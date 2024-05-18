Orhan Kemal Roman Armağanı Ezgi Tanergeç’in ‘Devridaim’ Romanına Verildi

Ezgi Tanergeç, “Devridaim” romanıyla 2024 yılı 53’üncü Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı.

Seçici kurul, Nazım K. Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay-Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Kemal Varol’dan oluşuyor. Kurul, Tanergeç’in Bilgi Yayınları’ndan çıkan “Devridaim” romanını ödüle layık gördü. Kurul tarafından yayımlanan mesajda, romanın 19’uncu yüzyılın ikinci yarısından 2019’lara kadar uzanan tarihsel kesitleri ustaca kurguladığı, 68 kuşağının Türkiye tarihine damga vuran toplumsal olaylarını ve karakter hikayelerini, günümüzün toplumsal ve politik gerçekliğiyle başarılı bir şekilde bir araya getirdiği belirtildi. Ayrıca romanın insan, toplum ve zamana dair güçlü bir anlatıma sahip olması nedeniyle ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Ödül töreni

31 Mayıs günü İstanbul-Beyazıt’ta Orhan Kemal Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapılacak.