Ocak 2023 Güncel Sergiler

Yeni yıl coşkusu sanat galerilerine de yansıdı. Ocak ayında yine birbirinden başarılı çalışmaların yer aldığı, derin anlamlara sahip sanat eserlerinin varlığını sürdürdüğü sergileri ziyaret etmek çok keyifli olacak. Sanatsal etkinlikler kış boyunca sanatseverleri bekliyor.

Ortaköy Kethüda Hamamı-Karma Sergi,”Time is Love; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”

Aralarında Ömer Uluç, Cihat Burak, Seçkin Pirim, Erdağ Aksel, Esra Gülmen, Charles Fréger, :mentalKLINIK, Mahmut Celayir, Cengiz Tekin’yer aldığı 36 sanatçı ve oluşum, 2023’ü zaman “Time is Love; Bir Dünya Gezisi Sahnesi”yle karşılıyor. Zaman ve yolculuk üzerine düşünen ve düşündürten, küratörlüğünü Ayşegül Sönmez’in üstlendiği çağdaş sanat sergisi, 29 Ocak 2023’e kadar müzik, ses, tiyatro ve dansı bir sahnede buluşturuyor.

Yer: Ortaköy Kethüda Hamamı

Tarih: 6 Ocak – 29 Ocak 2023

“NFT Biennial”

Sanat dünyası ile dijital dünyayı bir araya getiren ve 2023 yılının Ocak ile Şubat ayları boyunca dünyanın 9 farklı noktasında sanatseverlerle buluşacak olan “NFT Biennial” dünyada ilk kez İstanbul’da düzenleniyor. “NFT Biennial”in kürasyonuna, aralarında dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Julie Walsh ve Soliman Lopez’in de bulunduğu 12 kişilik ekip imza atıyor. Bienal, mekansal sınırları aşarak, konvansiyonel sanat dünyası ile NFT ekosistemi arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Dokuz ayrı pavilyonuyla fiziksel galeriler ile metaverse’ü bir araya getiren bienal İstanbul’dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo’nun da dahil olduğu birçok şehirde sanatseverlerle buluşacak. 100’ü aşkın NFT sanat eserinin sergilendiği dünyanın ilk ve tek NFT bienali, 15 Ocak 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak Zorlu PSM’nin galeri alanında ziyaret edilebilir.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6-15 Ocak 2023

İmalat-Hane-İnci Eviner, “Evin Ötesi”

İnci Eviner’in “Evin Ötesi” sergisi, sanatçının farklı dönemlerinden yapıtlarını bir araya getiriyor. Çalışmalarında gölgelerin haritasını çıkaran İnci Eviner, modern aklın üç boyutlu evrenini temsil etmekten öte, ele aldığı malzemenin doğası gereği çok katmanlı ve uçsuz bucaksız olmasına odaklanıyor. Eviner’in haritaları sık sık kendi üzerine katlanıyor, kat yerlerinden yeni yeni rotalar doğuyor, dolambaçlanıyor. Bildiğimiz anlamdaki haritalar kullanım amaçları gereği dünyanın karmaşasını soyutlayıp iki boyuta indirmeye çalışırken Eviner, haritalarına yaşamın çoğulluğunu geri veriyor.

Yer: İMALAT-HANE

Tarih: 7 Ocak – 8 Nisan 2023

“Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923”

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Cumhuriyet’in 100. yılında, 10 Ocak 2023 tarihinde açılan “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923” sergisi; Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen öncesini, İstanbul’un işgal yıllarını mercek altına alırken, kentin yaşamında sıra dışı, çalkantılı bir dönemi zengin bir arşiv çalışması eşliğinde anlatıyor. Sergi, Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni sergisi, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğrayan İstanbul’u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor. Kasım 1918- Ekim 1923 arasında, yaklaşık beş yıl süren işgal; sergide, askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor.

Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

Tarih: 10 Ocak – 26 Aralık 2023

x-ist-Murat Palta, “Logarithmic Groth”

Klasik minyatür sanatı ve popüler kültür unsurlarını sentezleyerek geleneksel ve çağdaşın zıtlığından kendine has bir üslup yaratan Murat Palta’nın dördüncü kişisel sergisi “Logarithmic Growth”, x-ist’te gerçekleşiyor. Sergi, ismini çeşitli bakteriler üzerinde yapılan mikrobiyolojik deneylerden yola çıkarak insan hayatına uyarlanan bir grafikten alıyor. Palta, yaşadığımız gezegenin bugünkü durumunu deney sırasında gıdanın azaldığı, atık gazların ısısının arttığı ve diğer atıkların birikip toksik bir hal almaya başladığı logaritmik büyüme evresiyle bağdaştırıyor. Merceğin öte ucundan deney kabına baktığımız küçük dünyadan kendi insanlığımızı görebilme fikrinin ona çarpıcı geldiğini söyleyen sanatçı aynı zamanda bu deneyin kendi işleriyle benzer bir düşünsel çerçeveye sahip olduğunu ifade ediyor.

Yer:X-ist

Tarih: 5 Ocak- 18 Şubat 2023

Yapı Kredi Bomontiada-Nilüfer Tokay, “Uyanış”

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 9- 22 Ocak günleri arasında Ressam Nilüfer Tokay’ın, sanat camiasında tanındığı adıyla Nilo’nun, “Uyanış” sergisine ev sahipliği yapıyor. Hayata verdiği anlam ve değer ölçülerini pandemi döneminde sorgulayarak, gözlerini kendinden ayırıp dış dünyayı gözlemlemeye odaklanan Nilo’nun kompozit üzeri karışık teknik ile çalıştığı tablolarından oluşan sergide, sanatçı Orbay Özgürbüz de dokumaları ile üç çalışmada sanatçıya eşlik ediyor.

Yer: Yapı Kredi bomontiada Galeri

Tarih: 9 – 22 Ocak 2023

Decollage Art Space – Karma Sergi, “Promesse”

Decollage Art Space sezonun ikinci sergisinde bir karma seçkiyi ağırlıyor. Emine Şenses, Melike Kılıç, Ömer Koçağ, Pelin Bayçelebi, Sayat Uşaklıgil ve Yağmur Yılan’ın eserlerinden oluşan, 22 Kasım’da izleyiciyle buluşacak olan “Promesse” (Vadetmek) adlı sergi, Serap Atala sergi danışmanlığı ve koordinatörlüğünde hayata geçiyor.

Yer: Decollage Art Space, Kadıköy

Tarih: 9 Ocak 2023’a kadar

Galeri/Miz – “Dokunma Bana”

Mina Karwanchi’nin denizaltı yaşamını ve deniz canlılarını yorumlayan seramik işleri Galeri/Miz’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Doğayı bir sanat olarak niteleyen Karwanchi’nin, yaşamı, okyanusun bakış açısından yorumladığını vurgulayan ifadeleri, ekosistem konusundaki duyarlılığını yansıtan işlerini güçlendiriyor. Bu noktada, David Attenborough’nın 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastik olacağını belirten ifadesini anmak ve okyanusun bakış açısını ve çığlığını dile getiren Karwachi’nin ‘dokunma bana’ ifadesi serginin alt metni olduğunu izleyicilere düşündürtmektedir.

Yer:Galeri / Miz

Tarih: 20 Aralık 2022 – 10 Ocak 2023

Galeri Selvin -Ada Uzundede, “Bâcıyân-i Rûm”

