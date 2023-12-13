Nasıl Sığar ki İnsan İçine?

Konuşan Hikayeler;

“…Sana geçen yılları geri veremem belki ama yaşamım boyunca öğrendiğim en önemli şeyi vermek istiyorum; yıl dediğimiz şeyin eskisi yenisi yoktur ancak anları vardır, bir de ömürden çaldığı zamanları…”

“Yade” kitabımın içinden küçücük bir cümleyle başlamak istedim sözlerime. Bu cümleleri altmışlarında bir kadının ağızından kaybettiği kızına sıralıyordum. O kadın görmüş geçirmiş biri olarak anlatıyordu her geçen yılın birbirini fütursuzca nasıl kovaladığı. Aradan yıllar geçti ve Yade çok haklı hala…

Hayat ne karanlık ne de aydınlıktır aslında

Renklerin arasında gidip gelirsin zamanla

Ne her zaman cesurdur insan ne de korkak

Öyleki sevdiklerini kaybetme korkusu cesaret verir insana

Ne hep ağlarsın ne de gülersin ömrün boyunca

Yalnız olsan da dibe vurup çıkarsın elbet

Yeter ki sevdiğini söylemekten kaçınma!

Fark olsa da sevgiyle aşk arasında, sen hep sevmeyi hatırla

Çünkü aşk, en güzel imzasıdır sevginin bir bakıma…

Fedakarlık asla vazgeçmek değildir anlayana

Sonuçta uyuyacaksak ömrün sonunda

Sevdiğin ne varsa elini tut, sakın bırakma…

Ve pişmanlıklar önünde yol olsa da

Nasıl sığar ki insan içine?

Sen tekrar dene, elbet güleriz yolun sonunda…

Burcu Ertürk