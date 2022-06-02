Oyun Bilgisayarı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte oyunların kalitesi de aynı oranda artmaya devam ediyor.

Görsel detayların ekstra dinamik çerçeveyle sunulduğu oyunlar yüksek çözünürlükle bilgisayarlarda yer ediniyor. Özellikle gamer kullanıcıları cezbeden bu tür oyun çeşitleri için doğru bilgisayar seçimi oldukça önemli. Aksi takdirde donma ve kasma gibi problemler oyun keyfini oldukça olumsuz etkiliyor. Oyun bilgisayarı önerileri incelerken teknik unsurları öğrenmek için yazımız sizinle. Oyun bilgisayarı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar alt başlıklarda sizi bekliyor.

Oyun Bilgisayarı Nasıl Olmalı?

Oyun bilgisayarları donanım ve tasarım unsurları itibariyle diğer ürünlerden ayrılıyor. Ürünler yüksek çözünürlük, ses ve senkronizasyon gibi oyunlar için oldukça önemli olan unsurları taşıyabilecek şekilde geliştiriliyor. Ürünlerin teknik aksamları incelenerek kullanım düzenine uygun olup olmadığını anlaşılabilir. Oyun bilgisayarı tavsiyeleri de bahsettiğimiz bu unsurlar üzerinden sunuluyor. Bir bilgisayarın RAM, ekran kartı, işlemci ve görüntü aksamları ürünün oyun kullanımına uygun olup olmadığını belirliyor. Bu tür teknik bilgilere hakim olarak ihtiyaçlara hitap edecek seçenekleri bulmak oldukça pratik.

Gaming Laptop mu Masaüstü mü?

İki cihaz türü farklı alanlara hitap etse de söz konusu oyun olduğunda işler değişiyor. Oyun amaçlı bilgisayar arayışında hem laptop hem de masaüstü bilgisayar modellerine rahatlıkla değerlendirilebilir. Oyun bilgisayarı seçimi sırasında hafiflik ve pratik kullanım unsurlara dikkat edenler gaming laptop modellerine yöneliyor. Gaming laptop önerilerinde sıklıkla öne çıkan hafiflik ve pratik kullanım imkânı istenen her mekanda oyun oynama kolaylığını sunuyor. Özellikle multiplayer oyunlarda gerçekçi bir deneyim yaşayabilmek için gaming laptop tavsiyelerine göz atılabilir. Dizüstü oyun bilgisayarı tavsiyelerinde ise ekran kalitesi, kasa donanımı ve klavye yapısı öne çıkıyor. Gaming masaüstü bilgisayarları ekstra güçlü ses ve görüntü kalitesiyle sunuluyor. Bununla birlikte ürünler ekstra donanım isteyen oyunlar için ideal. Kasa, ekran ve klavye gibi donanımlar ayrı ayrı satın alınabilir. Alternatif olarak set şeklinde sunulan ürünler de tercih edilebilir. İki farklı alternatif için de Casper, MSI, Monster, Acer, Asus ve HP gibi markalar birçok farklı seçenek sunuyor.

Oyun Bilgisayarı Kaç RAM Olmalı?

RAM donanımı bilgisayarların uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlıyor. Özellikle yüksek donanım gerektiren oyunlarda akıcılık ve senkronizasyon RAM donanımına bağlı. Kusursuz bir oyun performansı için bilgisayarların RAM özellikleri dikkatle incelenmeli. Oyun bilgisayarlarındaki RAM donanımı genellikle DDR4 hafıza tipiyle sunuluyor. “Double Data Rate 4 (Çift Veri Hızı 4)” anlamına gelen bu özellik yüksek aktarım hızına ve kapasiteye sahip. Oyun bilgisayarı markalarının sunduğu RAM özelliklerini değerlendirirken ilk olarak bu kıstas incelenebilir. Bununla birlikte RAM kapasitesi de yüksek oyun performansı açısından oldukça önemli. Genellikle bir oyun bilgisayarı minimum 8 GB RAM kapasitesiyle geliştiriliyor. Bunun yanında 16 ve 32 GB RAM kapasitesine sahip ürünler ise gelişmiş seçenekler olarak sizi karşılıyor. Oyunların donanım ihtiyacına göre RAM çeşitlerini değerlendirmek mümkün.

Oyun Bilgisayarı Ekran Kartı Nasıl Olmalı?

Grafik verilerinin ekrana yansımasını sağlayan ekran kartları oyun bilgisayarları için oldukça önemli. Özellikle detaylı ve yüksek grafik tasarımına sahip olan oyunlarda ekran kartı özellikle ekstra önem kazanıyor. Kusursuz bir oyun performansı için bilgisayarların ekran kartı özelliklerine dikkat edilmeli. Gaming bilgisayarlar için önemli olan ilk unsur ekran kartlarının hafıza özellikleri. Oyun bilgisayarı ekran kartı kaç GB olmalı gibi sorular için minimum 2 GB olarak cevaplandırılabilir. Oyunları ekstra yüksek çözünürlükte oynamak içinse 4 GB ve üstü hafızaya sahip ekran kartları tercih edilebilir. Bilgisayar donanımını iyileştirmek için harici olarak ekran kartı almak da mümkün. Böylece bilgisayarlar yüksek grafik özelliğine sahip olan oyunlar için uygun hale getirilebilir.