Ada Uzundede‘nin “Bâcıyân-i Rûm” Heykel Sergisi, Galeri Selvin Arnavutköy‘de 13 Aralık 2022’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Ana Tanrıçanın doğduğu ve doğurduğu topraklar üzerinde durmak, tapınmayı tapınılanın üstünlük mertebesinden ziyade, aidiyet ve kabul edilmenin sıcak hissine bırakır. İşte bu Ana olanın bahşettiği merhamet ve kudret insanın ruhunda ve nefsinde aynı anda dolaşır. Nefes aldığımız bu yerde ana tanrıçayı her insanda görüyorum. Gördüğüm ilahi güç, fethetmek ve üstün gelmek için değil, yaşatmak ve korumak için var olan kudret ve adaleti sağlamak için var olan merhamettir.Bacıyan-i Rum tam da burada bir savaşçı kadın topluluğu olarak karşımıza çıkar. Ada Uzundede’nin “Bâcıyân-i Rûm” başlıklı heykel sergisi 13 Ocak tarihine kadar Galeri Selvin Arnavutköy’de ziyaretçilerini bekliyor.

Yer:Galeri Selvin Arnavutköy

Tarih:13 Aralık 2022-13 Ocak 2023

OneArc Galeri-Emilie Gotmann, “Kimera”

OneArc Galeri, Emilie Gotmann’ın “Kimera” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Kimera”

Dürtü. Eylem. Büyüme.

Fransız sanatçı Emilie Gotmann, 2017’de başladığı Kimera serisi ile bizleri kendi hayal dünyasının Şiirinde dolaşan bir trans-türe davet ediyor. Mitoloji ve sembolizmin ötesine geçen metal heykelleri hem hayvanı hem de bitkiyi çağrıştırıyor, sürekli kendini yeniden var eden figüratif bir dille ve kendine has bir soyutlamayla yüzleşiyor.

Devingen heykelleri, tehdit altında olan bir güzelliği gözler önüne sererek kadının toplumdaki karmaşık durumunu ve organik dünyaya yeniden odaklanmanın gerekliliğini yansıtıyor.

Yer: OneArc Galeri

Tarih:14 Ocak 2023’e kadar

Labirent Sanat-Burçin Erdi, “İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok”

Labirent Sanat, Burçin Erdi’nin son dönem çalışmalarından oluşan “İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok” başlıklı kişisel sergisini 14 Ocak tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

“(…) doğa tanımlamaları içinde cebelleşirken karşıma çıkan; aslında son gibi gözükenin bir başlangıç olduğunu gördüm. Benim için ölüm bir başlangıç oldu. Doğada ölüm yoktu ve doğa sürekli kendini tekrarlayıp yeniliyordu. Bu dairesel hareketin başlangıcı bedenimizde (hücrede) başlıyordu. İnsan doğumu ölümünün başlangıcı değil miydi? Ve karşıtlıklar birbirine ne kadar benziyordu”.

Sergi ismini, Vincent’in yaşadığı zorlu süreçlerden sonra dile getirdiği “insan ruhu için bir gen yok” repliğinden alıyor. Doğum-ölüm, doğa-insan, insan-hayvan, zihin-beden, doğal-yapay gibi ikilikler Burçin Erdi’nin düşünsel ve üretim süreçlerini etkileyen gizil kavramlar. “İnsan Ruhu İçin Bir Gen Yok” sergisi sorulara yatıştırıcı, nihai yanıtlar aramaktan çok geleceğe dair önermeler üzerinde düşünmek ve tartışmayı amaçlıyor.

Yer: Labirent Sanat

Tarih:8 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023

Decollage Art Space-Arda Büyük, “Amorphe”

Belli bir şekle, yapıya sahip olmayan anlamına gelen “amorphe” kelimesinden yola çıkan sergi, Arda Büyük’ün kendi düzenini kurmak için var olan düzenleri kabul etmeyerek figürlere ve objelere yeni formlar kazandırdığı üretimlerini bir araya getiriyor. Sanatçının, dünyaya iz bırakan ikonlara, tanıdık formlara yaptığı yeni yorumlar farklı kapılar aralıyor, tekamül yolculuğunun bir izdüşümüne dönüşüyor. Arda Büyük’ün çalışmalarına kapsamlı bir bakış imkanı sunan kişisel sergisi “Amorphe” Decollage Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

