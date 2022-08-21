Okul Alışverişi için İhtiyaç Listesi



Üst sınıfa geçen ya da okula yeni başlayacak öğrenciler için ihtiyaç listesi hazırlamak oldukça heyecanlı bir süreçtir. Özellikle okul alışverişi konusunda tecrübe sahibi olmayan anne ve babalar için bu liste hayat kurtarıcı niteliğe sahiptir. Satın alınacak ürünlerin gereksiz olmaması ve çocukların düzenli olarak kullanımında olacak ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklar okula başlayacak olmanın heyecanıyla farkında olmaksızın ihtiyaçlarının dışında olan ürünlere de ilgi gösterebilirler. Bu noktada en önemli iş ebeveynlere düşmektedir. Çocukların öncelikleri göz önünde bulundurularak ihtiyaç listesi sıralaması bu doğrultuda yapılmalıdır.

Okul Alışverişi Listesinde Neler Bulunur?

Yeni bir yıla başlamak ya da okula yeni başlamak öğrencileri heyecanlandıran bir süreçtir. Bu heyecanı katlayan etkenlerden birisi de hiç şüphesiz okul alışverişi sürecidir. En çok merak edilen konulardan birisi “okul alışverişi listesinde neler yer alır?” sorusudur.

– Kıyafetler: Öncelikli olarak kıyafet alışverişi yapılmalıdır. Çocukların gidecekleri okulun üniforması, çorap, kızlar için toka, kemer, okul ayakkabısı, beden eğitimi dersleri için gerekli olacak eşofman takımı alınması gereken başlıca ürünlerdir. Kıyafet alışverişinde temel olarak bunlara ihtiyaç duyulur.

– Kırtasiye Ürünleri: Okul alışverişinin büyük çoğunluğunu kırtasiye ürünleri oluşturur. Defterler, kalemlik, yardımcı kitaplar, resim çantası, dosyalık, dosya kâğıdı, silgi, kırmızı kalem, kurşun kalem, uç, tükenmez kalemler, makas ve bant alınması gereken başlıca kırtasiye ürünleridir. Defter alışverişi yapılmadan önce öğretmenlerin talepleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çizgili, çizgisiz ya da kareli defterler her dersin öğretmenine danıştıktan sonra satın alınmalıdır.

– Beslenme Gereçleri: Başlıca beslenme gereçlerini; beslenme çantası, suluk, beslenme örtüsü, besinlerin muhafaza edilebilmesi için bölmeli kaplar, kutu süt ve meyve suları olacak şekilde sıralamak mümkün.

– Diğer İhtiyaçlar: Okul çantası, not kağıtları, abaküs, boya kalemleri, mendil, kolonya ve ıslak mendil.

Okul Çantası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öğrencilerin kitap, defter ve diğer okul araç gereçlerini taşıdıkları okul çantası seçimi oldukça önemlidir. Okul çantaları uzun vadeli kullanılan ürünler olduğu için doğru çanta seçimi büyük önem taşır. Okul çantası satın alırken dikkat edilmesi gereken belli detaylar bulunur. Okul çantası alırken başlıca dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

– Alınacak olan okul çantası çocukların yaşına uygun ebatta olmalıdır ve sırt bölgesine güzelce oturmalıdır. Olduğundan büyük çanta seçimi sırt ve omuzlara yük bindireceği için ağrılara sebep olabilir. Bu nedenle çocukların yaşına uygun çanta seçimi oldukça önemlidir.

– Alınacak çantanın üretiminde kullanılan malzemelerin kanserojen ya da alerjiyi tetikleyici maddelerden yapılmadığından emin olmak oldukça önemlidir. Çanta satın alırken ürünün kalite belgeleri incelenmelidir.

– Sırt çantası satın alınacaksa, çantanın orta bölmesinin çocukların bel hizasında olmasına dikkat edilmelidir. Çantadaki bel kayış kısmı, çanta yükünün eşit dağılabilmesi için önemlidir.

– Okul çantası seçiminde çapraz askı yerine çift askılı modeller tercih edilmelidir. Çantadaki okul eşyalarının ağırlığının eşit şekilde dağılabilmesi için sırt çantaları daha sağlıklıdır. Tek askılı çantalar yükün tek bir yere yoğunlaşmasını sağlar. Sırt çantası satın alırken çantada sırt pedlerinin olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Sırt pedleri, çantadaki sivri uçlu gereçlerin batmasını engeller.

– Satın alınacak olan sırt çantasının ortopedik olması oldukça önemlidir. Geniş kayışlı ve omuzları dolgulu olan çantalar daha konforlu bir kullanım imkanına sahiptir. Yumuşak sırt ve omuz dolgularına sahip çantalar okula yürüme mesafesi olan çocuklar için sağlıklı ve kullanışlıdır.

– Çantaların askı uzunluğu da önemli detaylardan biridir. Askılarda, boyutu ayarlayabilmek için metal tokaların olup olmadığına dikkat edilmeli, çanta uzunluğu çocuğun boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.

– Çantadaki ağırlığın eşit bir şekilde dağılabilmesi için çantada gözler ve cepler olmasına dikkat edilmelidir. Çantadaki ekstra bölmeler, çocukların aradıklarını kolaylıkla bulabilmesi için büyük avantaj sunar.

– Çanta seçiminde renk ve tasarım oldukça önemlidir. Çocukların okul motivasyonunu artıracak tasarımların ve renklerin seçimine özen gösterilmelidir.

– Çantanın yükünün fazla olduğu dönemlerde büyük kolaylık sağlayan çanta modellerinden birisi de tekerlekli çantalardır. Hem sırtta hem de tekerlekleri aracılığıyla valiz gibi taşınabilen bu çantalar çocuklara kolay kullanım imkânı sunar.

– Tek askılı çantalar, çanta içindeki eşyalara kolay ulaşım açısından avantajlıdır. Kitap sayısının az olduğu dönemlerde postacı çantası olarak da bilinen tek askılı çantalar tercih edilebilir.

Okul Alışverişi Yaparken Bunlara Dikkat!

– Okul alışverişi yapmadan önce ihtiyaçların listesi hazırlanmalıdır. Bu detay alınacak ürünlerin unutulmaması ve gereksiz harcama yapılmaması için önemlidir.

– Defter satın almadan önce okulların açılmasını beklemek önemlidir. Her dersin öğretmeni farklı formda defter isteyebilir; kareli, çizgili, çizgisiz gibi… Bu nedenle defterleri almak için okulların açılmasını beklemek daha sağlıklı olur.

– Defter satın alırken kullanımı rahat olan telli defterleri tercih edebilirsiniz.

– Çocukların ders çalışma motivasyonunu artırmak için fosforlu kalemler ya da defterlerine yapıştırmaları için renkli stickerlar satın alabilirsiniz.

– Silgi tercihinizi yumuşak ve leke bırakmayan silgilerden yana yapmanızda fayda var. İz bırakan silgiler defterin yıpranmasına sebep olabilmektedir.

– Çocuklar kendi seçimlerine önem verilmesinden mutluluk duyarlar. Okul alışverişi yaparken çocuğunuzun da beğenilerini göz önünde bulundurmanız oldukça önemlidir. Kalem, defter ya da okul çantası satın alırken çocuğunuza beğendiği renk ve desendeki ürünleri satın alma özgürlüğünü vermeniz büyük önem taşır. Çocukların okul alışverişinde kendi seçtikleri ürünleri kullanmaları motivasyonları açısından da oldukça önemli bir detaydır.