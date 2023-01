Ocak 2023 Güncel Tiyatro Oyunları

Yeni bir yıla, yeni sanatsal etkinliklerle “Merhaba” demek isteyenler için kültür ve sanat şehri İstanbul, yine birbirinden ilginç tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor. 2023 Ocak ayı içerisinde yer alan, kalbinize olduğu kadar ruhunuza da iyi gelecek tiyatro etkinliklerine bir göz atın.

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin

Zamanı geri almak isteyen dört kişi, bir fizik profesörü ve buna şahit olan bir kadın… “Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin” kazanan tarafta olabilmek için mücadele eden, ümidini kaybetmemiş altı kaybedenin tuhaf, komik ve hüzünlü hikayesini anlatıyor. Sibel Yıldırım’ın yazıp Can Başak’ın yönettiği “Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin” oyunu, bir varoluş mücadelesini de sahneye yansıtmayı amaçlıyor. Derya Alabora, Hakan Güner, Can Başak, Müslüm Tamer, Sibel Yıldırım ve Ülkü Şahin’in sahneyi paylaştığı oyun, 9 Ocak’ta DasDas’a konuk olurken, 13 ve 29 Ocak’ta Atlas 1948 Sahnesinde yer alacak.

Yer: DasDas

Tarih: 9 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Mobilet

Yer: Atlas 1948 Sahnesi

Tarih: 13,29 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Mobilet

Kırmızı Yorgunları

Sezonun iddialı oyunları arasında gösterilen “Kırmızı Yorgunları”, Varyete Kumpanya’nın yapımıyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Özen Yula’nın kaleme aldığı Süleyman Arda Eminçe’nin yönettiği oyunun kadrosunda ise Ayla Akay, Fatoş Kasal, Mehmet Ölmez, Ömer Gülşen ve Nuriye Dilara Sarıgül isimleri var. Oyunun izleyicilere çağrısı ise şöyle;

“İki yakasına hisarlar kurulu, iki kıyısı birbirine düşman edilmiş bu şehrin yalnız ve acı dolu insanları; Red Kit, Betty / Jessica, Tenten, Safinaz, Fatoş. Onları hatırladınız mı? Bu çizgi film karakterleri ya da bizler gerçekten kendi hayatlarımızın kahramanları mıyız yoksa müsveddeleri mi? Savrulan, koşan, acı çeken, aşık olan, dışlanan, değişen ve değişemeyen herkesle Red Kit’ın evine Taksim’e gidiyoruz. Davet edilmedik ama gidiyoruz. İşkenceye aşina bizler, tüm iletişimsizliğimizle, kendimizi bütünlemek için içimizi; şiddet, vahşet ve komedi ile dolduruyoruz.”

Yer: Baba Sahne

Tarih: 10 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Tiyatrolar.com

Yer: Kadıköy Boa Sahne

Tarih: 13 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Tiyatrolar.com

Yer: Kadıköy Emek Tiyatrosu

Tarih: 26 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Tiyatrolar.com

Bilet: Biletix

Zorla Güzellik Olmaz

“Zorla Güzellik Olmaz” isimli tiyatro oyunu; baskıcı bir toplumun/sistemin içinde sıkışmış, sıradan kadınları ve sıradan bir kadının bile sisteme başkaldırmasıyla nelerin değişebileceğini, komedi içeren bir dille anlatır. “Kendi yolunu seçmiş, genellemeleri bozan ve toplumun dayatmalarına boyun eğmeyen, tek bir kadının/bireyin gücü, tüm dünyayı değiştirmeye ve güzelleştirmeye yeter” önermesi altında; kadın hakları, cinsiyet eşitsizliği ve üzerine sözü olan distopik bir komedi oyunudur. Oyunu izleyenlerin, günün sonunda kendi cinsiyetiyle ilgili aydınlanma yaşayacağı “Zorla Güzellik Olmaz” komedisi BKM Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 11 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Biletix

III.Richard

Oyun III.Richard’ın tutkuyla bağlı olduğu hedefe varmak için yapmaya muktedir olduğu, fazlasıyla şaşırtıcı eylemlerinin ve yolculuğunun hikayesi. Kalabalık oyuncu kadrosu içerisinde Okan Bayülgen’in de Richard karakterini canlandıracağı bu oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiriyor. Seyircileri ise sürprizlerle dolu ve heyecanlı, unutulmayacak bir deneyim bekliyor.

