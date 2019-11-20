Online Eğitimle Kendinizin Kariyer Koçu Olun

Yıllardır şirketlerde, okullarda kurumsal ve bireysel olarak uyguladığım Kariyer Koçluğu programımı online eğitim olarak herkesin katılımına açtım.
https://www.udemy.com/course/kariyerim-gelecek-kariyer-koclugu/?referralCode=B2DB20B74731E8300E4D
Kariyerim Gelecek, Kariyer Koçluğu
Hayat, hayallerden ve düşlerden hedeflerimize doğru yaptığımız bir yolculuktur. Düşlerimize emek verdiğimizde gerçeklerimiz olurlar. Bu yolculukta sorumluluk almak isteyen bireylere yol arkadaşlığı yapacağım.
Bu online eğitim:
Kariyer, bir yolculuktur! Bu çalışma kişiyi işte bu yolculuğa hazırlar, valizini toplatır ve yol haritasını yaptırır.
Kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik olarak onlara koçluk yapar; yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlar.
Bu eğitim, öğrenciler ve iş süreçleri için soruları olanlar için de uygundur.
Öğrenciler, bu eğitimde neler öğrenecek?
- Kendilerini tanıyacaklar.
- Kendi kariyer yol haritalarını yapacaklar.
- Kariyer ve gelecek konusunda düşünceleri gelişecek, genişleyecek.
- Ekip ya da iş arkadaşlarının kariyerlerini destekleyecekler.
- Daha verimli ve üretken olacaklar.
- Kendilerinin kariyer koçu olacaklar.
Eğitime katılmak için şartlar:
- İlk adım: Kendine yatırım yapmak ve katılmak isteği.
- İkinci adım: Uygulamaları yapmak isteği.
- Üçüncü adım: Sorumluluk almak isteği.
Hedef öğrenciler:
- Öğrenciler, lise ve üniversite öğrencileri
- Üniversiteden yeni mezunlar
- Kariyerinde ilerlemiş ancak hayatına bambaşka bir yön vererek ikinci bir kariyer yapmak isteyenler
- Belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefe ulaşmak adına bireysel desteğe ihtiyaç duyan profesyoneller.
- Sorumlulukları fazla olan, yetki paylaşımını yapmak isteyen yöneticiler.
- Çalışanlarına gerektiğinde koçluk yapabilmek, onları yönlendirebilmek ve bilgi edinmek isteyen yöneticiler.
- Yeni kariyer olanakları arayanlar.
- İkinci bir kariyer arayışında olanlar.
Online eğitime katılıp sorularınızla destek alarak kendi bireysel yol haritanızı hazırlayabilirsiniz.
Yasemin Sungur
https://www.yaseminsungur.com/yasemin-sungur/