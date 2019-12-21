The Guardian zaman zaman ünlü yazarlara veya kişilere ‘The books made me’ başlığı altında okudukları ve etkilendikleri kitapları sorar. Ben de fırsat buldukça izliyorum. Bu sorulardan yola çıkarak ben de 2019’da okuduğum kitaplardan seçip sorulara göre kişisel yanıtlarımı vererek paylaşmak istedim.

Bakış Açımı En Çok Değiştiren Kitap

Bakış açımı değiştirdi Philip Roth’un Hayalet Yazar’ı. Bir Yahudi olarak ‘yazar’ olmanın ağır bir sorumluluğu olduğunu ve bu sorumluluğun, yazarın özgürlüğünü zedelediğini öğrenmem tarihin Yahudilere yüklediği yükü anlamam açısından ufuk açıcıydı. Üstelik ‘üstkurmaca tekniğinin’ de en isabetli örneklerinden biri ‘Hayalet Yazar’.

Yazmış Olmayı En Çok Dilediğim Kitap

I. Dünya Savaşı öncesi İsviçre’nin bir kentinde başlayan üst hikayesiyle modern insana dair, alt hikayesi ile yaşamını rastlantıların kurguladığı bireye dair üzerinde derin derin düşündürtten Max Frisch’in Homo Faber’ini yazmış olmak isterdim.

En Etkileyici Üçleme

Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz’un Kahire Üçlemesi: Saray Gezisi, Şevk Sarayı, Şeker Sokağı. Bir yandan üst sınıf bir Mısırlı Müslüman ailenin yaşam öyküsü, bir yandan Mısır’ın sosyal ve siyasi tarihi gerçekleri, diğer yandan da Mısırlıların Osmanlı İmparatorluğu’na bakış açısı ilginç bir okuma süreciydi.

En Uzun Uzun Düşündürten Kitap

Coğrafyanın kaderimiz olması fikrini bir türlü kabul etmek istemediğim için olsa gerek Tuğba Doğan’ın Nefaset Lokantası, bu fikri kıyasıya irdelemesiyle fikrimi değiştirmese de düşünmeme neden oldu.

Gözyaşlarına En Çok Boğan Kitap

John Williams’ın Stoner’ı erdemli bir insanın dünyanın her yerinde neredeyse aynı olan akademik hayatta, erdeminden ödün vermeden gerek mesleğini gerek ailesini koruyabilmek uğruna mücadelesini okumak beni çok hüzünlendirdi. Bir diğeri de Elena Poniatowska’nın Tinisima’sı. Tina Modotti’nin hüzünlü yaşam öyküsü. İdeolojisi uğruna kendinden ve sanatından ödün veren bir idealisti anlatıyor.

En Çok Güldüren ve Eğlendiren Kitap

Muriel Barbery’nin Gurme’nin Son Yemeği: Bir gurmenin hatırladığı bir ‘tat’ı bulabilmek için yaptığı yolculuğu okumak çok keyifliydi.

Bitirmekte En Zorlandığım Kitap

Bitirmekte zorlandığım Ayşe Övünç’ün Botter Apartmanı, aslında çok keyifli bir aile hikayesidir. Merakla okumak üzere elime aldığım bir kitap olsa da bir şekilde anlatımı açısından bitirdiğimde bir oh çekmeme neden oldu. Bir de aynı hislerle okudum William Faulkner’ın karmaşık ve zorlayan kurgusu nedeniyle Ses ve Öfke’sini.

Okumakta Olduğum En Güzel Kitap

Friedrich Balkonunda, Carlos Fuentes. İlginç bir kurgusu var. Bakalım nasıl ilerleyecek?



Yeni Yıl Hediyesi Olarak Vereceğim En Beğendiğim Kitap

Mutfak Sırları: Aşçılık Dünyasından Mahrem Maceralar, Anthony Bourdain. Ayrıca Laura Esquivel’den Saklı Lezzetler ile Acı Çikolata.

Kendime Hediye Edeceğim En Güzel Kitaplar

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu, Şermin Yaşar.

Açların Şöleni, Didier Daeninckx.

Kadınlar Ülkesi, Charlotte Perkins Gilman.

Why We Sleep, Mathew Walker.

2020’de yeni kitaplarla yeni yazarları, yeni kitaplarla bildiğimiz yazarları keşfetmeyi, tanımayı, yeni maceralara sürüklenmeyi, yeni düşünceler geliştirmeyi ve kendimizi yeni yeniden keşfetmeyi diliyorum.

Sağlıklı ve keyifli bir yeni yıl olsun 2020.