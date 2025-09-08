Omuz omuza: Güç, Cesaret, Liyakat.

Finalde kupayı İtalya kaldırdı. Dünya şampiyonu onlar oldu. Kutluyoruz. Hak ettikleri bir mücadeleyi sahada gösterdiler, kupayı kaldırırken yalnızca kendi ülkelerini değil, voleybolun gücünü de onurlandırdılar.

Bizimkilerse dünya ikincisi oldular. Kutluyorum. Çünkü bu ikincilik, yalnızca bir sıralama değil; yılların emeğinin, sabrının, direncinin sonucu. Her sayıda, her sette, her hücumda gösterdikleri kararlılık, kupadan daha büyük bir değer taşıyor.

Bizim takım zaten gönlümüzde şampiyon. Çünkü şampiyonluk yalnızca kupayla değil, oyunda bıraktığın ruhla, başkalarının kalbine taşıdığın umutla ölçülür. Onlar bu ülkenin kız çocuklarına “ben de yapabilirim” dedirttiler. Bize gücü, cesareti, liyakati hatırlattılar.

Liderlik ve Liyakat

Eda Erdem’i konuşmak gerekiyor. O yalnızca bir kaptan değil, “lider nasıl olmalı” sorusunun ete kemiğe bürünmüş cevabı. Onun takımındaysanız yalnızca pas değil güven de alırsınız. Yalnızca smaç değil, arkanızda bir omuz bulursunuz. Düşen kalkar, sessiz kalan cesaretlenir, hakkı yenilen korunur.

Bugün hâlâ hayatımızda en çok tartışmamız gereken şeylerden biri “liyakat”. Eda, yılların emeği, alın teri, sabrı ve çalışkanlığıyla bize bunun ne demek olduğunu gösteriyor. Otoritesi unvandan değil, hak edilmiş yerden geliyor. Liderlik, yalnızca kazanmayı taşımak değil; birlikte yürüdüğün insanların yükünü de omuzlamaktır. Bu yüzden Eda yalnızca takım kaptanı değil; kız çocuklarının düşlerinde bir ışık, Türkiye’nin kolektif hafızasında bir figür, sporda adaletin sembolü. Onun varlığı zaten şampiyonluğun kendisi.

Türkiye’nin Gücü

Bu takım bize sadece voleybolu değil, hayatı da anlattı.

Ebrar Karakurt , sahadaki ateşiyle cesaretin sesi oldu.

, sahadaki ateşiyle cesaretin sesi oldu. Melissa Vargas , hücumu ve servisiyle “farklı olmanın” değerini gösterdi; başka bir kökten gelip bu ülkenin ortak nefesine karıştı.

, hücumu ve servisiyle “farklı olmanın” değerini gösterdi; başka bir kökten gelip bu ülkenin ortak nefesine karıştı. Cansu Özbay , oyunu aklıyla ördü; her pasıyla yalnızca top değil güven dağıttı.

, oyunu aklıyla ördü; her pasıyla yalnızca top değil güven dağıttı. Zehra Güneş , bloklarda yükseldi; geleceğin yükünü bugünden omuzladı.

, bloklarda yükseldi; geleceğin yükünü bugünden omuzladı. Hande Baladın , kritik anlarda hücum sorumluluğunu aldı.

, kritik anlarda hücum sorumluluğunu aldı. İlkin Aydın , dinamizmiyle sahaya taze bir enerji kattı.

, dinamizmiyle sahaya taze bir enerji kattı. Aslı Kalaç , blok gücü ve orta oyunuyla sürekliliği getirdi.

, blok gücü ve orta oyunuyla sürekliliği getirdi. Ayça Aykaç ve Simge Aköz , arkada imkânsızı çıkaran refleksleriyle direncin sembolü oldu.

ve , arkada imkânsızı çıkaran refleksleriyle direncin sembolü oldu. Saliha Şahin , Tuğba Şenoğlu , Derya Cebecioğlu , görünmez anlarda kritik katkılarıyla takımın ritmini korudu.

, , , görünmez anlarda kritik katkılarıyla takımın ritmini korudu. Elif Şahin ve Beliz Başkır, gençlikleriyle geleceğin ışığını bugünden taşıdılar.

