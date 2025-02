Otellerde En İlginç Menü Dışı Talepler

Hotels.com’un her yıl hazırladığı Hotel Room Innsights Raporu*, dünya genelinde 400’den fazla iş ortağı otelden ilginç hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Son rapor, günümüzde misafirlere sunulan en ilginç odaya siparişleri ve gizli otel avantajlarını ortaya koyuyor.

Oda Servisi – Konuklar Menü Dışında Sipariş Vermeyi Sanata Dönüştürüyor

Sıradan oda siparişleri verme günleri artık geride kaldı. Hotels.com, ikinci kez en ilginç oda servisi siparişlerini ve hizmetlerini açıklıyor. En şaşırtıcı talepler arasında şunlar yer alıyor:

Çocuğunun en saf suda yıkanabilmesi için Évian marka su ile doldurulmuş bir küvet

Evcil hayvan için kişiye özel alerjen menüsü: glutensiz, sütsüz vb.

Yanık tost

Havyarlı sosisli sandviç

Taze keçi sütü

2 kg muz

Oda servisi siparişinin okunduğunu teyit etmek için “çak bir beşlik” emojisi

Oteller, iş süreçlerini giderek daha da tuhaf hale gelen bu taleplere göre uyarlıyor. Örneğin, W Osaka oteli, misafirlerin istedikleri her şeyi her an sipariş etmelerini sağlayan “Whatever/Whenever” butonunu kullanıma sundu. Palma de Mallorca’daki Hospes Maricel & Spa’da ise konuklar, yüz bakımını ve yüksek teknoloji güzellik hizmetlerini odalarına sipariş edebiliyor.

Not: Veriler, Hotels.com tarafından Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Kore, Meksika, Norveç, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’deki otel iş ortaklarına gönderilen anketten elde edilmiştir. 400’den fazla yanıt alınmıştır.