Öğrenmeye Açık Olun: Okumak için Geç Değil

Üniversite okumak birçok kişinin hayalidir, ancak bir başka çoğunluk ise üniversite okuma hayalini geride bırakarak iş hayatına geçmiş ya da çalışma yaşamı içinde memnuniyetsizlik duymuş ancak yeniden üniversite okuma cesaretini bulamamıştır. Oysa eğitim almak, kendinizi geliştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Öğrenmeye açık kişilerin kendilerini geliştirebilecekleri alternatifleri sizler için araştırdık.

1- Sürekli Eğitim Merkezleri

Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri öğrenmeye her daim açık olan öğrencilerini bekler. Farklı üniversitelerden kurslar alarak sertifika sahibi olabilir, kendinizi geliştirirken mesleki yetkinliğinizi artırabilirsiniz. Sürekli eğitim merkezlerinden kurs almak için bazı bölümler mezuniyet şartı ararken bazıları herhangi bir ön koşul istemez. Sürekli eğitim merkezlerini araştırarak örgün ve uzaktan birçok eğitime katılabilirsiniz.

2- Meslek Edindirme Kursları

Farklı şehirlerin belediyeleri, açtıkları meslek edindirme kurslarıyla vatandaşların eğitimine katkı sunar. Dil kurslarından spor faaliyetlerine, meslek kurslarından kişisel gelişim derslerine kadar birçok eğitimi belediyelerden alabilirsiniz. Belediyelerin yanı sıra Halk Evleri’nin de kurslarını araştırabilir, kendinizi yeniden öğrenci konumuna taşıyabilirsiniz. Üstelik aynı muhitte oturduğunuz ve aynı ilgi alanlarını paylaştığınız birçok kişiyle tanışma fırsatı da bu kurslarda sizi bekler.

3- İkinci Üniversite

Yeniden üniversite okumak isteyenlerin en büyük korkusu üniversite sınavıdır. Oysa eğer lisans mezunuysanız, YÖK’ün birkaç üniversitede hayata geçirdiği ikinci üniversite imkanından faydalanarak yeniden üniversiteli olabilirsiniz. Sınava girmeden, sadece internetten kayıt yaptırarak İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi olmanız mümkündür. Üstelik lisans ve ön lisans kademelerinde farklı birçok bölüm var. 2 veya 4 yıllık bölümlere kayıt olabilir, uzaktan alacağınız derslerle yeni bir diploma edinebilirsiniz. Dilerseniz evdeki çalışmalarınızda kullanmak üzere kalem kutusu, silgi ve çeşit çeşit kalemler alabilirsiniz. Not tutmak için bir defter edinmeyi de unutmamalısınız. Kitap almanız ise gerekmez, bütün derslerin PDF’lerini eğitim sistemi içinde bulabilirsiniz. Dönem için yatıracağınız harcın dışında bölümün hiçbir maliyeti yoktur. Ayrıca, açık öğretim kaydınız sayesinde öğrenciliğin getirdiği tüm tiyatro bileti, ulaşım, sinema bileti indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

4- Özel Kurslar

Dil kursları, kişisel gelişim eğitimleri, sertifika eğitimleri özel kurslar tarafından da verilmektedir. Özel kursların zaman alternatifi ise daha çeşitlidir. Yani hafta sonu veya hafta içi akşam kurslara katılarak iş sürecinizi aksatmadan eğitimlere devam edebilirsiniz. Özel kursları araştırarak dilediğiniz konularda adım adım uzmanlaşmanız mümkün olur. Çocukluğunuzdan bu yana uğurunuz olan o eski rotring kalemi, çocuğunuzun silgisini, boş defterlerini ödünç alarak çalışmalara başlayabilirsiniz.

5- Online Kurs Platformları

Hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok farklı online eğitim platformları bulunmaktadır. Hem ücretli hem de ücretsiz eğitimler sunan online kurslardan seçerek eğitime hemen başlayabilirsiniz. İsterseniz bir konuda, uzmanından saatlik eğitim alarak bilmediğiniz bir işi öğrenebilirsiniz veya sertifika veren bir seminere, workshopa katılarak dünyanın öteki ucundaki birinden aldığınız eğitimi CV’nize ekleyebilirsiniz. Üstelik birçok eğitmen kursları için yabancı katılımcılara farklı yüzdelerde burslar vermektedir. Katılım öncesi neden burs almak istediğinizi anlatan bir maille onlara başvuru yapabilirsiniz. Eğer dilinizin çok çok iyi olmadığı konusunda endişe duyuyorsanız, bunu da belirtebilirsiniz. Sonuçta eğitmenler de anadilinizin İngilizce olmadığını bilerek anlayışlı yaklaşacak ve size yardımcı olmak için çalışacaktır. Özellikle pandemi döneminde yabancı birçok kurs platformu, üyelerine eğitimleri ücretsiz olarak açtı. Üye olarak özel kampanyaları takip edebilir, çok cüzi fiyatlarla veya ücretsiz olarak birçok eğitim alarak ufkunuzu genişletebilirsiniz.

Eğitim almanın yaşı olmadığını, öğrenmek isteyenler için engel olmadığını aklınızda tutarak cesaret edinebilirsiniz. Kazandığınız cesaret sizi yeni bir mesleğe, çocukluk hayalinize ve işinizde daha ileri bir pozisyona götürebilir.