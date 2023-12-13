Nasıl Sığar ki İnsan İçine?

Yazan
Burcu Ertürk
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Konuşan Hikayeler;

 “…Sana geçen yılları geri veremem belki ama yaşamım boyunca öğrendiğim en önemli şeyi vermek istiyorum; yıl dediğimiz şeyin eskisi yenisi yoktur ancak anları vardır, bir de ömürden çaldığı zamanları…”

“Yade” kitabımın içinden küçücük bir cümleyle başlamak istedim sözlerime. Bu cümleleri altmışlarında bir kadının ağızından kaybettiği kızına sıralıyordum. O kadın görmüş geçirmiş biri olarak anlatıyordu her geçen yılın birbirini fütursuzca nasıl kovaladığı. Aradan yıllar geçti ve Yade çok haklı hala…

Hayat ne karanlık ne de aydınlıktır aslında

Renklerin arasında gidip gelirsin zamanla

Ne her zaman cesurdur insan ne de korkak

Öyleki sevdiklerini kaybetme korkusu cesaret verir insana

Ne hep ağlarsın ne de gülersin ömrün boyunca

Yalnız olsan da dibe vurup çıkarsın elbet

Yeter ki sevdiğini söylemekten kaçınma!

Fark olsa da sevgiyle aşk arasında, sen hep sevmeyi hatırla

Çünkü aşk, en güzel imzasıdır sevginin bir bakıma…

Fedakarlık asla vazgeçmek değildir anlayana

Sonuçta uyuyacaksak ömrün sonunda 

Sevdiğin ne varsa elini tut, sakın bırakma…

Ve pişmanlıklar önünde yol olsa da

Nasıl sığar ki insan içine?

Sen tekrar dene, elbet güleriz yolun sonunda…

Burcu Ertürk

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Burcu Ertürk
1980 yılında İstanbul’da doğan Burcu Ertürk, Uludağ Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur. Londra’da iki yıllık eğitim aldıktan sonra özel bir firmada bütçe ve finans konsadilasyon dairesinde uzman yardımcısı olarak çalıştı. Yıllar boyunca hobi olarak araştırma ve deneme yazıları yazan Ertürk aynı zamanda toplumsal dayanışma derneklerinde gönüllü yardımlaşmada bulundu. Bu süre zarfında şahit olduğu ve dokunabildiği hayatların seslerine daha fazla kayıtsız kalamayıp 2017-18 yıllarında radikal bir karar vererek kadın ve toplumsal şiddet olaylarını inceleyerek topladığı gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan romanlar yazmaya başladı. Şu an için dört romanı bulunan Burcu Ertürk, insanların hayatlarına daha yakından dokunabilmek ve seslerini duyurabilmek adına özellikle kadın meselelerini konu alan ilk romanı Yade’yi 2020 de yayımladı. Yakında ikinci romanı yayımlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. İdeali gerçek hikayeleri kaleme alarak okurlara ulaştırabilmek olan Burcu Ertürk hala İstanbul’da yaşamaktadır. “Çok istedim kalemi kırmayı ama o inatla yazdı.”

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