Takım olmak tam da budur: Bazen ışığın altında parlamak, bazen gölgede sessizce oyunu taşımak. Bu kadronun en güçlü yanı, bireysel yıldızlardan çok birlikte parlayan bir bütün olmalarıydı.

Görünmeyen Emek ve Miras

Unutulmamalı: Baş antrenör Daniele Santarelli ve teknik kadro, takımı yalnızca taktikle değil ruhla da yönetti. Fizyoterapistler, kondisyonerler, kenarda bekleyen yedekler… Hepsi görünmeyen emekleriyle bu yolculuğun ortağı oldular.

Geçmişten bugüne yolu açanlar: Neslihan Demir, Gözde Kırdar gibi efsaneler… Onların teri ve direnci olmasaydı bugün bu takımın sahadaki yürüyüşü mümkün olmazdı. Bu başarı yalnızca bugünün değil, yılların birikimi, bir zincirin devamı.

İtalya’nın Farkı

Finalde kupayı belirleyen ise İtalya’nın istikrarıydı. Paola Egonu’nun bitirici gücü, bizim bloklarımızı aşarken; orta oyuncuların hızlı hücumları dengenin yönünü değiştirdi.

Servis baskısıyla pas organizasyonumuzu zorladılar.

Hücumda sabırla doğru anı beklediler.

Çeşitlilikle bizi çözülmeye zorladılar.

Kupayı onlar kazandı. Ama bizim kızlarımızın sahadaki direnci, boyun eğmeyen ruhu, son sayıya kadar süren inadı en az kupanın kendisi kadar değerliydi.

Hayatın Kendi Finali

Eda’nın sözleri yalnızca spor sahasına değil, hayatın ortasına düşüyor:

“Buralarda kaybetmeden kazanamıyorsunuz.”

Kaybetmeyi göze almayan, hiçbir zaman gerçek bir kazançla tanışamaz. Belki de hayatın asıl kupası, yere düştükten sonra yeniden ayağa kalkabilme gücüdür. Çünkü yenilgi, bazen insanın en derin öğrenme alanıdır. Bu takım bize işte bunu gösterdi: Omuz omuza yükselenlerin kaybı bile zaferdir.

Ben bu satırları en çok kendim için yazıyorum. Hedeflerini defalarca tutturamamış, birkaç kez yeniden başlamak zorunda kalan biri olarak. Ama biliyorum ki bu satırlar, benzer yollardan geçen herkese de sesleniyor.

Şampiyonluk yalnızca kupayla ölçülmez. Oyun bittiğinde sahada bıraktığınız ruhla, başkalarına aşıladığınız umutla ölçülür. Bu yüzden gönlümüzde şampiyonsunuz kızlar. Sağ olun, var olun.

Omuz omuza… Bir blokta birlikte sıçrayan Zehra ile Aslı’da, bir topu yerden çıkaran Simge’de, pası yükselten Cansu’da, sayıyı bitiren Ebrar’da, Vargas’ta, Hande’de, İlkin’de görünür oldu. Omuz omuza… Tribünden yükselen seslerde, ekran başında kenetlenen milyonlarda çoğaldı.

Bu takım bize üç şeyi yeniden hatırlattı:

Güç , yalnızca kaslarda değil; dirençte, vazgeçmemekte.

, yalnızca kaslarda değil; dirençte, vazgeçmemekte. Cesaret , yalnızca hücumda değil; yeniden başlamanın iradesinde.

, yalnızca hücumda değil; yeniden başlamanın iradesinde. Liyakat, yalnızca sahada değil; hayatın her alanında en çok ihtiyacımız olan şeyde.

Finali kaybettik belki, ama aslında çok şey kazandık. Çünkü şampiyonluk yalnızca kupayla ölçülmez. Şampiyonluk, omuz omuza yürüyenlerin adımlarında, düşeni kaldıran ellerde, aynı hedefe inanan kalplerde doğar.

Bu yüzden gönlümüzde şampiyonsunuz kızlar.

Omuz omuza: Güç, Cesaret, Liyakat.

Yasemin Sungur