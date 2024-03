Baktım koca bir kalp koymuşlar Şubat’ın kalbine

Üstelik yılın en kısa ayına, öylesine…

Halbuki insan gönülden söz verdiyse,

Her günü paylaşmalı ömür yettiğince

Bazen hatıralar kalsa da insanın elinde

Beraber yaşanan her an hediye olsun sevdiklerimize…

Burcu Ertürk