre, 2021 yılının ilk dokuz ayında her hafta en az bir oyun girişimine yatırım yapıldı. Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan finans sektöründe ise 20 yatırım gerçekleşti.

10 yatırıma 2,3 milyon dolar yatırım

Oyun sektörünün toplamda 238 milyon dolar yatırım çektiğini söyleyen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Son çeyrekte 2,3 milyon dolar yatırım alan oyun sektörü, toplamda 238 milyon dolar yatırım miktarına ulaştı. Oyun sektöründeki tüm yeni girişimcilere ve paydaşlara sektöre girerken alabilecekleri devlet destekleri ve şirket kurma konularında danışmanlık vererek ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyoruz” dedi.