Yer: Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne

Tarih: 11 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Sır

Fransa’ da ve daha birçok ülkede büyük beğeni toplayan Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte’nin yazdığı “Le Prenom”; Hilal Arslangiray Kazanbal’ ın samimi uyarlamasıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Adından farklı, cesur ve iddialı yapımlarla söz ettiren Gate Production tarafından sahneye konulan “SIR”; Ulusal ve uluslararası ödüllere sahip Tayanç Ayaydın, Emel Çölgeçen, Anıl Çelik, Tolga Güleç ve Şeyma Gökçe Cengiz’i sahnede bir araya getiriyor.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih:13 Ocak 2023

Toz

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan. Sokakların da anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadın… Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi… Sonra birden fazla ‘çat’ sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanan… Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan’la tanıştığımızda; o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikayeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Zorlu PSM %100 Studio

Tarih:13, 22 Ocak 2023

Şirreti Evcilleştirmek

Moda Sahnesi, yeni bir William Shakespeare oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor. Daha önce “Hırçın Kız” olarak çevrilen ve sahnelenen “The Taming Of The Shrew” bu edisyonunda, Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak Türkçe’ye uyarlanıyor. Moda Sahnesi’nin deneyimli kadrosu tarafından oynanan oyun, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisi ile sahneleniyor.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 12- 13- 14 -15 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Mobilet

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 13-20-27 Ocak 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Papagenolar

W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası’ndan ilhamla kurgulanan Papagenolar, çocukların doğa ve insan sevgisini, müzikle, dansla doyasıya yaşamaları, operanın en eğlenceli halini tadını çıkarmaları için Ocak ayında da Süreyya Operası’nda. Tan Sağtürk Akademi dansçılarının orman perileri olarak maceraya katılmasıyla daha da büyüyen Papagenolar ailesi, Caner Akın’ın rejisörlüğünde ve Symphonista eşliğinde, Duende Global’in yapımıyla hayata geçiyor.

Yer: Kadıköy Süreyya Operası

Tarih: 14 Ocak 2023, 13:00

Bilet: Passo

Timsah Ateşi

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı “Timsah Ateşi”, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı. 1989 yılı, Kuzey İrlanda… Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) sürreal, grotesk hikayesi.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tarih: 15 Ocak 2023

Neyzen Tevfik

Uğur Yücel’in yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüğü tek kişilik oyunu Neyzen Tevfik Ocak ayında da tiyaroseverlerle bulşacak. Elinde ney, dilinde taştan kelimelerle; haksızlığa, yobazlığa, zulme başkaldıran, toplum kurallarını hiçe sayan, başına buyruk, sınır tanımaz şair, müzisyen, hiciv ustası Neyzen Tevfik’in, Bektaşi tekkesinden akıl hastanesine uzanan hiçlik yolculuğu bu… Oyun, Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini dünyasını, dostlarını; anekdotlarla hicivlerle şiirlerle anlatırken, sivri dilli sarhoş bilgenin tarifsiz ruhunun derinliklerinde hiçten hepe varmaya çalışıyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 16 Ocak 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Tatavla’da Son Dans

Bir bekleyişin, belki de bir direnişin hikayesi Tatavlada Son Dans. Geçmiş ve şimdiki zaman arasına sıkışmış bir yağmanın yükünü taşıyan Eleni ve Gül’ün, bellek tazelemek ve unutmak için çocuk saflığıyla oynadıkları gülümseten parçalı yapının tamamıdır. “Geçmiş sadece güzel anılardan ibaret değil” der karakter. Işıltılı şehrin içerisinde 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan yıkık, dökük bir ev. Çatlak porselen ürkekliğinde bakışlar. Kırılırsa belki de aşk sızacak kim bilir. İki Rum kadının gitmek ve kalmak arafındaki yaşanmışlıklarına, toprağa tutunmalarına, Rembetiko tadında küçük bir dokunuştur bu oyun.

