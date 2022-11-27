Olumsuz Duygular Nasıl Hasta Ediyor?

Gerçek hikayeler…

Kişisel gelişim konusunda aldığım eğitimlere, yetenek ve tecrübelerimi de ekleyerek kendime özgü bir metotla farkındalık çalışmalarına başlayalı yıllar oldu.

Yaklaşık 600 bireysel çalışma yaptım.

Bu çalışmalarda korku, kaygı, öfke, çaresizlik, haksızlığa uğrama gibi güçlü olumsuz duyguların ve travmaların bedeni hasta edebildiğini şaşkınlıkla izledim.

Duyguların bedene yansımasına şahit olduğum birkaç gerçek hikâyeden bahsetmek istiyorum.

*Çok sevdiğim genç bir yakınımla görüşme yapmıştık, üç yıldan beri elleri titriyordu ve bu durumdan rahatsız oluyordu. Titremenin başladığı dönemde hayatında neler olup bittiğini sordum, ablasının kullandığı araç ile kaza yaptıklarını, ablasının kaza anında bayıldığını, kontrolden çıkan aracı uçuruma düşmeden nasıl zorlukla durdurduğunu anlattı. “O ânı tekrar yaşıyor gibiyim ” dedi. Kazadan hemen sonra arabadan çıkmış baygın olan ablasının kapısını açıp dışarı çıkarırken ellerinin istemsizce titrediğini görmüş, o an ablasına bir şey olmasından çok korkmuş, daha sonra kendi elleri de ablasının kaza anındaki gibi titremeye başlamış. Bunu fark etmek kendisine iyi geldi.

*Geçen kurban bayramında yine benzer bir olay yaşadık, eşimle bir aile ziyaretine gitmiştik, ev sahibinin sürekli ellerini kaşıdığını fark ettim, hemen hemen otuz yıldır geçmeyen egzamasından şikayetçiydi ilaçlar fayda etmemişti. Dayanamadım ” Otuz yıl önce ellerinle ilgili tiksindiğin, öfkelendiğin veya haksızlığa uğradığın bir olay yaşadın mı? ” diye sordum.

Yaşamış, askerdeyken komutanı bahçedeki otları temizlemesini emretmiş ancak otlar bitecek gibi değilmiş, Serdar komutana ot kurutan tarım ilacıyla otlardan daha kolay kurtulacaklarını söylemiş ancak ters tepki almış, “senden akıl istemedim, işine bak !” demiş komutanı.

Serdar o an çok öfkelenmiş ama belli edememiş, hiç istemediği halde ot yolmaya devam etmiş. O ânı çok net hatırladı. ” Komutanına ne söylemek isterdin? Şimdi karşındaymış gibi söyle ona” dedim. Duygularını ifade ederek kendini özgürleştirdi.

Serdar, son dört aydır egzamasız yaşıyor.

Siz de hastalıkların duygusal nedenlerini ve onlara iyi gelen olumlamaları merak ederseniz,

“Düşünce Gücüyle Tedavi” kitabı /Louise Hay

ve

“Hastalık İyileşmeye Giden Yoldur ” kitabını (Psikolog Thorwald Dethlefsen ve tıp doktoru Ruediger Dalhke) okumanızı öneririm.

Hayattan gerçek hikayeleri okudunuz sevgiyle kalın.

Semra Çetin