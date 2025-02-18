Nilüfer Belediyesi 2025 yılını, usta kalem Rıfat Ilgaz’a adadı

Nilüfer Belediyesi’nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü “Yılın Yazarı” etkinliği bu yıl yeni bir isimle devam edecek. 2025 yılının yazarı düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yılın Yazarı Danışmanı Turgay Fişekçi, torunu Anıl Ilgaz, sanatçı Altan Gördüm, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı. Koza Kütüphane’de düzenlenen toplantıda Başkan Şadi Özdemir, 2025 yılını usta kalem Rıfat Ilgaz’a adadıklarını açıkladı.

Başkan Şadi Özdemir, “Yılın Yazarı” projesinin 2013’te Sabahattin Ali ile başladığını belirterek, 2015’te Aziz Nesin, daha sonra da sırasıyla Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç, Fakir Baykurt, Gülten Akın, Sait Faik ve Tomris Uyar ile devam ettiğini dile getirdi.



2025 yılında bu yolculuğa 1940 kuşağının önde gelen şairlerinden biriyle devam edeceklerini açıklayan Başkan Şadi Özdemir, “2025 yılını, edebiyatımızın büyük yazarı, edebiyatla toplumsal mücadeleyi hayatı boyunca ayırmayan; şiirlerinin yanı sıra, romanları, öyküleri, tiyatro oyunları, sinemaya uyarlanan eserleriyle her kesimden okurun gönlünü kazanabilmiş büyük usta, Rıfat Ilgaz’a adıyoruz” dedi.