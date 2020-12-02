OMM – Odunpazarı Modern Müzesi, Baksı Kültür Sanat Vakfı Ödülünü Aldı!

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri kapsamında “Müzecilik” kategorisi ödülünün sahibi OMM oldu.

Türkiye’nin ortak kimliğini oluşturan çeşitliliğin ve zenginliğin temel kaynağını Anadolu olarak gören ve onun kültürel mirasından beslenen projeleri gündeme getirerek onurlandırmayı amaçlayan Baksı Kültür Sanat Vakfı Anadolu Ödülleri’nin ilki 12 Kasım 2020 tarihinde, COVID-19 sebebiyle çevrimiçi gerçekleşen törende sahiplerini buldu. Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dahil olmak üzere beş dalda 133 projenin yarıştığı Anadolu Ödülleri’nde, 2023 Fotoğraf Makinesi Müzesi (Malatya), Troya Müzesi (Çanakkale), İnönü Bulvarı Atatürk Kongre Müzesi (Sivas), Zeugma Mozaik Müzesi Çocuk Eğitimleri (Gaziantep) gibi Türkiye’nin önemli kurumlarının aday gösterildiği Müzecilik kategorisinin kazananı OMM oldu. Ödüllerin sahipleri, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül’den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.