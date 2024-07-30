Olimpiyatlar ve Mülteciler

Bu yaz spora doyacağız gibi gözüküyor. 2024 UEFA Avrupa ligi İspanya- İngiltere final maçı henüz bitti. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları (26 Temmuz-11 Ağustos) hayli sansasyonel bir açılışla başladı.

Olimpiyatlar denince aklıma ilk gelenler yarışma, heyecan, ter dökmek, müsabaka, barış, bir araya gelme, kalabalıklar, renk, cümbüş, yenmek-yenilgi, kazanmak-kaybetmek, hoşça vakit geçirmek, centilmenlik, fair play (adil oyun). Sizin aklınıza neler geliyor? Olimpiyatlara dair unutamadıklarınız neler? Bakalım bu sene olimpiyatlar, hangi olay ve ilklerle hafızalara kazınacak?

2016 Olimpiyatları

2016 Olimpiyatları’nda yine birkaç ilke tanık olmuştuk. O sene olimpiyatlar, ilk kez Güney Amerika’da (Brezilya) yapılmıştı, iki spor dalı daha listeye eklenmişti (golf ve 7 kişilik rugby) ve ilk kez bir mülteci takımı yarışmıştı.

Mülteciler, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı alabilmelerine rağmen; kendi (mülteci) bayraklarını taşıyamamışlardı. Mülteci takımı, oyunların açılış töreninde, olimpiyat bayrağıyla tur atmıştı ve madalya törenlerinde ülkelerinin milli marşları yerine olimpiyat marşı çalınmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC); mülteci yarışmacıların müsabakalar sırasında kendi (mülteci) bayrakları taşımasına şimdilik izin vermiyor. Ancak statta seyirciler tarafından destek amaçlı kullanılıyor. Açık turuncu renkte, ortasından siyah bir bant geçen ve can yeleğini temsil eden bayrak, Suriyeli bir mülteci olan Yara Said tarafından tasarlanmış.

2024 Olimpiyatları

Maalesef, doğal afetler ve insan eliyle yaratılan krizler neticesinde dünya mülteci nüfusu giderek artmakta. Bu artışa paralel, 2016’da Rio’da 10 olan mülteci sporcu sayısı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 29’a, son olarak 2024 Paris’te Uluslararası Olimpiyat Komitesi kayıtlarına göre 37’ye yükseldi.

Açılış gecesi fark ettiyseniz Mülteci Olimpiyat Takımı, yine olimpiyat bayrağı ile geçiş yaptı. Yalnız bir farkla. Formalarında olimpiyat logosu yerine kendi logoları vardı. Logoda birden fazla ok ve ortada kırmızı renkte bir kalp işareti var. Tasarım, evini terk etmek zorunda kalmış mültecilerin geri dönüş yolunu bulabilmesi anlamını taşımaktaymış. Bence umut aşılayan bir amblem olmuş.

Mültecilerin en çok yaraşacağı alanlardan biri yine atletizm olacakmış. Katıldıkları iki olimpiyatta eli boş dönen Mülteci Spor Takımı, bakalım bu sene madalya alabilecek mi? 2024 olimpiyatlarının bir ilki, açılış töreninin tarihinde ilk kez stadyum dışında yapılmasıyla gerçekleşti. Bütün dünyadaki mültecileri temsil eden bir takımın, madalya kazanması da güzel bir 2024 Olimpiyatı ilki olmaz mı?

Ne dersiniz?

Şeyda Bodur