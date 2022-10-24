Nefes ve Yaşam

Yeni doğmuş bir bebeği uyurken seyretme şansınız oldu mu?

O muhteşem güzelliği izlerken yüzümüze sıcacık bir tebessüm yayılıyor değil mi?

Bebeklerin nefes alışkanlığı, sağlığımız için gerekli olan doğal diyafram nefesine en güzel örnektir.

Nefes, yaşam enerjimizin %75’ini sağlayan en temel ihtiyacımızdır. Sağlıklı olmak için, kandaki oksijen miktarı yüzde 95-100 arasında kalmalıdır. Düşük oksijen seviyesi, solunum sıkıntısı ya da kalp kriziyle sonuçlanabilir.

Oksijenlenme, oksijen moleküllerinin havadan kana geçmesiyle olur. Bu nedenle nefes terapilerinin sağlık açısından önemi büyüktür.

Doğal nefesimiz neden bozuluyor?

Özellikle üç yaşından itibaren etkisinde kaldığımız sorunlu ilişkiler, travmalar, korku kaygı ve stres anında tutulan nefes, doğal nefesimizi kalıcı olarak limitliyor.

Doğal (diyafram) nefesin fiziksel, zihinsel ve ruhsal alanda pek çok faydası vardır.

☆ Bağışıklık sistemi güçlenir, beden eski sağlığına kavuşur.

☆Toksinler atılarak detoks sağlanır.

☆Bilinçaltı travmalarının temizlenmesinde etkilidir.

☆Zihinde oksijen doygunluğuna ulaşıldığı için pozitif çekim gücü harekete geçer.

☆Aile içi mutluluğun önemli seviyede arttığını deneyimleriz.

Doğal nefes çalışması nasıl olur?

Profesyonel nefes eğitmenleri olarak yaptığımız ayrıntılı nefes seansları dışında, hepimizin uygulayabileceği doğal nefes teknikleri de vardır. Şimdi sizlere onlardan biri olan Base Nefes Tekniği hakkında bilgi vereceğim.

Not: Nefes çalışmasına başlamadan önce sevdiğiniz bir meditasyon müziğini fon müziği olarak kullanabilirsiniz.

Base Nefes Tekniği

(Nefesi burundan alıp vereceğiz)

Koltukta dik oturur şekildeyiz,

Sırtımızı ve başımızı arkaya yasladık,

Ellerin biri göğüste diğeri ise karında duruyor,

Mümkünse gözlerimizi kapatalım,

Önce nefes veriyoruz ve karnımız iyice içeri giriyor,

Şimdi 4 sayıda burundan karnımıza ardından göğüse derin nefes alıyoruz,

Şimdi 4 sayıda nefes veriyoruz, karnımız içe giriyor,

Tekrar 4 sayıda burundan karnımıza ve göğüse derin bir nefes daha alıyor, 4 sayıda nefesin tümünü boşaltıyoruz.

Bu tekrarı 5 dakika süreyle yapıyoruz.

💚 Yerimizden kalkmadan yeni günde neler yaşamak istiyorsak, gerçekleşmiş gibi hayal ederek sevincini kalbimizde hissediyoruz.

Semra Çetin