Yer:Decollage Art Space

Tarih: 17 Ocak – 12 Şubat 2023

Sevil Dolmacı Art Gallery – Michael John Kelly, “NOW WHAT”

Sevil Dolmacı Art Gallery, Amerikalı sanatçı Michael John Kelly’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “NOW WHAT”ı sanatseverlerle buluşturuyor. Soyut eserleri ile tanınan sanatçı, tuval üzerine yağlı boya, kolaj ve ayna gibi farklı medyumlarda, İstanbul’da ürettiği eserleri araya getiriyor. Amerika’nın prestijli üniversitelerinden olan UCLA’dan 2013 yılında Master’s derecesini alan Kelly, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan soyut dışavurumcu sanatçılardan ve bilimkurgudan etkilenerek, günümüzün “gürültülü” ve “kaotik” dünyasını eserlerine yansıtıyor. Sanatçı, eserlerini “anime, video oyunları ve Willem de Kooning’in harmanlandığı post-punk bir ses duvarı” olarak tanımlıyor.

Yer: Sevil Dolmacı Art Gallery, Beşiktaş

Tarih: 15 Aralık 2022-20 Ocak 2023

Sanatorium – Erol Eskici, “Amaçlanmamış Hayatlar”

Sanatorium’un son sergisi “Amaçlanmamış Hayatlar”, Avusturyalı sanat tarihçi Aloïs Riegl’ın ‘‘Modern Anıt Kültü – Doğası ve Kökeni’’ adlı makalesinde tanımladığı ve kurduğu kavramsal çatının önemli ayaklarından biri olan ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’dan hareketle, Eskici’nin son dönem üretimlerini bir araya getiriyor.

Yer: Sanatorium, Beyoğlu

Tarih: 25 Kasım 2022 – 21 Ocak 2023

Mine Sanat Galerisi – Serhat Kiraz “Derleme”

Serhat Kiraz‘ın “Derleme“si 15 Aralık 2022 – 21 Ocak 2023 sürecindeMine Sanat Galerisi Deneyselmekanında izleyici ile buluşuyor. Her yeni çalışmasıyla geçmişte yaptıklarını yeniden sorgulayan Kiraz’ın genellikle işaret ettiği semboller, denklemler, geometri ve matematik, bunların evren ile olan ilişkileri, değişkenliklerin gözlenmesi, birbirlerine eklemlenişleri bir bütünlük ve süreklilik içerisinde bu derlemenin de temelini oluşturuyor.

Yer: Mine Sanat Galerisi

Tarih: 15 Aralık 2022 – 21 Ocak 2023

Barın Han – Karma Sergi, “Meşgale”

Ayşegül Yapar ve Ece Yalçın’ın çalışmalarından oluşan sergi “Meşgale”, 22 Aralık 2022 ve 21 Ocak 2023 tarihleri arasında Barın Han’ın 3. katında ziyarete açık olacaktır. “Meşgale” sergisi, sanatçıların aynı atölyeyi paylaştıkları süreçteki dinamikler ve gözlemlerinden yola çıkıyor. Ortak çalışma alanına dair sergi metnine, ses kayıtlarından yazıya dökülen bir diyalog eşlik ediyor.

Yer: Barın Han, Fatih

Tarih: 22 Aralık – 21 Ocak 2023

EKAV- Karma Sergi, “New Generation 7- dön,üşü’m | transformation”

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, kuruluşunun 31. yılında, üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burslar vererek Türkiye’deki sanat eğitimine destek olmaya devam ediyor. Bu yıl yedincisi düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation 7” sergisini “dön,üşü’m| transformation” ismi altında genç sanatçıları bir araya getirerek 22 Kasım 2022 – 22 Ocak 2023 tarihlerinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Yer: EKAV, Beyoğlu

Tarih: 22 Kasım 2022 – 22 Ocak 2023

Sakıp Sabancı Müzesi – Agnes Denes, “Yaşayan Piramit”

Sakıp Sabancı Müzesi, 13 Eylül – 23 Ocak 2023 tarihleri arasında, yaşayan en önemli ekofeminist sanatçılardan Agnes Denes’in mekâna özgü eseri “Yaşayan Piramit”e ev sahipliği yapıyor.

