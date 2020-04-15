Öğütülmüş Kahve Atıklarını Kullanmanın 9 Yaratıcı Yolu

Böyle Martha Stewart tarzı yazılar yazacağım aklıma gelmezdi. Eğer 35 gün evde kalıp, 35 gündür kendi kahvemi kendim yapmasam bu konu aklıma da gelmezdi. Ama mochapress’ten döktüğüm kahve atıklarının miktarını görünce -hele de evde 3 kişi olunca- acaba bunları başka bir şey için kullanabilir miyim diye düşünmeye başladım. Hepsini yapar mıyım bilmem ama benim bulduklarım aşağıda. Belki sizlerin de işine yarar.

Elinizdeki yağları temizleyebilirsiniz.

Elleriniz mi yağlandı? Bu ara ya da genelde elde çok tencere yıkıyor olabilirsiniz. The Coffee Chronicler’ın yaratıcısı (sadece kahveye özel bir web sayfası) Asser Christensen kahvenin içindeki enzimlerin yağı çözmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Kalan atık kahvelerinize bir damla sabun/deterjan ekleyerek elinizdeki yağları temizleyebilirsiniz. Bu bana çok pratik gelmese de öneriliyor.

Kötü kokuları gidermek için kullanabilirsiniz.

Çekilmiş kahvede bulunan nitrojen kötü kokuları çekermiş. Bu yüzden, Brooklyn’de bulunan Coffee Partners’ın eğitim direktörü olan Allie Caran, rutubetli ya da kötü kokan oda, dolap vb. yerlere kapağı açık bir kavanoz öğütülmüş kahve bırakmanın ortamdaki kokuyu nötralize edeceğini söylüyor. Almost Keto kitabının yazarı ve diyetisyen Aimee Aristotelous, nitrojenin karbon ile birlikte ekşi kokulu sülfür kokusunu ortamdan temizlediğini belirtmiş. Yani, gece atamadığınız çöpe bile atsanız, çöp kokusunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bunu deneyebilirim.

Bahçenizde ve çiçeklerinize gübre olarak kullanabilirsiniz.

İçindeki kalsiyum, potasyum, nitrojen, demir, magnezyum, fosfor gibi temel minerallerle topraktaki ağır metalleri nötralize edip toprağı güçlendirdiği yine Aristotelous tarafından söylenmiş. Bunu hemen yapacağım.

Böceklerle mücadelede kullanabilirsiniz.

Her ne kadar şu an dışarıya çıkmasak da yazın balkon, bahçe yada açık alanda sivrisinek, meyve sineği ve böceklere karşı koruyucu olarak kullanabilir. Bilgi yine Aimee Aristotelous’tan. Masanızın üzerine dekoratif bir şekilde koyacağınız ya da balkon, bahçede belirli yerlere yerleştireceğiniz öğütülmüş kahve atıklarınız böceklerin yaklaşmasını engelleyecektir. Bunu duymuş ama yapmamıştım. Yaz gelsin sürekli deneneceklerde liste başı.

Dört ayaklı en yakın dostunuza pire dadanmasını engelleyebilirsiniz.

Yıkadıktan sonra, biraz kahve ile ovalayıp sonra durulayın. Tüm diğer böcekler gibi pireler de kahveden hoşlanmaz. Böylece kimyasala gerek kalmadan pire çekmesini engelleyebilirsiniz. Yine de pire tasması daha mı kolay bilemiyorum. Deneyen başarılı olan yazar sonra belki.

Ölü derileri atmak için peeling malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Dermatolog Jennifer T. Haley, MD, FAAD, jojoba yağı ile karıştırıp harika bir vücut peeling yapabileceğinizi söylüyor. Kalça, bel ve basenlerde dolaşımı hızlandırmak için kafein ile masaj oldukça faydalı, jojoba yağı da çok iyi bir nemlendirici. İkisinin kombini cildi hem nemlendirip hem canlandırıyormuş. Ben denemedim jojoba yağı alınca denenecekler listesinde.

Portakal kabuğu görüntüsünü minimize etmek için kullanabilirsiniz.

Bunu çok duyduk aslında. Yukarıdaki peeling metodu dolaşımı hızlandıracağı için portakal kabuğu görüntüsünü de azaltacaktır diyor Aimee. Ama jojoba yağı yoksa bile öğütülmüş kahve atıkları ile selülit olan yerlere yapacağınız masaj da faydalı olacaktır.

Göz altı bakımında kullanabilirsiniz.

Yine Aimee Aristotelous’den geliyor öneri. Boşuna kahve eğitim direktörü değil kendisi demek ki.Öğütülmüş kahve atıklarını, Hindistan cevizi yağı ve az su ile karıştırıp bir macun kıvamına getirin ve göz altınıza uygulayın. Kafein kan akışını hızlandırıp, antioksidanlar serbest radikalleri savuşturacağından yaşlanma etkisi ve koyu renk halkaları azaltacaktır. Bu da denenecekler listesinde.

Yemeklerde kullanabilirsiniz.

Aristotelous’a göre öğütülmüş kahvenin yemeklerde kullanılmasında bir tehlike yok. Her ne kadar demlendiği için, içindeki antioksidan, lif ve kafein azalmış olsa da kullanılabileceğini söylüyor. JW Marriott Chicago’nın Executive Şef’i Michael Reich’ın biftek yaparken kullandığı espresso’lu bir sos karışımı var. New York City’s David Burke Tavern’ın sahibi David Burke, kahve atıklarını balık, tavuk hatta meyve ile bile kullandığını belirtmiş. Aristotelous, kurabiye, kek, ya da kahve tadı istenen her şeye katılabileceğini belirtiyor. Balık söz konusu olduğunda emin değilim fakat kek, kurabiyede neden olmasın ki?

Tekrar hatırlatayım, ben hiçbirini denemedim. Ama içlerinden deneyeceklerim var. Atıklarımızı azaltmak da çevresel esenlikte esas değil mi?

O zaman deneyelim bakalım.

Ece Sueren Ok