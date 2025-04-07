Nereden Çıktı Bu “Boykot”

Boycott, 1832 yılında İngiltere’nin Norfolk bölgesinde doğdu. Genç yaşta İngiliz ordusuna katıldı ve 39. Piyade Alayı’nda görev yaptı. Charles Boycott 1873’te ordudan emekli olmuştu ve İrlanda’daki büyük çiftliklerin bir nevi idaresini üstlenmişti. Yani oradaki topraklarda düzeni sağlayıp üretimi idare ediyordu. Bazı arsa kiracısı çiftçilerle arsa sahipleri arasında aracılık yapıyordu. Araziler zengin lordlara aitti ve Boycott onlar adına bölgede gayet yetkili ve söz sahibi bir konumdaydı.

1880’lere gelindiğinde İlkim koşulları nedeniyle üretim düşmüştü ve çiftçilerin kazancı arazi kiralarını ödemeye dahi yetmiyordu. Fakat Charles Boycott çiftçilere ılımlı yaklaşmadığı gibi kiraların artırılmasını istedi. Ödeme yapamayanlar araziden tahliye ediliyorlardı

Bu durumda çaresiz kalan çiftçiler Arazi Birliği Başkanı seçilen siyasetçi Charles Parnell’e başvurdular. Arazi Birliği Başkanı Charles Parnell şu tavsiyeyi verdi: ”Eğer bir adam sizi arazilerinizden çıkmaya zorluyorsa, ondan sakınmalısınız ve onu nerede görürseniz, yolda, caddede, çarşıda-pazarda, onu tek başına bırakın ve görmezden gelin.” Halk da bu tavsiyeye uymaya başladı ve boykot da bu şekilde ortaya çıktı.

Boycott tamamen izole oldu ve temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Hasadı toplamak için İngiltere’den 50 işçi getirtmek zorunda kaldı. Ancak onları korumak için 1.000 asker görevlendirildi ve bu sürecin devlete maliyeti, hasattan elde edilen gelirin çok üzerine çıktı.

İnsanlar Charles Boycott’u tamamen dışlamışlardı. Fakat bu fiil hiçbir şiddet ve kanlı bir sonuç da içermiyordu. Sadece bazı insanların durumdan rahatsızlıklarını dile getirme şekliydi. Devamında olay İngiltere gazetelerinde duyuldu ve yayılmaya başladı.

1880’de gazeteci James Redpath, bu durumu bir kelimeyle isimlendirmeyi düşündü. Charles Boycott’un dışlanmasından hareketle bir ara ”dışlamacılık (ostracism)” kelimesini düşündüyse de bunu beğenmedi. En sonunda olaya baş karakterini isminden hareketle ”Boycott” adının verilmesini uygun buldu. Böylece bu kavram oluştu ve diğer dillere de geçerek günümüzdeki konumuna erişti.