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi, Sarıyer

Tarih: 13 Eylül 2022– 23 Ocak 2023

Versus Art Project – SABO, “Golden Hours”

SABO’nun, Elâ Atakan küratörlüğünde gerçekleşen “Golden Hours” adlı kişisel sergisi, 15 Aralık – 28 Ocak tarihleri arasında Versus Art Project’te izleyiciyle buluşuyor. SABO, galeride gerçekleşen üçüncü kişisel sergisinde, insanı mutlu eden anların sevgi dolu şefkatli ışığını yapıtlarına taşıyor. İyilik dolu ve sıcak hissiyatın izini süren sanatçı, aile albümlerini karıştırırken huzur anılarının peşine düşüyor.

Yer: Versus Art Project, Beyoğlu

Tarih: 15 Aralık 2022 – 28 Ocak 2023

Mixer – Hilal Polat, “Ehven-i Şer”

Hilal Polat, zihinsel sürecininin ürünü olan tanımlanmamış tarif edilmemiş mitolojik karakterler izleğinde Ehven-i Şer sergisini şekillendiriyor. Bu tanımlanmamış, efsunlu ve alışılmadık biçimlerle tasvir edilen mitolojik karakterler bize ortak bir soruyu yöneltiyor: “Bize bakınca gerçekten ne görüyorsunuz?”Sergi, 17 Aralık 2022-28 Ocak 2023 tarihleri arasındaMixer’de izlenebilir.

Yer: Mixer, Beyoğlu

Tarih: 17 Aralık 2022-28 Ocak 2023

Collect Gallery-Zafer Akşit, “Quell is other people”

Zafer Akşit’in “Quell is other people” başlıklı kişisel sergisi 29 Ocak tarihine kadar Collect Gallery’nin Tophane ve Juma binasındaki mekânlarında sanatseverlerle buluşuyor.Sergi, Nietzsche’nin “ebedi dönüş” fikrini ortaya atarken cümle arasında kullandığı ‘Einsamste Einsamkeit’ ikilemesinin farklı yoruma açık doğası etrafında şekilleniyor. Einsamkeit kelimesi hem yalnızlık (loneliness) hem de tek başınalık (solitude) olarak çevrilebilir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilecek iki kelime olarak görünse de bu iki benzer sözcük arasındaki nüans büyük bir anlam farklılığı yaratır. Bu anlam farklılığı üzerine kurgulanan eserler disiplinler arası pratikler ile deneysel bir yaklaşım içinde yerleştirme, video ve seyirci etkileşimi ile izleyicinin eserleri interaktif biçimde deneyimleyebileceği ironik bir oyun alanı yaratıyor.

Yer: Collect Gallery

Tarih:09.12.2022 – 29.01.2023

Arter -Ahmet Doğu İpek, “Başımızda Siyahtan Bir Hâle”

Başımızda Siyahtan Bir Hâle, Ahmet Doğu İpek’in 2020–2022 yılları arasında farklı mecraları kullanarak bu sergi bağlamında ürettiği eserleri bir araya getiriyor. Kum fırtınası, yanardağ patlaması, heyelan ve güneş tutulması gibi doğa olaylarından yola çıkan resimler, çizimler, yerleştirmeler ve video eserler, insan ölçeğini aşan görkemli varoluşlarıyla hem büyüleyici hem de ürkütücü bir nitelik üstlenen bu fenomenleri soyut bir dille yorumluyor.

