Online Kariyer Etkinliği Career Summit 26 Haziran’da

“Kampüsün en keyifli alternatifi” olarak bilinen Online Career Summit, öğrencilerden ve şirketlerden gelen yoğun talep üzerine 7. defa düzenleniyor. Pandemi gündeminin yarattığı belirsizlik ortamında öğrencilere gelecek konusunda güven aşılamak amacıyla şirketleri öğrencilerle buluşturan Online Career Summit etkinliklerinin 7’ncisi 26 Haziran’da gerçekleşecek.

3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı’nın gerçekleştirdiği etkinliklerde bugüne kadar 27 farklı şirket 23 binin üzerinde öğrenciyle buluştu ve gençlerin en çok merak ettiği sorular canlı yayında yanıt buldu.

Ayrıntılı bilgi ve etkinliği izlemek için 3ik.org/ooc adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çevrimiçi etkinliklere talep giderek artıyor

Ülkemizdeki en gözde işveren şirketlerle öğrencileri çevrimiçi ortamda bir araya getiren Online Career Summit (OCS) etkinlikleri, 3İK tarafından 27 Mart’tan beri düzenleniyor. Çevrimiçi kariyer zirvesinde öğrenciler, herhangi bir başvuru yapmadan ve ücretsiz olarak ülkenin önde gelen şirketlerindeki yöneticilerle tanışma ve kendi sorularına canlı yayında yanıt bulma fırsatı yakalıyor. Bugüne kadar gerçekleşen dört zirveye ek olarak “İnovasyon Özel” ve “Savunma Sanayi Özel” versiyonları da dahil 6 defa düzenlenen zirvelerde 27 farklı şirket yer alırken, neredeyse tüm illerimizdeki üniversitelerden yaklaşık 23 bin öğrenci katılım gösterdi. Yapı Kredi’nin stratejik ortaklığında 26 Haziran’da gerçekleşecek olan yedinci Online Career Summit’in şimdilik kesinleşen katılımcıları ise Ak Sigorta, Astrazeneca, Coca Cola İçecek, Şölen, TUSAŞ, Türk Telekom, Yıldız Holding olarak duyuruldu ve 3 firma daha zirvede yer alacak.

Dijital çağ artık resmen başladı

3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu, etkinlik hakkında “Yaşadığımız pandemi süreci, yıllardır tam anlamıyla gerçekleşmesini beklediğimiz değişimlerin bir anda hayata geçmesine vesile oldu. Dijitale geçiş, çevik çalışma gibi sürekli ertelenen kavramlar artık şirketler tarafından tamamen sahiplenilmek zorunda. Örneğin biz de Online Career Summit (OCS) projemizi neredeyse bir anda oluşturduk. Mart’ın başındayken hem öğrenci kulüplerinden hem de düzenlediğimiz araştırmalardan görmüştük ki mevcut gündemin yarattığı belirsizlikler, öğrencilerimizin aklında birçok soru işareti oluşturmuştu. Mezuniyet, staj, işe alım gibi dönüm noktalarına mutlaka temas ederek onlara güven aşılamak, işverenlerin de desteğiyle onlara umut vermemiz gerekiyordu. Biz de 16 Mart’taki son ofis işbaşımızın ardından çok çevik bir şekilde 27 Mart’ta ilk OCS etkinliğimizi düzenledik. İnanılmaz geri dönüşler aldık. İşveren şirketlerimiz, pandemi döneminde yüzlerce kampüs etkinliğinin iptal olmasıyla binlerce öğrencimizle iletişim kurarak hem işveren markalarını tanıtma hem de öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunma kanalından mahrum kalmıştı. Oluşturduğumuz online zirve konseptinde, ülkemizin en gözde işverenleri sırasıyla yer alarak şirketlerini, iş ve staj fırsatlarını tanıtma fırsatı buldular. Bu şirketler aynı zamanda, öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlayarak kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek oldular. Konseptimiz o kadar iyi geri dönüşler aldı ki daha ilk etkinliğimiz tamamlanmadan 2’ncisini ve 3’sünü yapacağımız hemen belli oldu. Toplamda iki defa da “İnovasyon” ve “Savunma Sanayi” özelinde zirve gerçekleştirdik. Projemizin başarısı kendini aşmaya başlayınca, şirketler özelindeki oturum taleplerini gerçekleştirmek için “MT-Staj Live” adında benzer bir platform oluşturduk. OCS’ye ve diğer dijital etkinliklerimize olan yoğun talep, binlerce öğrenciyle yaptığımız araştırmalar ve sektörün genel gidişatı gösteriyor ki bir dönem gerçekten kapandı. Öğrenciler kendileri gibi dijital dünyada var olan işverenlere çok daha sıcak bakıyor. Genç yeteneklere en etkili şekilde ulaşmak için işverenler dijital çağda yerini sağlamlaştırmalı. Artık İK dünyasının yeni normalindeyiz ve bu değişim kalıcı” açıklamasını yaptı.

Ayrıntılı bilgi ve etkinliği izlemek için 3ik.org/ooc adresini ziyaret edebilirsiniz.