Yer: Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi

Tarih: 19 Ocak 2023, 20:30

Bilet: Biletix

Kız İsteme Sanatı

Gelenekselle moderni, komediyle dramı harmanlayan “Kız İsteme Sanatı“ oyununda, seyirci kahkaha dolu anlarla buluşurken hüzünlü sahnelere de tanıklık edecek. Sürpriz finaliyle tiyatro severleri sarsmayı planlayan bu sıcacık aile komedisinde Hasan Morkoç, Seda Başol, Cuma Kırma, Şevval Akyer, Kübra Morkoç, Osman Emin Tek, Aşkın Çelik, Duygu Açan, Burcu Aras, Aytekin Duran, İlkay Akkol, Beyza Ertekin, Zeynep Morkoç, Bahar Taştaban, Rabia Gürbulak, Ersin Karakuş, Buğra Haşhaşlı, Ayla Morkoç, Kubilay Özcan, Leyla Ercan, Mesut Takılmaz rol alıyor.

Yer: Ziya Morkoç Tiyatrosu

Tarih:19 Ocak 2023, 20.00

Charlie’nin Çikolata Fabrikasında

Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonka, biletleri bulan çocuklara daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vardır. Diğer çocuklar biletleri bulmak için farklı yollar denerken Charlie tamamen şans eseri bileti bulur ve macera başlar. Çocuklarınızın eşlik ederek eğleneceği oyunda beş farklı çocuğun yarışmadaki hallerine, büyükbabanın sevgisine ve Bay Wonka’nın danslarına şahit olacaksınız.

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 21 Ocak 2023, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Amadeus

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” yeni sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Işıl Kasapoğlu, En iyi Yönetmen; Selçuk Yöntem, Sürekli Mükemmeliyet; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment, En İyi Prodüksiyon olmak üzere üç dalda ödüle layık görüldü.

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tarih:21, 22 Ocak 2023

Kundakçı

Çevirmen kimliğiyle tiyatro sahnelerinde de önemli bir görev üstlenen Haluk Bilginer, “Kundakçı” ile Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sene M.Ö. 356… Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı’nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki kutsal Artemis Tapınağı’nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu? Kundakçı Herostratos bir terörist mi yoksa kahraman mı?

Yer: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Tarih: 23 Ocak

Sırça

Sırça 28 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da! “Sırça dediğin zaten hemen çıt diye kırılıyor… Ne kadar dikkat edersen et!” Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikayesi “Sırça”. Anılar üzerine bir oyun. Bu yüzden biraz duygusal, biraz loş ve birazda gerçek dışı.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 28 Ocak 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Evlilikten Sahneler

Johan ve Marianne 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? “İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile nedir?”, “Şefkat nedir?” ve “Aşk nedir, ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem’in rol aldığı “Evlilikten Sahneler” seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM %100 Studio

Tarih: 10, 30 Ocak

Doğal Afet

Amerika Birleşik Devletleri’nde oyunları en çok sahnelenen yazarların başında gelen Lauren Gunderson’un 2018 yılında kaleme aldığı “Doğal Afet”, bizi klasik bir anlatımdan uzaklaştırarak kalp ritmini andıran inişli çıkışlı bir hikayeye sürüklüyor. Ahmet İlker Ergin yönetimi, tek kişilik bir metin olmasına karşın seçilen anlatım tarzından ötürü kalabalık bir kadro seyrediyormuş hissi uyandırıyor. “Doğal Afet”, Nilperi Şahinkaya’nın dinamik oyunculuğuyla tempolu bir koşuya dönüşüyor.

Yer: Zorlu PSM %100 Studio

Tarih: 31 Ocak 2023