Yer: Arter, Beyoğlu

Tarih: 19 Mayıs 2022 – 29 Ocak 2023

Dirimart Dolapdere-Ebru Uygun, “Islak Işık”

Resminin konusunu, resmin bileşenlerini sorgulayarak oluşturan Ebru Uygun, bu kez pratiğinin odağını tuval yüzeyinin ötesine taşıdığı son çalışmalarıyla karşımıza çıkıyor. Yeni çalışmalarında tuval, bağlamı kavramsal bir düzlemden koparan ve görünür kılan dışa dönük bir hareketle değiştiriliyor. Panoramik manzara beklentimizi alt üst eden bir hareketle Ebru Uygun, “Islak Işık” sergisinde mekan algımızı yeniden kuruyor ve ışığın bir gösteren olarak değil, resmin bir unsuru olarak var olduğu çalışmaları bir araya getiriyor.

Yer:Dirimart Dolapdere

Tarih:5 – 29 Ocak 2023

Pi Artworks – Nancy Atakan, “Zamanın Kokusu“

Pi Artworks, Nancy Atakan’ın galerideki 8. Kişisel sergisi Zamanın Kokusu’nu izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının nakış işlerinin ve onlara ilham olan suluboyalarının bir arada gösterileceği sergi, kişinin zaman deneyimi ışığında yaşantıyı yeniden ele almasını ve hayal etmesini konu alıyor. Nancy Atakan’ın nakış işlerinin ve onlara ilham olan suluboyalarının yer aldığı “Zamanın Kokusu” başlıklı kişisel sergisi 10 Aralık 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Pi Artworks’te sanatseverlerle buluşacak. Nancy Atakan’ın Pi Artworks’teki sekizinci kişisel sergisi olan “Zamanın Kokusu”, kişinin zaman deneyimi ışığında yaşantıyı yeniden ele almasını ve hayal etmesini konu alıyor. Atakan’nın görsel iletişim dili, tarihsel, kültürel ve toplumsal değişimlerin zihinde yer edinen ve bedende izleri okunabilen etkilerinden yararlanarak, geçmişe dair ve geleceği şekillendiren imgeleri birbiriyle yan yana getiriyor.

Yer: Pi Artworks, Beyoğlu

Tarih: 10 Aralık 2022 – 31 Ocak 2023

Dirimart – Cihan Öncü, “Düşler ve Sapmalar”

Dirimart, Cihan Öncü’nün galerideki ikinci kişisel sergisini izleyicilerle buluşturuyor.Öncü’nün yeni işleri, renkli jölelerin yanlarına yerleştirilmiş, onlar tarafından ele geçirilmeye can atan, üzerlerine tuhaf sıvılar dökülen kadifemsi nesnelerin imajlarından oluşuyor.

Yer: Dirimart, Beyoğlu

Tarih: 16 Aralık 2022 – 31 Ocak 2023

Galeri Nev İstanbul -Karma Sergi, “İntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar”

Galeri Nev İstanbul,23 Aralık 2022 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasındaİntrospektif: Zamanda Rastlaşmalar başlıklı grup sergisi ile sanatseverleri ağırlayacak. Sergi, “kendini bilmek ve tanımak için kendine içeriden bakma, iç gözlem” anlamına gelen introspective teriminden hareketle, eserleri tek bir tema altında bir araya getirmektense içlerinde oluşturdukları farklı diyaloglara kulak vermeyi seçen bir küratöryal yaklaşımı benimsiyor. Sergi Murat Akagündüz, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ahmet Doğu İpek, Murat Morova, Füsun Onur, Alev Ebüzziya Siesbye ve Hale Tenger’in eserlerini bir araya getiriyor.

Yer: Galeri Nev İstanbul, Beyoğlu

Tarih: 23 Aralık 2022 – 3 Şubat 2023

Bozlu Art Project – Gamze Taşdan, “Cumhuriyet Kızları”

Gamze Taşdan “Cumhuriyet Kızları” isimli dördüncü kişisel sergisinde, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi özellikle Yeşilçam bağlamında irdelediği resimleriyle tanınan Taşdan yeni serisinde, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma ve kendi benliklerini arayış süreçlerini kendine has duyarlı, renkli, neşeli ama aynı zamanda düşündürücü üslubuyla ele alıyor.

