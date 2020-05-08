Okuduklarımdan Öğrendiğim Çok şey Var

Bugün çok sevdiğim bir şiiri tekrar tekrar okudum. Bir şiirden neler öğrenir insan?
Bir roman gibi okudum, bir hayat hikayesi gibi okudum. Okumak ne demek? Bakıp geçmek değil, okuyup geçmek değil, sindirmek demek. Faydalı hale getirmek demek. Yavaş yavaş çiğnemek, sakince nefes almak, okudukça gözümde canlandırmak, satırların anlamına takılıp, anlayarak, yorumlayarak, hayatımıza katmak için seçerek okumak demek. Böyle okursak bir şiiri de ne çok şey öğreniriz. Ben bir şiir severim. Çoğu gün güne bir şiir okuyarak başlarım. Haydi bugün siz de, özellikle bugün bu şiiri ön yargısız okuyun, benim gibi okuyun… #gelişimdeyiz
Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın
Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
Ataol Behramoğlu ustanın bu olağanüstü şiiri bu günümüze iz bıraksın… Yaşayıp geçip, gitmeyelim. Yaşam armağanımızı alalım ve yaşadıklarımızdan çok öğrenelim.
Yasemin Sungur