Yer: Bozlu Art Project, Şişli

Tarih: 20 Aralık 2022- 4 Şubat 2023

Anna Laudel – Hanefi Yeter, “Vesile”

Anna Laudel İstanbul, sanatçı Hanefi Yeter’in 2019 yılından beri ürettiği çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmalarının yer aldığı ‘Vesile’ isimli kapsamlı kişisel sergisine 16 Aralık 2022 – 11 Şubat 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Yer: Anna Laudel İstanbul, Beyoğlu

Tarih: 16 Aralık 2022 – 11 Şubat 2023

Zilberman Gallery – Carlos Aires, “I will Die…As Will You”

Zilberman, Mısır Apartmanı’ndaki ana galeri mekânında, 17 Aralık 2022 – 11 Şubat 2023tarihleri arasında Carlos Aires’inI will die… As will you(Ben öleceğim… Sen de) başlıklı Türkiye’de yer alacakkişisel sergisini sunuyor. Sergi kapsamında; mekâna özgü çoklu bir heykel yerleştirmesi, fotoğraf baskılardan oluşan kolajlar, banknotlardan yapılmış tipografik bir çalışma olmak üzere sanatçının yeni çalışmaları yer alıyor.

Yer: Zilberman, Beyoğlu

Tarih: 17 Aralık 2022 – 11 Şubat 2023

Meşher – Karma Sergi, “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?”

Yunan mitolojisinden Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk mitinden hareketle yurt içi ve yurt dışından toplam 45 sanatçının 120’ye yakın eserinden oluşan, Meşher’deki “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” isimli sergi ziyaretçileri ile buluşuyor.

Yer: Meşher, Beyoğlu

Tarih: 14 Eylül 2022 – 12 Şubat 2023

Salt Beyoğlu – Karma Sergi, “Sahnede 90’lar”

Salt’ın 1990’lar Türkiye’sindeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları odağında inceleyen yeni sergisi “Sahnede 90’lar” izleyicilerle buluştu. Türkiye’de toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda hızlı değişimlerin yaşandığı 1990’lı yıllar, aynı zamanda özellikle İstanbul’un kültür, sanat, performans ve eğlence sahnesinde serbestlik sınırlarının sürekli genişletildiği bir döneme işaret eder. Sanat ortamında “disiplinlerarası” kavramı da bu dönemde gündeme gelir. Doğası gereği farklı disiplinlerden beslenen ve deneysel bir sanat pratiğine işaret eden performans, pek çok sanatçıya yenilikçi bir alan açar. Sahnede 90’lar, bu dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Yer: Salt Beyoğlu, Beyoğlu

Tarih:15 Eylül 2022 – 12 Şubat 2023

Pilevneli Galeri – Ali Elmacı, “Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle”

İşlerinde iktidar, güç dengeleri, medya ve toplumsal kalıpları; popüler kültür eleştirileriyle harmanlayan Ali Elmacı;Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerlekişisel sergisi ilePilevneli Galeri’ye 14 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında konuk oluyor. Son dönem kağıt ve tuval işlerinde çarpıcı boyutlarda üretim yapan Elmacı, dert ettiği meseleleri karikatürize etmeye devam ediyor. Sanatçının sergiye dahil ettiği üç kısa metraj sanatsal filmin yapımcılığınıBulut Reyhanoğlu üstlenirken filmdeMelisa Şenolsun,Hatice Aslan,Hakan Meriçlilergibi oyuncular öne çıkıyor.

Yer: Pilveneli Galeri, Beyoğlu

Tarih: 14 Ocak-18 Şubat 2023

İstanbul Sinema Müzesi – Karma Sergi, “Stanley Kubrick Sergisi”

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick’in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan Stanley Kubrick Sergisi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ilk etkinlik olarak kapılarını açtı. Kubrick’in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergi, çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

Yer: İstanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu

Tarih: 1 Ekim-1 Mart 2023